Champions League: Wer zeigt / überträgt die Auslosung heute live im TV und Livestream?

Heute entscheidet sich, auf wen der FC Bayern, der BVB und Co. in der Champions-League-Gruppenphase 2019/20 treffen. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo die Auslosung live im TV und Livestream gezeigt wird.

CL-Auslosung: Wann und wo findet die Auslosung der Gruppenphase statt?

Die Auslosung findet am heutigen Donnerstag, dem 28. August, ab 18 Uhr statt. Gelost wird in Monaco.

Champions League: Die Auslosung heute LIVE im TV und Livestream

Ihr könnt die Auslosung der Champions League heute live bei uns auf Facebook sehen. Außerdem überträgt der Streaming-Dienst DAZN die Auslosung im Livestream.

Darüber hinaus hat die UEFA selbst einen Livestream auf ihrer Homepage und auch Sky bzw. Eurosport übertragen die Auslosung im TV und Livestream.

Champions League, Auslosung heute im LIVE-TICKER

Wer das Prozedere weder im TV noch im Livestream verfolgen kann, ist bei uns richtig aufgehoben. SPOX bietet zur Auslosung der Champions League nämlich einen Liveticker an. Diesen findet ihr hier.

CL-Auslosung: Die Lostöpfe in der Übersicht

Insgesamt gehen 32 Mannscahften in der Gruppenphase der Champions League an den Start. Aus der Bundesliga sind es mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig vier Vertreter.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Olympiakos Piräus Roter Stern Belgrad Juventus Turin Schachtar Donezk Olympique Lyon Lokomotiv Moskau Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Club Brügge KRC Genk Zenit St. Petersburg Ajax Amsterdam Dinamo Zagreb Slavia Praha

Auslosung der Gruppenphase: Der Modus

Diese Lostöpfe setzen sich folgendermaßen zusammen: In Topf eins befindet sich der Titelverteidiger, der Sieger der Europa League und die Meister der sechs Ligen mit dem höchsten Länder-Koeffizienten (Spanien, England, Deutschland, Italien, Frankreich, Russland). Die Töpfe zwei bis vier werden nach dem UEFA-Klub-Koeffizientensystem gefüllt.

In jede Gruppe wird jeweils eine Mannschaft aus jedem Lostöpf gezogen. Länderinterne Duelle sind dabei ausgeschlossen.

Wenn die Gruppen feststehen, werden an sechs Spieltagen die Teilnehmer für das Achtelfinale ausgespielt. Jedes Team bestreitet dabei gegen jeden Gruppengegner ein Hin- sowie ein Rückspiel. Am Ende der Gruppenphase kommen die beiden bestplatzierten Teams weiter.

Champions League, Auslosung: Auszeichnungen

Während der Auslosungs-Zeremonie werden, wie jedes Jahr, die Auszeichnungen der vergangenen Saison vergeben. Folge Auszeichnung gehen unters Volk:

UEFA Spielerin des Jahres

UEFA Spieler des Jahres

Torhüter der CL-Saison 2018/19

Verteidiger der CL-Saison 2018/19

Mittelfeldspieler der CL-Saison 2018/19

Stürmer der CL-Saison 2018/19

Champions League: Die kommenden Termine

Alle kommenden Termine in der Champions League