Champions League 2019/20: Die Auslosung zur Gruppenphase im LIVE-TICKER

Am heutigen Donnerstag werden in Monaco die Gruppen für die Champions-League-Saison 2019/20 ausgelost. Erwischt der FC Bayern trotz Lostopf 1 eine Hammergruppe? Und auf wen treffen Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig? Hier könnt ihr die Auslosung zur CL-Gruppenphase im LIVE-TICKER verfolgen.

Sichere Dir jetzt den gratis Probemonat bei DAZN und schaue über 100 Spiele der Champions League LIVE!

Champions League: Die Auslosung zur Gruppenphase im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase für die Saison 2019/20. Um 18 Uhr fällt in Monaco der Startschuss für den Road to Istanbul. Dort steigt am 30. Mai 2020 das Finale der Königsklasse.

Posted by SPOX.com

Vor Beginn: Was erwartet uns also heute - oder vielmehr: Was erwartet die deutschen Vertreter? Der FC Bayern hat vermeintlich die besten Karten auf eine machbare Gruppe, weil er sich als Meister von einer der Top-Sechs-Ligen in Europa in Lostopf 1 befindet. Borussia Dortmund befindet sich in Lostopf 2, Bayer Leverkusen in Topf 3 und RB Leipzig in Topf 4. So viel zur grundsätzlichen Ausgangslage.

Champions League, Auslosung im LIVE-TICKER: Die Lostöpfe

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Olympique Lyon Lokomotive Moskau Juventus Turin Schachtar Donezk Club Brügge Roter Stern Belgrad Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Dinamo Zagreb Slavia Prag Zenit St. Petersburg Ajax Amsterdam Olympiakos Piräus KRC Genk

Vor Beginn: Auf wen könnten die deutschen Klubs aber nun eigentlich treffen? Obwohl der FCB in Topf 1 ist, ist auch eine Todesgruppe für die Münchner mit Real Madrid, einem wiedererstarkten Inter Mailand und Galatasaray möglich. Nationale Duelle gegen den BVB, Leverkusen oder Leipzig sind erst ab dem Viertelfinale erlaubt. Hier erhaltet Ihr alle wichtigen Infos zum Modus der Auslosung.

Vor Beginn: Borussia Dortmund könnte beispielsweise in einer Gruppe mit Jürgen Klopps FC Liverpool, dem FC Valencia und OSC Lille landen. Auf Leipzig und Leverkusen warten noch schwierigere Aufgaben. Durchaus möglich wäre eine Gruppe mit Leipzig, Barcelona, Tottenham und Inter Mailand.

Champions League: Die Auslosung live im TV und LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt die Auslosung der Champions League heute live bei SPOX auf Facebook sehen. Außerdem überträgt der Streaming-Dienst DAZN die Auslosung im Livestream.

Darüber hinaus hat die UEFA selbst einen Livestream auf ihrer Homepage und auch Sky bzw. Eurosport übertragen die Auslosung im TV und Livestream.

Wie in der vergangenen Saison teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und DAZN die Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League. DAZN überträgt allein in der Saison 2019/20 mehr als 100 Spiele in Königklasse live und exklusiv in voller Länge.