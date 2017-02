Mit sehendem Auge dem Abgrund entgegen

Mittwoch, 22.02.2017

"Wir müssen eine sehr gute defensive Stabilität haben, um die Konter verteidigen zu können", hatte Roger Schmidt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt.

Schon in der ersten Hälfte missachteten seine Mannen auf dem Platz diese Aussage mehrfach und konnten froh sein, nur mit einem 0:2 in die Kabine zu gehen. Alleine Rekordtorschütze Antoine Griezmann hätte zu diesem Zeitpunkt bereits drei Tore auf dem Konto haben können, wenn nicht gar müssen.

Von Beginn an zog die Werkself das gewohnte Offensivspiel auf und lief ins offene Messer. Bayers Herangehensweise war ein gefundenes Fressen für das madrilenische Umschaltspiel.

Die ordnende Hand fehlt

Kevin Gameiro und Griezmann konnten sich wohl keinen dankbareren Gegner wünschen. Da sowohl Benjamin Henrichs auf rechts als auch Wendell auf links sehr angriffslustig spielten, verblieben Ömer Toprak und Aleksandar Dragovic zumeist als einzige Absicherung.

Im Eins-gegen-Eins oder Zwei-gegen-Zwei war das Abwehrduo dem französischen Doppelsturm in nahezu allen Belangen nicht gewachsen und wurde mehrfach alleine gelassen. Bayer fehlte vor allem eines: die ordnende Hand im Spiel.

Diese war im bisherigen Saisonverlauf, wenn er fit war, Lars Bender. Mit der Rückkehr des Kapitäns vor knapp zwei Wochen gegen Eintracht Frankfurt entbrannte neue Euphorie - der Glaube an die neuerliche Qualifikation für die Königsklasse war dank zweier überzeugender Siege wieder vorhanden.

Ausgerechnet in einem wegweisenden Spiel wie gegen Atletico fiel der 27-Jährige erneut aus.

Fremdkörper Aranguiz

So durfte Charles Aranguiz von Beginn an ran und wurde seiner Rolle als defensiver Stabilisator vor der Viererkette an diesem Abend nicht gerecht.

Nur elf Zweikämpfe - sieben davon entschied er für sich - bestritt der Chilene in 90 Minuten. Von den Feldspielern in der Startelf hatte nur Toprak (sieben) weniger. Dabei ist weniger der statistische Wert das Problem, sondern dass Aranguiz zu häufig mit einem langen Ball Atleticos überspielt oder nicht in das Angriffsspiel Bayers eingebunden wurde.

Da sich die beiden Außenverteidiger im Hurra-Stil auch nach dem 0:2 nicht einfangen ließen, nahm das Unheil seinen Lauf. Hinzu kamen kapitale Aussetzer in der Defensive.

Komplettausfall Dragovic

"Wir haben heute nicht unsere allerbeste Tagesform gehabt und haben Fehler gemacht, die zu zwei Gegentoren geführt haben", gab Schmidt nach der Partie bei Sky seine Sichtweise an und dürfte damit vor allem Dragovic gemeint haben.

Zwar wollte der 49-Jährige die Niederlage "nicht an Drago festmachen" und es sei "nicht so einfach gegen diese Spieler", dennoch wird im Zusammenhang mit diesem Spiel in den meisten Fällen auch der Name des Österreichers genannt werden - zu eklatant waren dessen Fehler vor dem zweiten und dritten Gegentreffer.

Beste Bilder der Achtelfinal-Hinspiele © getty 1/30 BAYER LEVERKUSEN - ATLETICO MADRID: Jose Maria Gimenez bleibt lediglich der bange Blick. Bernd Leno schnappt den Ball und denkt sich nur "MEINS!" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele.html © getty 2/30 Brachte nur leider nichts: Die Gäste gingen dennoch in Führung /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=2.html © getty 3/30 Das 1:0 kam so: Niguez schießt und der Ball geht ins Tor - Fußball kann manchmal so einfach sein. Aleksandar Dragovic' Abwehraktion brachte da leider auch nichts mehr /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=3.html © getty 4/30 Ja wo geht er denn hin? Na, dank Karim Bellarabis feinem Füßchen direkt ins Tor /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=4.html © getty 5/30 Doch das Tor brachte nichts. Die Jungs von der Werkself stehen schon für einen zweiten Versuch bereit. Immerhin gibt's noch ein Rückspiel /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=5.html © getty 6/30 MANCHESTER CITY - AS MONACO: "Wat' wills du denn?!" Schiedsrichter Antonio Miguel Mateu Lahoz lässt sich von Kamil Glik keineswegs beirren. Er hat schließlich den längeren...Namen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=6.html © getty 7/30 Doch Kamil Glik tauchte auch vor dem Tor der Citizens gefährlich auf. Diese Chance ging leider in die Buchse. Fritz von Thurn und Taxis hätte die Situation sicherlich mit einem energischen "HUIIIII!" kommentiert /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=7.html © getty 8/30 Falcao digitiert und wird zu Aircao /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=8.html © getty 9/30 Es darf vermutet werden, dass Sergio Agüero lieber einen Elfmeter für sich als eine Gelbe Karte gegen sich bekommen hätte /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=9.html © getty 10/30 Nicht nur die Ergebnisse waren Vogelwild, auch die Luftduelle. "Ey, nimm gefälligst deinen Kopf da weg!" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=10.html © getty 11/30 FC BAYERN - FC ARSENAL 5:1: Brust raus, junge! Was für ne Rakete, die Arjen Robben da raushaut - ein originaler Robben halt /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=11.html © getty 12/30 JA! JA! NEEEEEIN! Zweimal scheitert Sanchez - einmal an Neuer, einmal an sich selbst - und trifft im zweiten Nachschuss doch zum Ausgleich /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=12.html © getty 13/30 Meanwhile... geht's Thomas Müller auf der Ersatzbank richtig gut /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=13.html © getty 14/30 Kurze Frage: Sieht überhaupt irgendwer, wo gerade der Ball ist? /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=14.html © getty 15/30 Ja komm! Lewandowski aka Dosenöffner bringt die Bayern wieder in Ballerlaune. Arsenal sieht keine Schnitte mehr /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=15.html © getty 16/30 Well, that escalated quickly... Thiago darf sich gleich doppelt in die Gunners-Zerstörungsliste eintragen /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=16.html © getty 17/30 REAL MADRID - SSC NEAPEL 3:1: Kleiner Mann ganz groß! Lorenzo Insigne überlistet die komplette Real-Defensive und bringt Napoli im Bernabeu in Führung /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=17.html © getty 18/30 Jaja, reiz keinen Löwen wie's so schön heißt... Monsieur Benzema bringt Neapel erst mal down to earth /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=18.html © getty 19/30 ÖÖÖÖÖÖÖYYYY! Cool bleiben, Cristiano. Nicht alle sind gegen dich /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=19.html © getty 20/30 Toni Kroos scheint bei Insigne gelernt zu haben - sonst nicht zu erklären, warum er auf einmal so gut fliegen kann. Getroffen hat er übrigens auch, auf Vorlage von CR7!!! /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=20.html © getty 21/30 Vielleicht schaut Real-Edel-Fan Rafael Nadal gerade so, weil er nochmal an das Finale der Australian Open denkt!? /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=21.html © getty 22/30 BENFICA - DORTMUND 1:0: In einer grandiosen Choreografie schnappt sich Benficas Adler vor dem Spiel schon mal den Henkelpott /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=22.html © getty 23/30 Pierre-Emerick Aubameyang vergab mehrere Hundertprozentige und einen Elfmeter /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=23.html © getty 24/30 Konstantinos Mitroglu bejubelt seinen Treffer zur schmeichelhaften Führung /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=24.html © getty 25/30 Am Einsatz lag es diesmal nicht: Schmelzer schmeißt sich in den Zweikampf /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=25.html © getty 26/30 Am Ende jubelten die Portugiesen trotz Dortmunder Überlegenheit /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=26.html © getty 27/30 PSG - BARCA 4:0: Die Pariser Fans zeigten vorher was Sache ist: Paris "unbesiegbar" /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=27.html © getty 28/30 Die Torschützen unter sich: Julian Draxler und Angel di Maria /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=28.html © getty 29/30 Deckel drauf: Edinson Cavani schenkt Marc-Andre ter Stegen das Vierte ein /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=29.html © getty 30/30 Kevin Trapp und Julian Draxler in der Pariser Jubeltraube /de/sport/fussball/championsleague/saison2016-2017/achtelfinale/beste-bilder-achtelfinale-hinspiele-real-barca-bayern-bvb/beste-bilder-der-achtelfinal-hinspiele,seite=30.html

Auch bei den Atleti-Toren Nummer eins und vier warf Dragovic' Stellungsspiel und Zweikampfverhalten Fragen auf, wenngleich er jeweils nur das letzte Glied einer Fehlerkette war.

"Zumindest Unentschieden" spielen

Dabei hätte die Partie gleich mehrfach einen anderen Verlauf nehmen können. Was wäre geschehen, wenn Bayer unmittelbar vor der Pause einen berechtigten Elfmeter bekommen hätte? Was, wenn Schiedsrichter Collum beim Stand von 1:2 auf Frei- statt Strafstoß entschieden hätte? Womöglich wäre das Spiel durch diese beiden Szenen zugunsten der Leverkusener gekippt.

Das hätte auch mit den getroffenen Entscheidungen passieren können, wenn sich Leverkusen dem Spielverlauf angepasst hätte. Atletico war in der BayArena nicht das Bollwerk vergangener Tage. Die Rojiblancos ihrerseits durchaus anfällig, vor allem bei flachen Flanken brannte es teils lichterloh.

"Wir hatten heute gute Chancen, das Spiel zu gewinnen oder zumindest Unentschieden zu spielen", beschrieb Julian Brandt die Szenerie nach dem Spiel treffend und auch Torschütze Karim Bellarabi meinte, es sei "mehr drin" gewesen.

Schema F ist nicht genug

Die Einschätzung der beiden trifft dabei durchaus zu. Mit 62 Prozent Ballbesitz war die Werkself klar feldüberlegen. Nach dem Anschlusstreffer zu Beginn der zweiten Hälfte keimte schnell der Glaube an ein Comeback auf. In letzter Konsequenz spielte Bayer noch einen Tick offensiver.

Dass Kevin Gameiro nur zwei Minuten später den Ball beinahe unbedrängt ans linke Kreuzeck drosch, hatte eigentlich der letzte Weckruf für Bayer sein sollen, die gnadenlos offensive Herangehensweise noch einmal zu überdenken.

Statt gegen eine verunsicherte Abwehr geduldig auf die sich bietenden Chancen zu warten, rannte Bayer aber weiter an. Ein Plan B oder gar C war offenbar nicht vorhanden.

In dieser Phase, wie auch nach dem erneuten Anschluss, fehlte ein Spieler, der auf den Ball tritt, der einen einfachen Querpass spielt, das Spiel beruhigt und klare Anweisungen gibt. Es fehlte ein Spieler wie Lars Bender.

Irgendwann kommt das Rückspiel

Stattdessen zogen die Schmidt-Schützlinge keine Lehren aus den ersten 50 Minuten der Partie, kassierten zwei weitere Gegentore und müssen es sich selbst ankreiden, eine bessere Ausgangslage leichtfertig verspielt zu haben.

Mit dem Rückspiel will sich Schmidt vorerst noch nicht befassen: "Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir verloren haben, aber es gab sicher auch bemerkenswerte Minuten, in denen sich diese junge Mannschaft extrem gewehrt hat. Das nehmen wir mit. Dann kommt irgendwann das Rückspiel, aber da möchte ich jetzt noch gar nicht hingucken."

Vorerst warten mit Mainz 05, Dortmund und Bremen drei unangenehme Aufgaben auf die Werkself, die bereits über die Bewertung der Saison entscheiden könnten. In drei Wochen soll die Tagesform dann auch in der Königsklasse wieder passen.

Zumindest Völler glaubt an das Wunder im Vicente Calderon: "Ich habe im Fußball schon so viel erlebt. Wir werden nicht nach Madrid fahren, um uns freiwillig zu ergeben." Eine Hinspiel-Niederlage mit zwei Toren im eigenen Stadion konnte in der Champions League allerdings noch nie aufgeholt werden. Vielleicht wird Bender ja zum Faktor X.

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid: Die Daten zum Spiel