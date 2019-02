Champions League heute live: das Achtelfinale im TV und Livestream

Heute finden in der UEFA Champions-League die ersten Achtelfinal-Spiele statt. Wer am Abend im Einsatz ist und wo ihr die Spiele im Livestream und TV verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Im Topspiel des heutigen Tages treffen Manchester United und Paris St. Germain aufeinander.

Nach schwachem Saisonstart zeigen die Red Devils in den vergangenen Wochen starke Leistungen unter ihrem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer. In der Champions-League-Vorrunde belegten die Engländer hinter Juventus Turin Platz 2. PSG muss im Hinspiel auf mehrere Leistungsträger verzichten: Unter anderem stehen Neymar, Edinson Cavani und Thomas Meunier nicht zur Verfügung.

In der zweiten Partie begegnen sich mit dem AS Rom und dem FC Porto zwei Außenseiter, für die das Erreichen des Viertelfinals ein großer Erfolg wäre. Nach dem Halbfinaleinzug im vergangenen Jahr spielen die Römer eine schwache Saison und belegen in der Serie A nur Platz sechs. Porto hingegen gewann die Vorrundengruppe vor Schalke 04 souverän und ist auch in der Liga auf Meisterkurs.

CL-Achtelfinale: Wo und wann finden die heutigen Spiele statt?

Die beiden Hinspiele im Champions-League-Achtelfinale werden heute parallel um 21 Uhr angepfiffen. Im Olimpico Roma begrüßt der AS Rom den FC Porto, Paris St. Germain gastiert im Old Trafford bei Manchester United.

Champions League heute live im TV und Livestream

Die heutigen Achtelfinal-Spiele in der Champions-League sind nicht im Free-TV zu sehen. DAZN und Sky teilen sich die Übertragung der Königsklasse auf. Während die Partie Roma-Porto in Deutschland bei DAZN gezeigt wird, könnt ihr die Begegnung United-PSG sowie die Konferenz auf Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender bieter auf Sky Go zusätzlich einen Livestream an.

In Österreich zeigt DAZN das Spiel Rom gegen Porto, Sky hingegen hat sich neben der Konferenz die Begegnung ManUnited gegen PSG gesichert.