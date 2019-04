Champions League: Diese Viertelfinalspiele zeigt DAZN diese Woche live

Die Viertelfinalspiele in der Champions League stehen in dieser Woche am Dienstag und Mittwoch auf dem Programm. Hier auf SPOX erfahrt ihr, welche Spiele DAZN diese Woche im Livestream überträgt.

Acht Mannschaften sind noch dabei, wenn es um den begehrtesten Fußball-Titel Europas geht. Am Dienstag und Mittwoch steigen die Hinspiele im Viertelfinale der Königsklasse und ihr könnt sie live erleben.

Champions League im Livestream: Die Viertelfinals live auf DAZN

Die Champions-League-Übertragung wird in diesem Jahr zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Daher könnt ihr das Spiel zwischen Liverpool und Porto am Dienstag um 21.00 Uhr in voller Länge live und exklusiv als Einzelspiel auf DAZN sehen. Am Mittwoch gibt es dort außerdem die Partie Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin ab 21.00 Uhr live zu sehen. Die Highlights der Spiele Tottenham gegen Manchester City und Manchester United gegen Barcelona könnt ihr 40 Minuten nach Abpfiff auf dem Streaming-Portal abrufen.

Die Spiele auf DAZN in der Übersicht:

Tag Datum Heim Uhrzeit Gast Di 09.04.19 FC Liverpool 21 Uhr/live auf DAZN FC Porto Di 09.04.19 Tottenham Hotspur 23.30 Uhr/Highlights auf DAZN Manchester City Mi 10.04.19 Manchester United 23.30 Uhr/Highlights auf DAZN FC Barcelona Mi 10.04.19 Ajax Amsterdam 21 Uhr/live auf DAZN Juventus Turin

CL-Viertelfinale am Dienstag: Porto zu Gast in Liverpool

Der FC Liverpool wird am Dienstag um 21.00 Uhr das Hinspiel an der Anfield Road gegen den FC Porto bestreiten. Der Dauergast aus Portugal hat den aktuell Führenden der Premier League als Gegner und geht dementsprechend als Außenseiter in die Parte. Dabei wird sich Porto nur ungern an die letzte Begegnung mit Klopps Mannschaft erinnern wollen. Im Achtelfinale von 2018 setzte es eine herbe 0:5-Niederlage, womit das Ausscheiden bereits vor der zweiten Begegnung besiegelt war. Wie es dieses Mal ausgeht, seht ihr am Dienstagabend live auf DAZN.

Champions League am Mittwoch auf DAZN: Ajax gegen Juve live

Das sensationelle Achtelfinale von Juventus Turin sollte jedem noch in Erinnerung sein. Mit drei Toren brachte Cristiano Ronaldo die totgeglaubte Alte Dame gegen Atletico Madrid zurück auf die Siegerstraße. Der Einsatz des Portugiesen in Amsterdam ist nach einer Verletzung in der Länderspielpause jedoch nicht gesichert. Wie Trainer Massimiliano Allegri nach dem 2:1 gegen den AC Mailand am Samstag durchblicken ließ, ist ein Einsatz am Mittwoch aber nicht ausgeschlossen.

Champions League: Die Rückspiele im Viertelfinale live auf DAZN

Da sich sowohl DAZN als auch Sky die Rechte an der Übertragung für die aktuelle Champions-League-Saison aufteilen, sind im Free-TV keine Spiele zu sehen. Für die Rückspiele steht allerdings noch nicht fest, welche Spiele auf welchem Sender live angeboten werden. Das einzige was bereits feststeht, sind die Termine für die ausstehenden Rückspiele.

Alle Daten zu den Rückspielen im Viertelfinale:

Tag Datum Heim Uhrzeit Gast Di 16.04.19 FC Barcelona 21 Uhr Manchester United Di 16.04.19 Juventus Turin 21 Uhr Ajax Amsterdam Mi 17.04.19 FC Porto 21 Uhr FC Liverpool Mi 17.04.19 Manchester City 21 Uhr Tottenham Hotspur

Das Viertelfinale der Champions League auch im Liveticker

Wer sich die Übertragung auf DAZN nicht sehen kann, der bleibt hier bei SPOX jederzeit informiert. Im hier angebotenen Liveticker könnt ihr alle Partien am Dienstag sowie am Mittwoch live mitverfolgen.