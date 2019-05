Divock Origi erklärt Eckballvariante: "War einstudiert - ich habe den Ball gefordert"

Torschütze Divock Origi hat bestätigt, dass die Eckballvariante, die zum 4:0 des FC Liverpool im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen den FC Barcelona führte, einstudiert war. Dieser Treffer beförderte seine Mannschaft ins Finale.

"Ja, die war einstudiert. Klopp sagt im Training, wir müssen schnell reagieren können, wenn es die Räume gibt bei so einer Ecke. Ich habe gesehen, dass Barcelona unaufmerksam war und habe den Ball gefordert", erklärte Origi.

Trent Alexander-Arnold trat eine Ecke flach in den Strafraum, wo sich Barcelonas Defensive noch sortierte. Origi schaltete am schnellsten und drosch den Ball unter die Latte. "Es war purer Instinkt, ich habe die Gelegenheit gesehen und genutzt. Jeder wird sich an diesen Moment erinnern", sagte Origi.

Champions League: Pressestimmen zu FC Liverpool vs. FC Barcelona © getty 1/14 Dem FC Liverpool ist vor heimischen Fans das irre Comeback gegen den FC Barcelona gelungen. Die Presse feierte die Reds für ihren unbändigen Willen. © getty 2/14 The Sun (England): "St. Etienne '77, Steve Gs Tor gegen Olympiacos 2004, Dejan Lovrens Siegtor gegen Borussia Dortmund 2016 waren alle großartige Nächte. Aber nichts übertrifft das." © getty 3/14 Telegraph (England): "Sie dachten sie hätten alle Geschichte in Istanbul geschrieben. Aber diese Geschichte entbehrt jedem Vergleich. Liverpool nahm allmächtige Revanche." © getty 4/14 Mirror (England): "Ganz sicher und wahrhaftig war das die größte Nacht in der Geschichte einer ohnehin schon unglaublichen und unmöglichen Geschichte Liverpools in Europa." © getty 5/14 DailyMail (England): "Man hat das Gefühl, dass Klopp in seiner Zeit an der Merseyside auf diesen Moment hingearbeitet hat. Der Elan. Der Zusammenhalt. Die Leistung. Die Leidenschaft: Es war alles da, bis auf den letzten Tropfen." © getty 6/14 ESPN (USA): "Liverpool-Comeback übertrifft alle Magie, die Anfield bisher gesehen hat. Alle Legenden und Mythen wurden an diesem Abend Realität." © getty 7/14 Tuttosport (Italien): "Es ist wieder passiert. Ein Jahr nach dem Wunder von Rom ist in Anfield noch etwas unglaublicheres über die Bühne gegangen. Ein Kunststück des FC Liverpool." © getty 8/14 Corriere dello Sport (Italien): "Die Reds liefern ohne Salah und Firmino eine legendäre Leistung. Messi und seine Gefährten erleben eine unglaubliche Demütigung." © getty 9/14 Telegraaf (Niederlande): "Liverpool liefert den x-ten Stunt in der Champions League. Liverpool bekommt am 1. Juni in Madrid eine neue Chance nach der Enttäuschung im letzten Jahr." © getty 10/14 AS (Spanien): "Knall in Anfield. Neues Gemetzel für Barca in der Champions League und Adios Triple." © getty 11/14 Marca (Spanien): "Historisches Versagen. (Und eine 10 für Liverpool und Anfield)." © getty 12/14 MundoDeportivo (Spanien): "Schamröte. Ein seelenloses Barcelona erlebt ein Debakel in Anfield. Das 4:0, ein lächerliches Tor, ist die Grabinschrift für eine Mannschaft, die das Roma-Debakel wiederholt." © getty 13/14 SPORT (Spanien): "Die größte Lächerlichkeit der Geschichte. Barca schreibt die schwärzeste Seite und verliert auf unverzeihliche Art in Anfield." © getty 14/14 L'Esportiu (Katalonien): "Sie haben nichts gelernt. Die Blaugrana wiederholt Fehler, die vergessen schienen und erwecken die Roma-Blamage wieder zum Leben."

Nach einer 0:3-Hinspielniederlage gewann Liverpool das Rückspiel gegen Barcelona an der heimischen Anfield Road mit 4:0. Origi erzielte zwei Treffer, genau wie Georginio Wijnaldum. Im Finale geht es für Liverpool gegen den Sieger des Duells Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr live auf DAZN).