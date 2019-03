Juventus Turin gegen Atletico Madrid: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Juventus Turin trifft heute im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League auf Atletico Madrid. SPOX versorgt euch mit allen wichtigen Informationen zur Partie und verrät, wo ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

2:0 gewann Atletico das Hinspiel vor heimischem Publikum.

Im Parallelspiel ist der FC Schalke 04 bei Manchester City zu Gast. Die Citizen konnten das Hinspiel in letzter Minute drehen und triumphierten schlussendlich mit 3:2 in Gelsenkirchen. Für die Knappen war Nabil Bentaleb (38., 45.) doppelt vom Elfmeterpunkt erfolgreich, während Sergio Agüero (18.), Leroy Sane (85.) und Raheem Sterling (90.) für ManCity trafen.

Juventus vs. Atletico heute live: Anpfiff, Ort & Schiedsrichter

So wie die anderen Champions-League-Spiele, beginnt auch das Duell zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid am Abend um 21 Uhr. Austragungsstätte wird das Juventus Stadium, offiziell Allianz Stadium genannt, in Turin sein. Insgesamt 41.507 Zuschauer finden dort Platz.

Hier seht ihr das niederländische Schiedsrichter-Gespann, welches heute im Einsatz ist:

Schiedsrichter: Björn Kuipers

Björn Kuipers Assistenten: Sander van Roekel, Erwin Zeinstra

Sander van Roekel, Erwin Zeinstra Vierter Offizieller: Dennis Higler

Dennis Higler Video-Assistenten: Danny Makkelie, Pol van Boekel

Juventus Turin - Atletico Madrid: TV-Übertragung & Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Achtelfinal-Rückspiel von Juventus Turin gegen Atletico Madrid live und in voller Länge. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, also um 20.45 Uhr, geht es mit der Vorberichterstattung los. Dieses Personal steht dabei für euch bereit:

Moderator: Alex Schlüter
Kommentator: Marco Hagemann
Experten: Jonas Hummels, Ralph Gunesch

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experten: Jonas Hummels, Ralph Gunesch

Die Highlights des Parallelspiels des FC Schalke 04 gegen Manchester City stehen euch schon 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls bei DAZN zur Verfügung. Ein Abonnement kostet lediglich 9,99 Euro im Monat und wenn ihr mit dem Angebot nicht zufrieden sein solltet, dann könnt ihr jederzeit monatlich kündigen. Abgesehen von der UEFA Champions League hat DAZN auch Partien aus der Europa League sowie Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Programm.

Juventus Turin gegen Atletico Madrid heute im LIVE-TICKER

Zusätzlich bietet euch SPOX natürlich wieder einen Liveticker zur heutigen Begegnung zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid an. Somit seid ihr auch von unterwegs stets auf dem Laufenden und verpasst keine entscheidende Aktion auf dem Spielfeld.

Auch ein Liveticker zur Partie vom FC Schalke 04 bei Manchester City wartet auf euch!

Atletico Madrid bei Juventus Turin: Mögliche Aufstellungen

Atletico: Oblak - Juanfran, Gimenez, Savic, Arias - Koke, Rodrigo, Saul, Lemar - Morata, Griezmann

Oblak - Juanfran, Gimenez, Savic, Arias - Koke, Rodrigo, Saul, Lemar - Morata, Griezmann Juventus: Szczesny - Caceres, Bonucci, Chiellini - Cancelo, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi - Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Juventus Turin gegen Atletico Madrid: Der Vorbericht

Obwohl Juventus Turin in der Serie A sehr dominant auftritt und die Tabellenspitze ohne eine einzige Niederlage deutlich anführt, musste die Mannschaft von Superstar Cristiano Ronaldo einen Rückschlag in der höchsten europäischen Spielklasse hinnehmen. Atletico Madrid gewann das Hinspiel im heimischen Wanda Metropolitano am 20. Februar überraschend mit 2:0.

Trotz 64 Prozent Ballbesitz und einer besseren Passgenauigkeit (87 vs. 73 Prozent) musste sich die Alte Dame den Spaniern geschlagen geben. Jose Maria Gimenez brachte das Heimteam erst in der 78. Spielminute in Führung, jedoch konnte Diego Godin bereits fünf Minuten nachlegen und entschied somit das Champions-League-Duell zu Gunsten der Rojiblancos.

Juve tritt zuhause normalerweise zwar sehr stark auf, allerdings wird es schwierig, die gut aufgestellte Defensive von Atletico zu knacken. Mindestens zwei Tore benötigen die Italiener, um sich die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale zu erhalten. Aufgrund der Ausgangsposition geht die Mannschaft von Trainer Diego Simeone demnach als leichter Favorit in die Begegnung.

Die Personalsituation:

Juventus: Alex Sandro (Gelbsperre), Sami Khedira (Herzprobleme), Mattia De Sciglio/Andrea Barzagli (fraglich)

Atletico: Thomas (Gelbsperre), Diego Costa (muskuläre Probleme), Filipe Luis (Muskelverletzung), Lucas Hernandez (Knieverletzung)

Atletico Madrid und Juventus Turin: Die CL-Gruppenphase

Gruppe A mit Atletico Madrid:

Platz Mannschaft Bilanz (S-U-N) Tore Punkte 1. Borussia Dortmund 4-1-1 10:2 13 2. Atletico Madrid 4-1-1 9:6 13 3. FC Brügge 1-3-2 6:5 6 4. AS Monaco 0-1-5 2:14 1

Gruppe H mit Juventus Turin: