BVB-PK mit Lucien Favre und Marco Reus vor dem Spiel gegen Tottenham im Liveticker

Borussia Dortmund steht nach der 0:3-Auswärtspleite im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Tottenham Hotspur eine Riesenaufgabe bevor. Ab 13.15 Uhr verfolgt SPOX die Pressekoferenz mit Trainer Lucien Favre und Marco Reus vor dem Rückspiel am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER), wo er sich unter anderem zu den Aussichten des BVB äußert.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vor Beginn: Marco Reus und Trainer Lucien Favre stellen sich ab 13.15 Uhr den Fragen der Journalisten.

Vor Beginn: Die Ergebnisse sind freilich durch schwache Leistungen begründet und der externe Berater Matthias Sammer sparte zuletzt nicht mit Kritik. Gerade die jungen Spieler, die in der Hinrunde noch so überzeugend gespielt hatten, seien der kämpferischen Herausforderung gerade nicht gewachsen. "Hakimi nicht, Sancho nicht, Zagadou nicht. Die haben es nicht gewusst. Die Drei, plus zehn Kilometer weniger gelaufen, da spielst du mit vier Mann weniger", lautete Sammers deutliches Resümee.

Vor Beginn: Spätestens nach der Niederlage am vergangenen Freitagabend in Augsburg steckt Borussia Dortmund in einer Ergebniskrise. Das Punktepolster auf den FC Bayern ist endgültig erloschen, im Pokal ist man bereits gescheitert und in der Champions League stehen die Zeichen nach der 0:3-Pleite in Wembley nahezu aussichtslos.

