Tottenham Hotspur - FC Liverpool 0:2: Salah und Origi krönen Klopp Reds

Der FC Liverpool hat seine 14-jährige Titel-Durststrecke beendet und zum sechsten Mal die Champions League gewonnen. Die Mannschaft von Jürgen Klopp setzte sich in einem über weite Strecken weniger spektakulären Endspiel mit 2:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur durch.

Tottenham-Coach Pochettino setzte von Beginn auf die wieder genesenen Winks und Kane, die beide jeweils 53 Tage lang verletzt außer Gefecht gewesen waren. Wanyama und auch Lucas Moura, der im Halbfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam immerhin dreifach getroffen hatte, saßen dafür auf der Bank.

Auf der Gegenseite bot Liverpool-Trainer Klopp die erwartete Startelf auf - mit Matip in der Innenverteidigung, Fabinho, Henderson und Wijnaldum im Dreier-Mittelfeld und Firmino anstelle von Barcelona-Schreck Origi an vorderster Front. Routinier Milner, der in der englischen Presse auch als Startelf-Kandidat gehandelt worden war, musste sich bis zu seiner Einwechslung für Wijnaldum in der 62. Minute mit der Rolle des Reservisten begnügen.

Tottenham Hotspur - FC Liverpool: Noten und Einzelkritiken zum Champions-League-Finale © getty 1/29 Der FC Liverpool ist Champions-League-Sieger 2019! Die Matchwinner: Mohamed Salah und die Defensive. Auf Seiten von Tottenham Hotspur enttäuschte ausgerechnet Hoffnungsträger Harry Kane. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 Hugo Lloris: War beim Elfmeter in der richtigen Ecke, konnte den Arm aber nicht mehr rechtzeitig hochreißen. Ansonsten mit ein paar Wacklern, vor allem bei Standards in der Strafraumbeherrschung. Note: 4. © getty 3/29 Kieran Trippier: Sein Spiel war mit einer relativ hohen Fehlerquote behaftet, leistete sich einige unnötige Ballverlust im Aufbau. Offensiv mit Ausnahme von Standards und ein paar Flanken kein großer Faktor. Note: 4. © getty 4/29 Toby Alderweireld: Agierte häufig etwas zu hektisch im Spielaufbau und leistete sich zu einfache Ballverluste. Defensiv gegen Firmino wenig gefordert. Note: 4. © getty 5/29 Jan Vertonghen: Vor allem gegen Salah gefordert, machte seine Sache aber gut. Hielt mit dem Tempo des Ägypters mit und setzte seinen Körper gut ein. Meiste Ballaktionen, gute Zweikampfquote. Note: 2. © getty 6/29 Danny Rose: Dank seines guten Stellungsspiels mit einigen wichtigen Balleroberungen und klärenden Aktionen. Im letzten Angriffsdrittel mit guten Ansätzen, holte den Eriksen-Freistoß heraus. Verlor keinen einzigen Zweikampf. Note: 2,5. © getty 7/29 Moussa Sissoko: Verursachte nach 25 Sekunden den Elfmeter, den Salah verwandelte. Er nahm den Arm für taktische Anweisungen hoch und wurde angeschlossen – unglücklich. Danach einer der besten Spurs, sehr durchsetzungsstark! Note: 3. © getty 8/29 Harry Winks: Von Eriksen und Alli im defensiven Zentrum häufig allein gelassen. Hing daher ein wenig in der Luft, sorgte jedoch bei Ballbesitz für mehr Stabilität im Spurs-Mittelfeld. Machte nach 66 Minuten Platz für Lucas. Note: 3,5. © getty 9/29 Christian Eriksen: Sehr umtriebig. Zog von der rechten Seite immer wieder ins Zentrum, blieb aber wirkungslos. Seinen überragenden Pass auf Son (20.) konnte der Südkoreaner nicht vergolden. Scheiterte mit seinem Freistoß an Alisson (85.). Note: 3,5. © getty 10/29 Dele Alli: Agierte sehr glücklos. Traf mit Ball am Fuß häufig die falsche Entscheidung, auch fehlte es ihm am richtigen Timing und der richtigen Schärfe bei seinen Pässen. Produzierte so etliche Ballverluste. Note: 5. © getty 11/29 Heung-Min Son: Noch der gefährlichste Offensiv-Akteur auf Seiten der Spurs. Brachte durch seinen starken Antritt mit Ball am Fuß Dynamik ins Spiel. Doch auch ihm gelang nur wenig – das lag auch an Alexander-Arnold. Note: 3,5. © getty 12/29 Harry Kane: Kaum ein Faktor in der Offensive. Sammelte nur 11 Ballkontakte im ersten Durchgang. Im Duell mit Van Dijk abgemeldet. Schoss einmal aufs Tor von Alisson - in der 93. Minute. Note: 5. © getty 13/29 Lucas Moura: Kam in der 66. Minute für Winks. Sorgte für eine gefährliche Kontersituation für die Reds. Scheiterte in der 80. Minute mit seinem etwas zu unplatzierten Schuss an Alisson. Note: 3,5. © getty 14/29 Eric Dier: Ersetzte in der 74. Minute den angeschlagenen Sissoko. Keine Bewertung. © getty 15/29 Fernando Llorente: Kam in der Schlussphase für Alli. Hatte keine Ballaktion. Keine Bewertung. © getty 16/29 Alisson Becker: Fing ein paar Flanken ab, hatte darüber hinaus bis zur 80. Minute tatsächlich nichts zu halten. Dann fehlerlos, fischte zudem Eriksens Freistoß. Spielte gut mit, ein paar tolle Abschläge von ihm in Richtung Salah und Mane. Note: 2. © getty 17/29 Trent Alexander-Arnold: Viel unterwegs, viele Flanken, dazu ein Weitschuss, der gefährlich nah am Pfosten vorbeistrich. Auf seiner Flanke war aber öfters Platz. Hatte Glück, dass sein hartes Foul gegen Rose in Halbzeit zwei folgenlos blieb. Note: 3. © getty 18/29 Joel Matip: Wie immer absolut unaufgeregt. Gutes Stellungsspiel, klärte stolze 14 Bälle, auch im Aufbauspiel verbessert. Hätte gegen Kane Gelb sehen können. Verlor das Kopfballduell bei Allis Chance. Legte dann das 2:0 auf - die Entscheidung. Note: 2,5. © getty 19/29 Virgil van Dijk: Schlug die langen Bälle in Richtung Mane, defensiv trotz nur 40 Prozent Zweikampfquote eine Bank. Hatte Kane im Griff, lief nach 75 Minuten einen sprintenden Son ab. In der zweiten Halbzeit brannte es doch mehrfach im Strafraum. Note: 2. © getty 20/29 Andy Robertson: Prüfte Lloris mit einem strammen Weitschuss in Halbzeit eins, schlug gefährliche Flanken und eroberte viele Bälle. Aber auch seine Seite war nicht immer dicht, rückte oft zu sehr ein und ließ Platz. Note: 3. © getty 21/29 Jordan Henderson: Der Kapitän grätschte und klärte und verlor kaum Bälle. Gute Zweikampfbilanz. Wenig Glanz, aber er ist für das Team so wichtig. Note: 2,5. © getty 22/29 Fabinho: Schränkte die Kreise von Eriksen gut ein, ließ seine Abwehrkette aber das eine oder andere Mal entblößt. Kein schlechter, aber ein unauffälliger Auftritt. Note: 3,5. © getty 23/29 Georginio Wijnaldum: Brachte die Aggressivität ins Mittelfeld. Gewann keinen Zweikampf, offensiv kam wenig. Ihm schien in der zweiten Halbzeit die Luft auszugehen. Wurde nach 62 Minuten durch Milner ersetzt. Note: 4. © getty 24/29 Mohamed Salah: Legte mit seinem Elfer den Grundstein zum Sieg, auch wenn der nicht wirklich platziert war. Danach mit vielen weiteren Abschlüssen, schirmte die Bälle gut ab, aber nicht so zwingend wie sonst. Note: 2. © getty 25/29 Roberto Firmino: Machte im Pressing mit, sonst kaum zu sehen. Am Ball mit vielen Fehlern, strahlte keinerlei Spielfreude aus. Machte nach nicht einmal einer Stunde Platz für Origi. Note: 4,5. © getty 26/29 Sadio Mane: Aktivposten gerade in der Anfangsphase, auf ihn kamen die langen Bälle. Holte den Elfer mit einer cleveren Flanke heraus. Starke Zweikampfquote (70 Prozent) . Note: 2,5. © getty 27/29 Divock Origi: Kam für den blassen Firmino, hatte dann nichts vom Spiel. Aber er wird fürs Toreschießen bezahlt: Toller Abschluss zur Entscheidung. Note: 2. © getty 28/29 James Milner: Sollte in der letzten halben Stunde die Löcher im Mittelfeld stopfen. Erzielte stattdessen beinahe das 2:0 (69.). Sein Foul gegen Rose war knapp außerhalb. Note: 3. © getty 29/29 Joe Gomez: Kam in den Schlussminuten, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Note: Keine Bewertung.

Die 67.700 Zuschauer im Estadio Metropolitano erlebten eine wilde Anfangsphase. Durch den frühen Handelfmeter gegen Tottenhams Sissoko, den Liverpools Toptorjäger Salah trocken in die Mitte hämmerte (2.), erübrigte sich Pochettinos taktischer Plan, hinten erst einmal gut zu stehen und vorne Nadelstiche zu setzen. Die Spurs stürmten nach der kalten Dusche zwar nicht blindlings nach vorne, Liverpool überließ ihnen aber das Spiel und lauerte auf Anweisung von Klopp auf Fehler anstatt auf Teufel komm raus zu pressen.

Mit dem vielen Ballbesitz wusste Pochettinos Elf wenig Produktives anzufangen. Die spielstarken Winks und Alli kombinierten sich teilweise ansehnlich durch die Mitte, der letzte, zwingende Abschluss fehlte aber oder ging weit über Alissons Gehäuse. Allen voran Rückkehrer Kane hing ob der defensiv gut sortierten Reds in der Luft, während Son für seine Verhältnisse übermäßig viele falsche Entscheidungen im Passspiel traf.

Champions League: Die besten Bilder vom Finale zwischen Tottenham und Liverpool © getty 1/25 Beim Champions-League-Finale in Madrid zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool übernehmen die Reds-Fans schon am Nachmittag das Kommando in der spanischen Hauptstadt. © getty 2/25 Oberkörperfrei als Engländer? Wenn das mal keinen Sonnenbrand gibt. © Die Toten Hosen/Facebook 3/25 Natürlich treibt sich auch Campino (l.), Sänger der Toten Hosen und riesiger LFC-Fan, in Madrid herum. Diesmal auch mit dabei: Andreas Meurer, der Bassist der Hosen. © getty 4/25 Was mag uns diese Kopfbedeckung sagen? Sehr wahrscheinlich, dass dieser Fan vor allem auf Liverpools Ägypter Mohamed Salah setzt. © getty 5/25 Dann geht es rein ins Estadio Metropolitano. Mancher Reds-Anhänger hat den CL-Gewinn offensichtlich schon im Voraus verbucht. © getty 6/25 Bitte nicht stören! Dieser Tottenham-Fan träumt vom CL-Titel - oder ist er einfach nur so eingepennt? © getty 7/25 Das Objekt der Begierde steht bereit. Bleibt nur noch die Frage, wer zugreift? © getty 8/25 Natürlich darf auch eine Zeremonie nicht fehlen. Die Band Imagine Dragons zeigt, was sie drauf hat. © getty 9/25 Dann betreten die Teams den Rasen. © getty 10/25 Das Spiel beginnt mit einem Paukenschlag! Nach einem Handspiel von Sissoko gibt Schiri Skomina nach nur 24 Sekunden Elfmeter. Salah lässt sich das nicht nehmen und erzielt das 1:0 für Liverpool. © getty 11/25 Ein kurzer Blick nach Liverpool zeigt: Nichts als Jubel natürlich! © getty 12/25 Nach rund 20 Minuten gibt es Aufregung. Eine Flitzerin muss eingefangen werden. © getty 13/25 Sonst tut sich im ersten Durchgang nicht mehr viel. Mit einer 1:0-Führung für die Jungs von der Anfield Road geht es in die Pause. © getty 14/25 Während der zweiten Halbzeit bangen die daheim gebliebenen Anhänger um die knappe Führung. © getty 15/25 Aber wirklich gefährlich wird Tottenham eher selten. © getty 16/25 Wenn sich auf dem Platz nichts tut, schauen wir eben nach Ägypten. In Salahs Heimat drücken die Menschen ihrem Helden im Liverpool-Trikot die Daumen. © getty 17/25 In der 87. Minute erhöht Liverpool sogar. Divock Origi trifft zum 2:0. © getty 18/25 Dann ist die Partie vorbei - mit 2:0 gewinnt Liverpool gegen Tottenham. © getty 19/25 Nicht nur bei Trainer Jürgen Klopp, für den es der erste Titel mit Liverpool ist, brechen alle Dämme. © getty 20/25 Da ist das Ding! © getty 21/25 Und natürlich darf auch Klopp den Pokal in die Hände nehmen. © getty 22/25 Bei Tottenham herrscht derweil tiefe Traurigkeit. © getty 23/25 In Liverpool herrscht dagegen Ausnahmezustand nach dem ersten CL-Triumph seit 2005. © getty 24/25 Klopp wird von seinen Spielern auf Händen getragen. © getty 25/25 Und in Liverpool beginnt eine lange Party-Nacht.

Liverpool hingegen attackierte zielstrebiger, wodurch sich noch vor der Pause gute Chancen wie beispielsweise der Schuss von Robertson (38.) ergaben. Die 1:0-Pausenführung der Klopp-Elf ging demnach in Ordnung.

Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild: Tottenham hatte viele Spielanteile, zwang Alisson aber nicht einmal zu einer Glanztat. Und Liverpool? Konterte nach Klopp'scher Manier überfallartig, aber wenig ertragreich - bis kurz vor Schluss, als Joker Origi den Deckel drauf machte.

Die Daten des Spiels Tottenham Hotspur - FC Liverpool

Tore: 0:1 Salah (2.), 0:2 Origi (87.)

Kein Liverpool-Spieler aus der Final-Startelf stand bei Klopps erstem Pflichtspiel als LFC-Trainer in der Anfangsformation (0:0 bei den Spurs am 17. Oktober 2015).

Salahs Treffer zum 1:0 war der zweitfrüheste in einem CL-Finale, nur Paolo Maldini traf 2005 für Milan gegen Liverpool früher (1. Minute).

Die Spurs schafften es in keinem ihrer CL-Spiele in dieser Saison, mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen (sechs Mal remis, sieben Mal in Rückstand).

Der Star des Spiels: Mohamed Salah (FC Liverpool)

Avancierte mit seinem frühen Tor zum Matchwinner. Präsentierte sich auch abgesehen davon sehr aktiv - gab insgesamt sechs Torschüsse ab (Bestwert), arbeitete gut nach hinten und setzte auch nach verlorenen Zweikämpfen stark nach. Ebenfalls stark bei Klopps Team: Matip, der fast alles abräumte und beim 2:0 durch Origi sogar noch einen Scorerpunkt sammelte.

Der Flop des Spiels: Dele Alli (Tottenham Hotspur)

Nahm in der ersten Hälfte kaum am Spiel der Spurs teil und dribbelte sich in der zweiten ständig fest. Leistete sich insgesamt 13 Ballverluste und versiebte eine große Chance in der 73. Minute, indem er Alisson gefühlvoll per Heber bezwingen wollte anstatt zielstrebig abzuschließen. Bei Liverpool enttäuschend: Firmino.

Der Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

Gab in der ersten Minute Elfmeter für die Reds, nachdem Mane aus zwei Metern Sissokos etwas zu weit ausgestreckten rechten Arm angeschossen hatte. Eine harte, im Grunde aber regelkonforme Entscheidung - auch wenn sie dem Spiel eine große Portion Spannung nahm. Insgesamt zeigte der 42 Jahre alte Slowene eine souveräne, unaufgeregte Leistung.