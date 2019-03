Manchester City gegen Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League trifft am heutigen Dienstag Manchester City auf den FC Schalke 04. Alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker bekommt ihr hier auf SPOX.

Im zweiten Spiel am heutigen Abend treffen Juventus Turin und Atletico Madrid aufeinander. Dabei müssen die Italiener das 0:2 aus dem Hinspiel egalisieren, um noch Chancen auf die Runde der letzten acht zu haben.

Manchester City gegen Schalke 04 heute live: Anpfiff, Stadion und Schiedsrichter

Anpfiff der heutigen Begegnung zwischen Manchester City und dem FC Schalke 04 wird um 21 Uhr sein. Austragungsort ist das 53.000 Zuschauer fassende Ethiad Stadium in Manchester.

Das Schiedsricher-Gespann am heutigen Abend kommt aus Frankreich:

Schiedsrichter: Clement Turpin

Clement Turpin Assistenten: Nicolas Danos, Cyril Gringore

Nicolas Danos, Cyril Gringore Vierter Offizieller: Ruddy Buquet

Ruddy Buquet VAR: Nicolas Rainville

Manchester City vs. Schalke 04 im TV und Livestream sehen

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen City und S04 wird live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Neben der TV-Übertragung steht Sky-Kunden zusätzlich mit SkyGo ein Livestream zu Partie zur Vefügung. Die Vorberichte beginnen bereits um 19.30 Uhr.

Folgendes Personal wird die Begegnung begleiten:

Moderation : Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus

: Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus Gäste : Ewald Lienen, Olaf Rebbe

: Ewald Lienen, Olaf Rebbe Kommentar: Martin Groß

Manchester City - Schalke: Die Highlights auf DAZN

Darüber hinaus könnt ihr schon 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights des Spiels auf DAZN sehen. Der Sport-Streamingdienst kostet nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats lediglich 9,99 Euro monatlich und ist dabei an jedem Monatsende kündbar. Neben der UEFA Champions League bietet DAZN zudem weiteren europäischen Spitzenfußball wie die Europa League, die Premier League oder die Primera Division sowie eine breite Palette an US-Sport, Tennis, Darts, Hockey oder UFC an.

Jetzt gratis Probemonat sicher und die Champions League live verfolgen.

Schalke bei Manchester City: Die Partie im Liveticker

Wer das Spiel weder auf DAZN noch auf Sky anschaut, kann die Begegnung trotzdem live mitverfolgen. Wie gewohnt bietet SPOX einen Liveticker an, mit dem ihr kein Highlight aus Manchester verpassen werdet.

ManCity gegen Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Pep Guardiola muss auf Kevin de Bruyne (Oberschenkelprobleme), Nicolas Otamendi (Rotsperre), John Stones und Fernandinho (beide Muskelverletzung) verzichten.

Bei Schalke 04 dagegen fallen Omar Mascarell (Leistenprobleme), Daniel Caligiuri (Syndesmosebandriss) und Alessandro Schöpf (Außenbandriss) aus.

Manchester City: Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko - Gündogan - Bernardo Silva, Silva - Sterling, Aguero, L. Sane

Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko - Gündogan - Bernardo Silva, Silva - Sterling, Aguero, L. Sane Schalke 04: Fährmann - Stambouli, S. Sane, Nastasic - McKennie, Serdar, Rudy, Oczipka - Bentaleb - Embolo, Burgstaller

Manchester City gegen FC Schalke 04: Vorschau, Ausgangslage

Für den FC Schalke 04 läuft es derzeit denkbar schlecht. In der Bundesliga liegen die Knappen mit nur 23 Punkten auf Tabellenplatz 14. Darüber hinaus legte Sport-Vorstand Christian Heidel vor wenigen Wochen sein Amt nieder und auch der Trainerstuhl von Domenico Tedesco wackelt nach den jünsten Ergebnissen gewaltig.

Auf der anderen Seite eroberte Manchester City in der Premier League die Tabellenspitze von Jürgen Klopps Reds wieder zurück und verlor seit Ende Dezember nur eines seiner 18 Pflichspiele (1:2 in der Premier League gegen Newcastle). In der europäischen Königsklasse gehört das Team von Pep Guardiola zweifellos zum engeren Favoritenkreis, weswegen die Citizens als klarer Favorit in die Begegnung gehen.

Im Hinspiel sah es jedoch lange nach einer Überraschung aus. Durch zwei Elfmetertore von Nabil Bentaleb lagen die Königsblauen lange mit 2:1 in Führung, ehe ausgerechnet der Ex-Schallker Leroy Sane mit einem Traumfreistoß kurz vor Spielende auf Unentschieden stellte. Zu allem Überfluss traf Raheem Sterling in der Nachspielzeit noch zum 3:2 für die Engländer, weswegen Schalke vor dem Rückspiel in Manchester eine Mammutaufgabe bevor steht.

© getty

Manchester City - Schalke 04: Ergebnisse in der CL-Gruppenphase

Manchester City: Gruppe F

Platz Mannschaft Bilanz (S-U-N) Tore Punkte 1. Manchester City 4-1-1 16:6 13 2. Olympique Lyon 1-5-0 12:11 8 3. Schachtjor Donezk 1-3-2 8:16 6 4. TSG 1899 Hoffenheim 0-3-3 11:14 3

FC Schalke 04: Gruppe D