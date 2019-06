Tottenham trauert: Pochettino zwischen Kane-Kritik und Zukunftsfragen

Mit dem Einsatz des lange verletzten Starstürmers Harry Kane im Champions-League-Finale hatte Tottenhams Erfolgstrainer Mauricio Pochettino kein Glück. Dennoch ist sein Anteil am Siegeszug des Überraschungsfinalisten groß. Nun könnte der Argentinier gehen.

Mauricio Pochettino stand auf dem Rasen des Wanda Metropolitano und versuchte vor der Kurve der trauernden Tottenham-Fans klare Gedanken zu fassen. Der 47 Jahre alte Argentinier wusste, was ihm nach der bitteren Niederlage im größten Spiel seiner Trainerkarriere blühen würde: Diskussionen über den unglücklichen Einsatz des lange verletzten Superstars Harry Kane. Und bohrende Fragen nach seiner eigenen Zukunft.

"Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, zu viel zu reden", sagte der Teammanager der Spurs nach dem 0:2 (0:1) im Finale der Champions League gegen den FC Liverpool, seine Aussagen würden nur wieder unterschiedlich interpretiert werden. Zweifel an seinem Verbleib bei den Nord-Londonern hatte Pochettino in den vergangenen Wochen selbst gesät, nun betonte er, dass der Moment für Gespräche komme.

Was Pochettino will, ließ er durchblicken: die Chance auf Titel. Noch in Madrid dachte er schon an ein nächstes Champions-League-Endspiel. "So etwas möchte man wieder erleben. Es ist das beste Spiel der Welt nach dem WM-Finale", sagte der charismatische Coach, der Tottenham in seiner fünfjährigen Amtszeit Stück für Stück zu einem Topteam entwickelt hat. Ohne die ganz großen Mittel für Transfers, denn die Spurs investierten zuletzt vor allem in ihr neues Stadion. Dennoch gab es nach dem ersten Königsklassen-Finale in der Klub-Historie durchaus auch Kritik.

Pochettino: "Bereue nicht, Kane aufgestellt zu haben"

Sie entzündete sich an Kane, der nach langer Verletzungspause in Madrid von Anfang an spielte. "Die Harry-Kane-Zockerei geht nach hinten los. Aber nicht nur der Angreifer verwelkt in der Hitze von Madrid", schrieb der Telegraph. Auch die Startrainer Arsene Wenger und Jose Mourinho kritisierten als TV-Experten den Einsatz des 25 Jahre alten Angreifers. Kane habe sich "versteckt", sagte Mourinho, auf Wenger wirkte der Nationalmannschafts-Kapitän nicht fit.

Pressestimmen zum CL-Finale: Klopp ist König, Kaiser, Fußball-Gott! © getty 1/19 Für die Presse in England, Spanien und Italien dreht sich fast alles um Jürgen Klopp. Er wird zur Legende und wahlweise auch zum Kaiser. Am wichtigsten aber: Er ist den Fluch des Zweiten los!!! © getty 2/19 Daily Star Sunday: Wortspiele sind immer gern genommen. Was bietet sich da mehr an, als aus den Reds die "Unglaublichen". © getty 3/19 Wenn ein französisches Medium freiwillig eine englische Headline verwendet, muss was Großes passiert sein. "God save the Reds" ist Heiligsprechung und Ritterschlag in einem. © getty 4/19 L'Esportiu kommt aus Katalonien und formuliert mit großem Genuss die Schlagzeile: "Madrid hat einen neuen König!" Aber nun der Reihe nach ... © getty 5/19 ENGLAND - Liverpool Echo: "Liverpool ist wieder König von Europa. Klopp ist der Mann, der die Träume von Millionen von Anhängern wahr gemacht hat. In nur vier Jahren hat er Liverpool von einem Mitläufer zur gefürchtetsten Mannschaft Europas gemacht." © getty 6/19 The Guardian: "Wie hat Liverpool das geschafft? Klopp hat alle Bestandteile des Vereins und der Mannschaft bearbeitet und aufpoliert. Er ist ein Trainer, der den Verein und die Menschen im Umfeld geradezu lesen kann." © getty 7/19 Express: "Klopp besiegt seinen Endspiel-Fluch und ist im siebten Himmel. Er jubelte darüber nicht in seiner typisch durchgeknallten Art, sondern mit der Würde eines echten Siegers." © getty 8/19 Daily Mail: "Das war kein Abend, um Fußball zu bestaunen, sondern um in Geschichte zu schwelgen. Liverpool hat die ganze Saison entschlossen dafür gelebt, die Enttäuschung von 2018 auszulöschen." © getty 9/19 Daily Telegraph: "Große Reisen beginnen und enden in Liverpool. Klopp kam nicht in Liverpool an und erwartete sofortigen Erfolg, auch wenn er das nur knapp verpasste." © getty 10/19 The Sun: "Eine Erlösung für die Reds. 2019 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem sich Liverpool wieder zum König von Europa krönte." © getty 11/19 SPANIEN - Die Marca gedenkt auf der Titelseite am Sonntag dem tödlich verunglückten Juan Antonio Reyes. Zur Champions League schreibt sie: "Liverpool reckt den sechsten Titel in den Himmel! Klopp hat den Olymp der Trainergiganten betreten." © getty 12/19 AS: "Ewiges Liverpool. Klopps Fluch findet sein Ende. Die Zeit der Niederlagen ist vorbei. Danke, Mister Klopp. You'll never walk alone. Klopp ist jetzt schon eine Legende. Ach Jürgen, wäre das schön, dich irgendwann in Spanien als Trainer zu erleben." © getty 13/19 Sport: "Liverpool erobert Europa. Fußballerisch war es ein eher müdes Gekicke, doch Liverpool zeigte sich defensiv sehr solide und ließ nichts zu. Klopp ist der Kaiser von Liverpool. Klopp hat endlich seinen ersten internationalen Titel." © getty 14/19 El Mundo Deportivo: "Liverpool berührt den Madrider Nachthimmel. Klopp schnappt sich im dritten Anlauf den Henkelpokal. Origi wurde wieder zum Champions-League-Helden. Die Geduld mit Jürgen Klopp hat sich für Liverpool rentiert." © getty 15/19 ITALIEN - Gazzetta dello Sport: "Liverboom! Nach zwei verlorenen CL-Titeln feiert Klopp jetzt einen verdienten Triumph. Mit Pragmatismus und Intelligenz erobert er den Champions-League-Titel." © getty 16/19 Corriere dello Sport: "King Klopp: Er hatte lange von diesem Moment geträumt. Sein Sieg ist vollkommen verdient. Diesmal hatte er auch das Glück auf seiner Seite, dass er in sechs verlorenen Endspielen in seiner Karriere nie gehabt hatte." © getty 17/19 Tuttosport ist das Gigantenduell der Trainer Conte (Inter) und Sarri (wohl bald Juve) am wichtigsten. Zur CL heißt es: "Rote Ekstase: Salah und Origi erobern den Fußball-Olymp. Entscheidend war auch Torhüter Alisson." © getty 18/19 Corriere della Sera: "Rotes Paradies: 25 Sekunden genügen Liverpool, um den Rivalen zu beugen und den 6. Titel zu erobern. Dieser Sieg ist vor allem der Triumph Klopps. Er erobert einen Platz in der Fußballgeschichte neben Paisley, Fagan und Benitez." © getty 19/19 Repubblica: "Salahs Elfmeter und ein Tor Origis sorgen dafür, dass Klopp nicht mehr als erfolgreicher Verlierer dastehen muss. In Madrid kann er endlich die Trophäe in den Himmel heben. Viel Lob auch für Alisson, der am Ende entscheidend ist."

Kane hatte seit dem 9. April, dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City, keine Partie mehr bestritten, eine Bänderverletzung im linken Knöchel zwang den Starstürmer zum Zuschauen. In seiner Abwesenheit hatte sich Lucas Moura beim Halbfinal-Triumph gegen Ajax Amsterdam mit drei Toren in die Herzen der Spurs-Fans geschossen, nun musste der Brasilianer bis zur 66. Spielminute auf der Bank schmoren. Tottenham konnte 61 Prozent Ballbesitz kaum in Torgefahr ummünzen, ein Funke Torgefahr ging allein vom früheren Bundesliga-Star Heung-Min Son aus.

Pochettino stand aber zu seiner Entscheidung für Kane. "Er hat nicht getroffen, aber die anderen Spieler haben auch nicht getroffen. Ich bereue nicht, ihn aufgestellt zu haben", sagte er. Seine Aufstellung habe er sehr "analytisch" ermittelt.

Mit der gleichen Sorgfalt wird er nun über seine Zukunft nachdenken, womöglich könnte der FC Chelsea eine Option werden - obwohl sein Vertrag bei Tottenham eigentlich noch bis 2023 läuft.