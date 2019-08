Champions League 2019/20: Das sind die wichtigsten Termine

Am heutigen Donnerstag findet heute die Auslosung für die Champions-League-Saison 2019/20 statt. Hier habt Ihr alle Termine der kommenden Spielzeit der Königsklasse im Überblick.

Champions League, Termine: An diesen Tagen wird ausgelost

Die Auslosung der Gruppenphase findet bereits heute (29. August) um 18 in Monaco Uhr statt. SPOX zeigt diese live auf Facebook. Während der Verlosung werden außerdem auch Europas Fußballer und Fußballerin des Jahres von der UEFA gekrönt, zudem werden auch die jeweiligen Auszeichnungen für den besten Torhüter, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Stürmer der vergangenen Champions-League-Saison vergeben.

Alternativ zeigt der Streamingdienst DAZN die Auslosung auch live auf seinem Youtube-Kanal.

Die Auslosung des Achtelfinales findet direkt im Anschluss an die Gruppenphase am 16. Dezember statt. Das Viertelfinale und das Halbfinale werden gleichzeitig am 20. März 2020 ausgelost. Somit wissen die Teams schon ab dem Viertelfinale endgültig, wie ihr Weg ins Finale aussieht.

Champions League, Termine und Spielplan: So läuft die Gruppenphase

Die Gruppenphase der aktuellen Champions-League-Saison wird bereits heute um 18 Uhr in Monaco ausgelost. Der Anstoß zur Champions-League-Saison 2019/20 erfolgt dann am 17. September. Mitte Dezember stehen dann alle Teilnehmer an der KO-Phase der Königsklasse fest.

Datum Termin 29. August 2019 Auslosung der Gruppenphase 17./18. September 2019 1. Spieltag 1./2. Oktober 2019 2. Spieltag 22./23. Oktober 2019 3. Spieltag 5./6. November 2019 4. Spieltag 26./27. November 2019 5. Spieltag 10./11. Dezember 2019 6. Spieltag

Champions League, Termine und Spielplan: So läuft die K.o.-Phase

Direkt nach Abschluss der Gruppenphase werden die Achtelfinal-Duelle ausgelost, die Auslosung des Viertel- und Halbfinales folgt am 20. März 2020.

Das Finale der Champions League findet diese Saison am 30. Mai 2020 im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion statt. In Istanbul wurde zuletzt 2005 ein Champions-League-Finale gespielt, damals setzte sich der FC Liverpool nach einem legendären Comeback im Elfmeterschießen gegen den AC Mailand durch.