FC Liverpool - FC Barcelona 4:0: Liverpool schafft Wunder gegen Barca und steht im Champions-League-Finale

Das Wunder von der Anfield Road ist wahr geworden: Der FC Liverpool hat den FC Barcelona in einem spektakulären Rückspiel mit 4:0 (1:0) geschlagen und damit zum zweiten Mal in Folge das Finale der Champions League erreicht. Jeweils zwei Tore von Ergänzungsspieler Divock Origi und dem eingewechselten Giorgino Wijnaldum machten die Sensation gegen schlafende Katalanen perfekt.

Während Valverde sowohl taktisch als auch personell die gleiche Startelf wie beim 3:0-Hinspielsieg aufbot, musste Klopp zwangsweise umstellen. Die Newcastle-Matchwinner Origi (Tor) und Shaqiri (Vorlage) ersetzten die verletzten Salah und Firmino.

Im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen die Magpies kehrten zudem Matip und Milner zurück in die Startelf der Reds, die loslegten wie die Feuerwehr, Barca durch gutes Pressing im Mittelfeld immer wieder zu ungewohnten Fehlern zwangen und aus einer eben solchen Situation in Führung gingen.

Origi setzte Jordi Alba unter Druck, dessen Kopfballrückgabe zu ter Stegen geriet zu kurz und kam über Umwege zu Origi zurück, der abstaubte (7.). Barca taumelte anschließend angeknockt über den Rasen und bekam erst nach einer Viertelstunde deutlich mehr Zugriff auf das Spiel. Dann wurde es jedoch gleich gefährlich: Immer wieder schafften es die Katalanen, sich spielerisch dem Druck der Liverpooler zu entledigen und kreierten durch gute Schnittstellenbälle in den Rücken der Reds-Defensive einige Chancen.

Messi (14./16.), Coutinho (18.) und Jordi Alba (45.+4) ließen jedoch teils beste Chancen fahrlässig liegen und Liverpools Hoffnungen auf ein Wunder leben. Liverpool arbeitete mit allen Mitteln an der Umsetzung, schob im Zentrum immer wieder klug vor und gewann so viele erste und zweite Bälle.

Die offensive Dreierreihe mit Origi, Mane und Shaqiri tauschte ab und an die Positionen, wobei die Variante mit Mane im Zentrum am ehesten für Gefahr sorgte, weil sich Pique dann immer tiefer fallen ließ und sich so mehr Räume boten. Aus dem Spiel heraus wurde es jedoch nur noch selten richtig gefährlich, zumindest bis Wijnaldum den Platz betrat.

Der schlug nur wenige Minuten nach der Pause und seiner Einwechslung doppelt zu und nährte die Mär vom Wunder von Anfield. Zumindest beim ersten Treffer sahen Barca-Keeper ter Stegen und erneut Jordi Alba nicht gut aus. Barca setzte der Doppeltreffer ans katalanische Kinn merklich zu. Liverpool strukturierte seine Angriffsbemühungen mehr und mehr und fand eine gute Balance aus defensiver Stabilität und offensiven Bemühungen.

Die Reds wirkten wesentlich aktiver, gieriger und wacher als ein verpenntes Barcelona, dass es nicht mehr schaffte, Messi und Suarez einzubinden. So traf Origi zehn Minuten vor dem Ende zum 4:0 und versetzte Barcas Finalträumen damit endgültig den Todesstoß.

Die Daten des Spiels FC Liverpool gegen FC Barcelona

Tore: 1:0 Origi (7.), 2:0 Wijnaldum (54.), 3:0 Wijnaldum (56.), 4:0 Origi (79.)

Divock Origi erzielte sein 1. Tor in der Königsklasse und ist damit der 50. Torschütze von Liverpool in der Champions League.

Für Barcelona war es der erste Rückstand in dieser Champions-League-Saison.

Wijnaldum legt nach: Erst in 1723 Champions-League-Minuten nur ein Tor erzielt, dann zwei Treffer innerhalb von drei Minuten.

Barcelona kassiert erstmals seit dem 0:4 in Paris im Februar 2017 4 Gegentore in der CL, mehr waren es für Barca noch nie.

Wie letzte Saison im Viertelfinale gegen AS Rom verspielt Barcelona einen Drei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel (damals 4:1 daheim und 0:3 in Rom). In den ersten 25 Jahren Champions League vergaben nur zwei andere Teams einen so großen Vorsprung (Milan 2004 gegen La Coruna und Paris 2017 gegen Barcelona).

Liverpool gewinnt auch das elf K.o.-Duell unter Jürgen Klopp im Europacup mit Hin- und Rückspiel. Einziger Schönheitsfehler: Die beiden Endspiele unter Klopp gingen verloren.

Barcelona kassiert im 488. Europapokalspiel die 100. Niederlage.

Der Star des Spiels: Divock Origi (FC Liverpool)

Er kam, sah, traf und ließ das Fehlen von Salah und Firmino im Sturmzentrum fast vergessen. Gab den Reds das, was ihnen noch im Hinspiel fehlte: eiskalte Effizienz. Beide Origi-Abschlüsse schlugen ein. Rieb sich darüber hinaus in vielen Zweikämpfen auf, machte immer wieder gut den Ball fest und musste in der 85. Minute von Krämpfen geplagt ausgewechselt werden. Ebenfalls sehr stark bei Liverpool: Van Dijk, der 75 Prozent seiner Zweikämpfe gewann und im Kollektiv mit Matip Luis Suarez komplett kaltstellte.

Der Flop des Spiels: Philippe Coutinho (FC Barcelona)

Wieder mal ein blasser Auftritt des Brasilianers - und das auch noch an alter Wirkungsstätte. Gewann keinen einzigen Zweikampf, tauchte phasenweise komplett unter und scheiterte bei seinem einzigen Abschluss an Alisson. Wurde sofort nach dem Doppelschlag von Wijnaldum von Semedo ersetzt. Ebenfalls schwach: Jordi Alba, dem zwei fatale Fehler vor den ersten beiden Gegentoren unterliefen.

Der Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Aufmerksam, als er Liverpool-Stürmer Mane in der Anfangsphase einen Strafstoß verweigerte und nicht auf den leichten Kontakt hereinfiel. War über die gesamte Spieldauer von giftigen und aggressiv kämpfenden Liverpoolern gefordert, entschied aber mit gutem Fingerspitzengefühl und unterschied gut zwischen Nickligkeiten, herkömmlichen und gelbwürdigen Fouls.