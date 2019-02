PSG vor dem CL-Achtelfinale gegen Manchester United: Die Sorgen des Thomas T.

Noch vor wenigen Wochen schien das Champions-League-Achtelfinale zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United (Di., 21 Uhr LIVETICKER) eine eindeutige Angelegenheit zu werden. Während die Red Devils unter Ole Gunnar Solskjaer nun aber von Sieg zu Sieg eilen, befindet sich PSG in einem massiven Stimmungstief. Nicht etwa, weil die Ergebnisse nicht stimmen, sondern weil Edinson Cavani und Neymar verletzt ausfallen. Eine höchst unangenehme, aber auch selbst verschuldete Situation für PSG und Thomas Tuchel, dem das Schicksal seiner Vorgänger droht.

"Ich bin besorgt." Thomas Tuchel sah am Samstagabend in den Katakomben des Prinzenpark nicht unbedingt wie jemand aus, der soeben sein 27. von bis dato 34 Pflichtspielen mit Paris Saint-Germain gewonnen hatte. Zu groß war der Schatten, den zwei neuerliche Verletzungen im Starensemble der Hauptstädter warfen.

Der glanzlose 1:0-Heimsieg über Girondins Bordeaux war teuer erkauft. Viel zu teuer. Das wusste jeder, der an diesem Abend einen Blick auf Tuchels verdunkelte Miene kurz nach dem Schlusspfiff erhaschen konnte. Es war die 43. Minute, die dem PSG-Trainer jede Vorfreude auf das anstehende Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester United nahm und die Chancen des französischen Meisters auf ein Weiterkommen in der Königsklasse deutlich schmälerte.

Soeben hatte Edinson Cavani mit einem brachialen Schuss aus elf Metern den Tabllenführer der Ligue 1 gegen Bordeaux in Führung geschossen. Ein kurzer Jubelschrei, eine kleine Spielertraube im gegnerischen Sechzehner, um das 1:0 gebührend zu zelebrieren und dann das: Cavani winkt Tuchel zu, beißt dabei die Zähne zusammen, vollführt mit den beiden Zeigefingern das Wechselzeichen und nickt kurz.

Tuchels "Worst-Case-Szenario": PSG ohne Neymar und Cavani

Es ist das Ende des Spiels für Cavani und für Tuchel der Beginn neuer Personalsorgen. Der ahnte schon kurz nach Abpfiff Böses. "Es sieht nicht gut aus", sagte Tuchel konsterniert und sah sich am Sonntagabend bestätigt. Untersuchungen ergaben, dass sich Cavani eine Sehnenverletzung in der Hüfte zugezogen hatte und definitiv gegen Manchester ausfällt.

Die französische Presse sprach anschließend von einem "Worst-Case-Seznario". Zwei Wochen zuvor hatte sich bereits Neymar in den Krankenstand verabschiedet und das sogar für zehn Wochen, nachdem eine Verletzung des Mittelfußes aus dem Vorjahr wieder aufgebrochen war.

"Ja, wir haben echt viel Pech", erklärte Tuchel fast schon mitleiderregend am Montag vor dem Hinspiel gegen Manchester im Old Trafford. Ausgerechnet gegen die Red Devils, die unter dem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer zurück zu einer fast schon in Vergessenheit geratenen Bestform gefunden und zehn von elf Spielen gewonnen haben, fehlen Tuchel nun zwei Spieler, die insgesamt an 57 von 101 Pariser Toren in dieser Spielzeit direkt beteiligt waren.

Dazu zog sich am Samstagabend auch noch Linksverteidiger Thomas Meunier eine Gehirnerschütterung zu und muss ebenfalls für das Hinspiel passen. Die rosigen Vorzeichen vor wenigen Wochen, als United unter Jose Mourinho noch wie ein durchschnittlicher Sparringspartner für PSG mit seinem stürmischen CMN-Trio (Cavani, Mbappe, Neymar) daherkam, sind komplett gekippt. "50 Prozent", schätzte PSG-Keeper Gianluigi Buffon die Chancen aufs Weiterkommen seiner eigenen Mannschaft am Tag vor dem Hinspiel ein.

Die fragwürdige PSG-Transferpolitik: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Eine Prognose, die tief blicken lässt und veranschaulicht, wie abhängig das wackelige PSG-Gebilde von den Superstars Cavani, Neymar und Mbappe ist. Tuchel hat schon ein paar Mal versucht, in der Liga, in der PSG ohnehin chronisch unterfordert ist, den Ernstfall zu proben und bot ab und an nur einen oder zwei Spieler seines Traumtrios auf. Wie nachhaltig die Wirkung dieser "Feuerübungen" waren, wird sich nun zeigen.

Tuchel war sich indes schon bei seinem Amtsantritt im Sommer über die dünne Personaldecke und die Gefahren einiger Ausfälle bewusst. Er forderte sowohl im Sommer als auch im Winter Neuverpflichtungen, besonders im defensiven Mittelfeldzentrum. Diese blieben jedoch aus und als sich Marco Verratti Anfang Januar auch noch verletzte (Tuchel: "Das ist das Schlimmste, was passieren konnte"), reichte es dem 45-Jährigen.

"Wir haben Ziele in diesem Verein. Um sie zu erreichen, für die Ambitionen des Klubs und der Spieler, müssen wir uns verstärken. Das war bereits im Sommer die Situation", beschwerte sich Tuchel über die Transferpolitik seines Klubs, für die sich der umstrittene Sportdirektor Antero Henrique verantwortlich zeigt. Dieser hatte Tuchel in zwei Transferperioden lediglich Leandro Paredes für 40 Millionen Euro geholt. Zu wenig für Tuchel, der eine defensive Autorität im Zentrum verlangte.

Champions League: Das Power Ranking vor dem Achtelfinale © getty 1/33 Die K.o.-Phase der Champions League steht vor der Tür. Wer ist vor dem Achtelfinale der große Favorit auf den Titel? Und wem droht das Aus? Das SPOX-Power-Ranking. © getty 2/33 PLATZ 16 – SCHALKE 04: Verletzungssorgen, spielerische Magerkost – und dann auch noch das formstarke Manchester City als Gegner im Achtelfinale: Einen krasseren Außenseiter als den 14. der Bundesliga gibt es aktuell nicht. © getty 3/33 Für Domenico Tedesco und sein Team muss der Fokus ohnehin darauf liegen, in der Liga wieder Boden gut zu machen. Die Mission gegen die "Citizens" lautet, sich so teuer wie möglich zu verkaufen – und das königsblaue Lazarett nicht noch zu erweitern. © getty 4/33 PLATZ 15 – AS ROM: Der letztjährige Halbfinalist wirkt dieser Tage nur noch wie ein Schatten seiner selbst. In der Serie A setzte es zuletzt eine 1:7-Klatsche gegen den AC Florenz. Trainer Eusebio Di Francesco steht arg in der Kritik. © getty 5/33 Auch wenn mit dem FC Porto kein übermächtiger Gegner wartet: In dieser Form droht der Mannschaft um Edin Dzeko das Aus. Wie bei S04 richtet sich das Hauptaugenmerk der Römer auf die heimische Liga: Momentan stehen sie nur auf Platz sechs. © getty 6/33 PLATZ 14 – FC PORTO: Die "Dragoes" sind auf dem besten Weg, Benfica als Aushängeschild Portugals abzulösen. In der Gruppenphase bot die Elf um Torwart-Ikone Iker Casillas ansehnlichen Fußball. Allerdings hatte sie auch die leichteste Gruppe. © getty 7/33 Gegen Rom ist ein Viertelfinaleinzug durchaus realistisch. Dort dürfte aber Schluss sein. Vielleicht ist das Porto so aber auch ganz recht. In der Liga liefert sich das Team (51 Punkte) einen heißen Titelkampf mit Benfica (50) und Braga (49). © getty 8/33 PLATZ 13 – AJAX AMSTERDAM: Eine junge und hungrige Truppe, die den FC Bayern in der Gruppenphase vor Schwerstarbeit stellte. Supertalente wie Frenkie de Jong (21) und Matthijs de Ligt (19) sind trotz ihres Alters schon reif genug für Europas Elite. © getty 9/33 Das große Aber: Im Achtelfinale geht es gegen Titelverteidiger Real Madrid. Dass de Jong angeschlagen ist und die Mannschaft in der Eredivisie an Stabilität und dadurch den Anschluss an Eindhoven verloren hat, macht wenig Hoffnung auf ein Weiterkommen. © getty 10/33 PLATZ 12 – OLYMPIQUE LYON: Mit ähnlich viel Talent gesegnet wie Ajax, frech und dank außergewöhnlicher Spielers wie Nabil Fekir oder Memphis Depay immer für Überraschungen gut. © getty 11/33 Der jüngste 2:1-Sieg gegen PSG in der Ligue 1 hat gezeigt, dass die Lyoner durchaus ernst zu nehmen sind. Gegen den FC Barcelona muss sich OL trotzdem mit der Rolle des Underdogs begnügen. © getty 12/33 PLATZ 11 – ATLETICO MADRID: In der Hinrunde weitgehend stabil und nur knapp am Gruppensieg vorbeigeschrammt, wirken die "Krieger" von Diego Simeone ausgerechnet vor dem Anbruch der entscheidenden Phase ausgelaugt. © getty 13/33 Gegen Betis und Real hagelte es zuletzt zwei bittere Liga-Pleiten. An Disziplin und Motivation wird es dem Simeone-Team gegen Juve kaum mangeln. Das allein dürfte aber kaum reichen, um den Traum vom Finale im eigenen Wohnzimmer zu verwirklichen. © getty 14/33 PLATZ 10 – TOTTENHAM HOTSPUR: Mit 60 Punkten immer noch in Reichweite zum Spitzenduo Manchester City und FC Liverpool (beide 65). Wenn es darauf ankommt, fehlen den Spurs aber oft die entscheidenden Prozente. © getty 15/33 Vor dem Hintergrund, dass mit Harry Kane und Dele Alli zwei wichtige Offensiv-Säulen verletzt ausfallen, steht das Team von Mauricio Pochettino gegen Borussia Dortmund vor einer Mammutaufgabe. Der BVB ist knapp im Vorteil. © getty 16/33 PLATZ 9 – BORUSSIA DORTMUND: Nach wie vor stark, aber nicht ganz so stark wie noch in der Hinrunde. Der 3:3-Patzer gegen die TSG Hoffenheim hat gezeigt, dass vor allem die Formkurve der Hintermannschaft nach unten zeigt. © getty 17/33 Außerdem bitter: Mit Marco Reus fällt der vielleicht wichtigste Dortmunder für das Hinspiel gegen Tottenham aus. Weil die Spurs aber ebenso vom Verletzungspech heimgesucht werden, ist die Mannschaft von Lucien Favre dadurch nicht im Nachteil. © getty 18/33 PLATZ 8 – FC BAYERN: Der deutsche Rekordmeister hat sich nach einer achterbahnartigen Hinrunde gefangen und sogar in der Bundesliga wieder ein Wörtchen um den Titel mitzureden. © getty 19/33 Niko Kovacs Defensive ist aber nach wie vor anfällig. Stellen die Bayern ihre individuellen Fehler ab, können sie an zwei guten Tagen auch den FC Liverpool aus dem Weg räumen. Auftritte wie in Leverkusen dürfen sie sich aber nicht wieder erlauben. © getty 20/33 PLATZ 7 – FC LIVERPOOL: Die "Reds" haben nach zuletzt zwei sieglosen Spielen am Stück ihre alleinige Spitzenposition in England eingebüßt. Die Generalprobe für das Bayern-Spiel bestand das Team von Jürgen Klopp mit dem 3:0 gegen Bournemouth aber. © getty 21/33 Dass mit dem gesperrten Virgil van Dijk und dem verletzten Joe Gomez zwei Abwehrsäulen ausfallen, erhöht die Chancen der Bayern. Dafür ist Liverpools gefürchtete Tempo-Offensive um Mo Salah und Sadio Mane rechtzeitig zur Königsklasse in Gala-Form. © getty 22/33 PLATZ 6 – PARIS SAINT-GERMAIN: Nach den Leistungen der Gruppenphase eigentlich Titelanwärter Nummer eins. Thomas Tuchels Starensemble kommt aber längst nicht mehr so gefestigt und griffig daher wie in der Hinrunde. © getty 23/33 Das liegt zum einen an der Verletzung des brasilianischen Offensivkünstlers Neymar, der beide Achtelfinal-Spiele verpassen wird. Zum anderen an der Defensive, die sich mit schnellen Gegenspielern schwer tut. Die Niederlage in Lyon war ein Warnschuss. © getty 24/33 PLATZ 5 – MANCHESTER UNITED: Nach der Gruppenphase im Dezember auf Platz 13 im SPOX-Powerranking. Damals war Jose Mourinho aber noch am Steuer der "Red Devils" und Paul Pogba einer von vielen Stars, die keine Freude am Fußball hatten. © getty 25/33 Unter Mourinhos Nachfolger Ole Gunnar Solskjaer läuft es bei United nicht nur spielerisch plötzlich wieder wie am Schnürchen. Zehn von elf Ligaspiele wurden seit der Ankunft des Norwegers gewonnen. Tuchel und seine Pariser müssen sich warm anziehen. © getty 26/33 PLATZ 4 – JUVENTUS TURIN: Der schier uneinholbare Spitzenreiter der Serie A schwächelte zuletzt überraschend. Neben einem 3:3-Heimremis gegen den AC Parma flog die "Alte Dame" sogar aus der Coppa Italia. © getty 27/33 Aus Erfahrung ist aber immer mit den Defensivspezialisten aus Turin zu rechnen. Dass im Vergleich zu den vergangenen Jahren diesmal auch noch CL-Experte Cristiano Ronaldo an Bord ist, verringern die Titelchancen mit Sicherheit nicht. © getty 28/33 PLATZ 3 – FC BARCELONA: Wie Juventus immer ein Titelkandidat, wie Juventus zuletzt aber auch mit einem kleinen Negativlauf. Barca wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Wo das Team nur ohne Lionel Messi und Marc-Andre ter Stegen stehen würde? © getty 29/33 Klar ist aber auch: Barca lechzt in diesem Jahr nach dem Henkelpott. Eine Horror-Pleite wie gegen die Roma im vergangenen Jahr soll nicht mehr vorkommen. Messi und Co. werden keinen noch so vermeintlich schlagbaren Gegner unterschätzen. © getty 30/33 PLATZ 2 – REAL MADRID: Die Königlichen waren nach einer schwachen Hinrunde ohne ihren abgewanderten Superstar CR7 schon gefühlt "tot", kommen seit dem Jahreswechsel aber immer besser in Fahrt und treten wieder als Einheit auf. © getty 31/33 Das 3:1 im Derby gegen Atletico war das siebte ungeschlagene Pflichtspiel in Folge. Dass selbst in schwierigen Phasen mit dieser Truppe zu rechnen ist, haben die drei vergangenen Spielzeiten gezeigt. Die CL ist und bleibt Reals Lieblingswettbewerb. © getty 32/33 PLATZ 1 – MANCHESTER CITY: Das 6:0 im Topspiel der Premier League gegen den FC Chelsea ist der letzte Beweis dafür gewesen, dass die beste Offensive Europas zurzeit im Etihad Stadium auf Torejagd geht. © getty 33/33 Mit diesem begeisternden Ballbesitzfußball haben Pep Guardiola und seine Mannen beste Chancen auf den lange herbeigesehnten Gewinn der Königsklasse. Die erste Hürde, das Achtelfinal-Duell mit Schalke, dürfte nicht allzu schwer zu nehmen sein.

PSG und die Causa Adrien Rabiot: Farce und Armutszeugnis

Auch, weil die Klubführung Adrien Rabiot im Dezember kurzfristig suspendiert und Tuchel somit eine attraktive Option im Mittelfeldzentrum weggenommen hatte. Rabiot hatte dem Verein mitgeteilt, seinen Vertrag im Sommer nicht verlängern zu wollen und wurde in der Folge in die zweite Mannschaft abgeschoben.

Eine Tatsache, gegen die der 23-Jährige sogar gerichtlich vorging, mittlerweile wieder am Training der Profis teilnehmen darf und sogar für das Champions-League-Achtelfinale nominiert wurde. Eine Farce, bedenkt man das offensichtlich zerrüttete Verhältnis zwischen Klub und Spieler und gleichzeitig ein Armutszeugnis für die langfristige Kaderplanung in Paris.

Seit Sommer 2015 gab PSG 500 Millionen Euro für Offensivspieler aus - und besserte andere Kaderbaustellen in der Defensive nur halbherzig für rund 131,5 Millionen Euro. Darunter alternde Stars wie Gigi Buffon und Dani Alves (beide ablösefrei), gute, aber eben keine Weltklassespieler wie Juan Bernat (5 Millionen Euro) und talentierte, aber noch unreife Spieler wie Thilo Kehrer (37 Millionen Euro).

Die Rekordeinkäufe von Paris Saint-Germain

Spieler Position Saison Ablöse in Euro Neymar Angriff 2017/18 222 Mio. Kylian Mbappe Angriff 2018/19 135 Mio. Edinson Cavani Angriff 2013/14 64,5 Mio. Angel Di Maria Angriff 2015/16 63 Mio. David Luiz Innenverteidigung 2014/15 49,5 Mio.

Tuchels Mission bei PSG: Nur die Champions League zählt

Tuchel sah diesen Widerspruch zwischen dem Gebaren auf dem Transfermarkt und dem Anspruch, sich auf den Thron des europäischen Vereinsfußballs zu setzen und stellte klar, dass er mit der Transferpolitik nicht zufrieden sei, aber das eben akzeptieren müsse. "Das Wichtigste für einen Coach ist es, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die möglich sind. Ich arbeite mit den Spielern, die da sind", erklärte Tuchel.

Bezüglich Mbappe und Neymar hätte er aber auch sagen können: "Spieler, die noch da sind." Gegen Manchester United droht angesichts der komplizierten Personallage und dem Wiedererstarken der Red Devils eine Fortsetzung des jährlichen Scheiterns in der Champions League.

In der Ära des Klub-Präsidenten Al Khelaifi ist PSG nicht einmal über das Champions-League-Viertelfinale hinausgekommen. Potenziell zu wenig für Spieler von Mbappe- oder Neymar-Format, die angesichts weiterer Misserfolge das Weite suchen und sich anderen Klubs anschließen könnten. Klubs, die die Champions League gewinnen können und in der Liga nicht ständig unterfordert werden.

Zu wenig aber auch für die Klubführung, die in der Folge des frühen Ausscheidens Tuchels Vorgänger Laurent Blanc und Unai Emery trotz zahlreicher Titelgewinne auf nationaler Ebene vor die Tür setzte. Ein Szenario, das auch Tuchel droht. Nicht nach dem ersten Jahr, aber spätestens in seiner zweiten Saison wird auch Tuchel mit seiner Mannschaft in der Königsklasse mindestens das Halbfinale erreichen müssen.

Die jüngere Klubhistorie lehrt: Einen Fehlversuch darf man sich leisten, beim Zweiten wird es eng.