Manchester United gegen Paris St. Germain im LIVE-TICKER zum Nachlesen

Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals trifft Manchester United heute Abend um 21 Uhr auf Paris St. Germain. Hier bei SPOX verpasst ihr im ausführlichen LIVETICKER kein Highlight aus dem Old Trafford.

Überraschend deutlich, aber auch hochverdient setzt sich Paris Saint-Germain im Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Manchester United durch und steht nach dem 2:0-Auswärtserfolg bereits mit einem Bein in der nächsten Runde. Lediglich in der Anfangsphase wussten die Hausherren mit ihrem forschen Auftreten zu gefallen. Diese aggressive Herangehensweise jedoch vermochten die Jungs von Ole Gunnar Solskjaer nicht aufrechtzuerhalten. Dank ihrer spieltechnischen Fertigkeiten erlangten die Gäste immer mehr die Oberhand. Was sich zunächst lediglich als optischer Effekt erwies, erhielt nach dem Seitenwechsel deutlich Nachhaltigkeit. Jetzt agierte PSG zielstrebiger und kam schnell zum Erfolg. Mit ihrem Doppelschlag zogen die Männer von Thomas Tuchel dem Kontrahenten endgültig den Zahn. Fortan agierten die Red Devils vollends harmlos, durften sich vielmehr glücklich schätzen, nicht noch einen dritten Gegentreffer kassiert zu haben. Paris zeigte eine sehr reife Leistung - und das ohne die Superstars Neymar und Cavani!

Manchester United vs. Paris St. Germain: 0:2 (0:0) - LIVETICKER zum Nachlesen

Tor: 0:1 Kimpembe (53.), 0:2 Mbappe (60.)

0:1 Kimpembe (53.), 0:2 Mbappe (60.) Gelb-Rot: Pogba (89.)

90.+4. Dann ist Feierabend im Old Trafford.

90.+3. PSG lässt Ball und Gegenr laufen. Der französische Meister ist so sicher an der Kugel. Manchester kommt gar nicht in die Duelle.

90.+2. Eine Menge Farbe im Spiel! Luke Shaw holt sich mit einem Foul an Dani Alves seine erste Verwarnung im laufenden Wettbewerb ab.

90. Dann läuft die reguläre Spielzeit ab. Vier Minuten soll es noch oben drauf geben.

89. Es wird diskutiert. Dann wird dem Schiedsrichter verdeutlicht, dass Paul Pogba für das Foulspiel verantwortlich zeichnete. Folglich muss der Weltmeister mit Gelb-Rot runter.

89. Nun trifft es einen der zahlreichen Spieler, die bereits Gelb haben. Ashley Young aber zeichnet für das Foul gegen Paul Pogba gar nicht verantwortlich.

87. Eine Gelbe Karte hatten wir lange nicht. Also schreitet Ander Herrera von hinten gegen Kylian Mbappe zur Tat und holt sich seine zweite Verwarnung der Saison ab.

86. Und so verrinnen die Minuten. Paris hat alles im Griff und muss dieses komfortable Ergebnis nur noch ins Ziel bringen.

84. Ole Gunnar Solskaer bringt mit Romelu Lukaku einen Brecher fürs Sturmzentrum. Marcus Rashford macht Platz. Damit haben die Hausherren ihr Wechselkontingent restlos ausgeschöpft.

82. Manchester bleibt seit geraumer Zeit komplett harmlos. Auch Ander Herrera bringt seinen Rechtsschuss aufs Tor - auch wenn da nicht so viel fehlt. Richtig Druck bekommt Umited nicht aufgebaut.

81. Auf den Rängen haben die Gästefans eine Menge Spaß und feiern unüberhörbar. Jetzt holt sich Angel Di Maria den verdienten Applaus ab und wird ersetzt durch Colin Dagba.

78. Trotz aller Bestrebungen kommen die Gastgeber einfach nicht zur Geltung. PSG ist einfach zu gut - und das in allen Belangen und das Ganze ohne die Topstars Neymar und Cavani.

76. Allenfalls aus der Distanz gelangen die Red Devils zum Abschluss. Juan Mata nimmt jetzt mit dem linken Fuß Maß, zielt aber rechts neben das Gehäuse von Gianluigi Buffon.

75. Marco Verratti lässt es dann auch bleiben. Dafür übernimmt ab sofort Leandro Paredes. Nach dem Spielerwechsel wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen.

74. Als Beweis der Defensivarbeit gilt der Block von Marco Verratti, der sich in einen Schuss von Ander Herrera wirft. Der stramme Schuss knickt ihm das Sprunggelenk etwas um. Eine Behandlungspause ist die Folge.

72. Derzeit wirken die Männer von Thomas Tuchel völlig ungefährdet, weil sie auch nacht hinten konsequent arbeiten und dem Kontrahenten nichts zu lassen.

70. Die Hausherren bäumen sich auf, streben unverdorssen nach vorn. PSG lässt das in dieser Phase geschehen und schaut sich das Bemühen des Gegenrs an. Die Gäste lauern doch nur auf Räume zum Kontern.

68. Zwei Auswärtstore für Paris - mit dem Pfund lässt sich wuchern, selbst wenn United heute noch ein Erfolgserlebnis feiern sollte.

66. Manchester bemüht sich um eine Reaktion. Viel läuft bei den Männern von Ole Gunnar Solskjaer nicht zusammen, der etwas desillusioniert am Spielfeldrand steht.

64. Selbst Juan Bernat beteiligt sich am Angriffswirbel. Der Linksverteidiger visiert das rechte obere Eck an. Erneut verhindert De Gea Schlimmeres.

63. United wankt wie ein angeschlagener Boxer. Und PSG hat weiter den Vorwärtsgang drin. Über halbrechts geht Kylian Mbappe auf und davon, hat im Sechzehner nur noch David De Gea vor sich. Der Spanier lässt die rechte Hand blitzschnell raus zucken und verhindert mit diesem brillanten Reflex den dritten Gegentreffer.

62. Wegen eines Fouls an Paul Pogba streicht Dani Alves seine erste Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb ein.

PSG auf Viertelfinal-Kurs - Mbappe trifft

60. Toooor! Manchester United - PARIS SAINT-GERMAIN 0:2. Plötzlich kontert der französische Meister eiskalt. Angel Di Maria ist auf dem linken Flügel unterwegs. Dank perfeker Abstimmung kommt die flache Hereingabe genau in den Lauf von Kylian Mbappe, der die Pille mit dem rechten Fuß ins lange Eck weiter leitet. Für den Weltmeister ist es der vierte Saisontreffer in der Königsklasse.

59. Jetzt legen die Gastgeber den Schock des Gegentreffers offenbar ab, bauen einen konstruktiven Angriff auf. Ander Herrera zieht aus halbrechter Position ab. Der Aufsetzer ist nicht so ungefährlich. Mit bangen Blicken schaut Gianluigi Buffon, wie die Kugel am linken Pfosten vorbeispringt.

57. Auch dank einiger Ecken nisten sich die Gäste weiter vorn ein. In Folge einer solchen feuert Dani Alves aus der Distanz. Dem Linksschuss jedoch fehlt es deutlich an Genauigkeit.

55. PSG bleibt dran. Links in der Box sucht Angel Di Maria den Abschluss, kommt mit seinem Linksschuss aber nicht durch. Ashley Young steht im Weg.

PSG: Kimpembe erzielt die Führung

53. Toooor! Manchester United - PARIS SAINT-GERMAIN 0:1. Angel Di Maria tritt einen Eckstoß von der rechten Seite hoch über die Köpfe der United-Verteidiger hinweg. Auf Höhe des zweiten Pfostens braust Presnel Kimpembe heran, springt in die Hereingabe und drückt den Ball mit dem linken Fuß aus wenigen Metern in die Maschen.

53. Dani Alves flankt von der rechten Seite. Auf Höhe des ersten Pfostens ist Kylian Mbappe zur Stelle und setzt die Kugel per Kopf um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

52. In der Folge igelt sich United immer mehr hinten ein. Das schaut nicht nach einem Heimspiel der Red Devils aus. Der Respekt vor PSG muss enorm sein.

50. Victor Lindelöf hatte eben bereits Julian Draxler gefoult. Nun schreitet der Schwede gegen Kylian Mbappe zur Tat und kassiert Gelb - seine erste Verwarnung im Wettbewerb.

49. Dann erläuft Marcus Rashford auf der rechten Seite den Ball und behauptet sich gegen zwei Franzosen. Seine hohe Hereingabe jedoch fliegt ins Leere.

48. Auch nach Wiederbeginn geht es zerfahren zu auf dem Rasen. Immer wieder stören Fouls den Spielfluss.

46. Ole Gunnar Solskjaer hatte ja bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den verletzen Jesse Lingard durch Alexis Sanchez ersetzen müssen. Nun nimmt der norwegische Trainer auch noch den angeschlagenen Anthony Martial runter und bringt Juan Mata. Ohne personelle Veränderungen schickt Thomas Tuchel seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46. Weiter geht's.

Halbzeit: Recht zerfahren präsentierte sich dieses mit solch hohen Erwartungen versehene Achtelfinale zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain in der Endphase der ersten Hälfte. Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Früh ließen beide Mannschaften ein hohes spieltechnisches und taktisches Niveau erkennen. United legte forsch los, ging sehr früh drauf. PSG hielt mit spielerischen Qualitäten dagegen. Doch letztlich verloren sich beide Teams ein wenig in der Taktik, wollten nicht zu viel wagen. Den Red Devils ging der Zug in den Aktionen völlig verloren. Paris nahm den zwischenzeitlich aus der Hand gelegten Spielfaden zumindest zeitweise wieder auf und erarbeitete sich so optische Vorteile. Mit ihrer Initiative in Richtung Tor hielten sich beide Seiten gleichermaßen zurück.

45.+5. Dann beendet der italienische Referee das Treiben auf dem Platz fürs Erste und bittet die Akteure zur Pause.

45.+4. Daniele Orsato gibt wegen der Verletzungsunterbrechung noch reichlich Zeit drauf. Und Ole Gunnar Solskjaer muss noch vor der Pause wechseln. Bei Jesse Lingard geht es nicht weiter. Alexis Sanchez übernimmt.

45.+2. Dann darf Dani Alves den noch offenen Freistoß aus halblinker Position ausführen. Der Direktschuss mit dem rechten Fuß fliegt über den Kasten von David De Gea. Da muss der spanische Torhüter keinen Finger krümmen.

45.+1. Inzwischen die die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs abgelaufen. Zwei Minuten soll es noch obendrauf geben.

45. Nemanja Matic tritt Julian Draxler heftig auf den rechten Fuß und verursacht einen Freistoß in Strafraumnähe. Unterdessen sitzt Jesse Lingard auf dem Rasen, ist offenbar umgeknickt und muss behandelt werden.

42. Victor Lindelöf zieht aus der zweiten Reihe ab. Der Rechtsschuss fliegt rechts am Gehäuse von Gianluigi Buffon vorbei.

41. Offenbar handelt es sich allenfalls um Prellungen am Arm. Angel Di Maria kehrt nun auf den Rasen zurück.

39. Ashley Young rammt an der Seitenlinie Angel Di Maria um. Der Südamerikaner fliegt abseits des Spielfeldes in ein Begrenzungsgitter und erleidet heftige Schmerzen. Der Übeltäter, bereits mit Gelb vorbelastet, kommt ohne weitere Karte davon.

37. Dann hat Marquinhos eine blitzgescheite Idee, steckt den Ball wunderbar in die Spitze durch. Kylian Mbappe befindet sich dort auf gleicher Höhe, Angel Di Maria jedoch steht im Abseits. Noch läuft das Spiel und der Argentinier muss das Ding eigentlich rein machen, hat David De Gea schließlich schon umkurvt. Der der Keeper schnappt sich den Rechtsschuss jedoch trotzdem Und dann geht die Fahne nach oben.

36. Natürlich brennt auch das Starensemble aus der französischen Hauptstadt kein Feuerwerk ab. Das geschieht hier alles mit gebremstem Schaum - immer im Wissen, dass es ja auch noch ein Rückspiel gibt.

34. Jetzt rennt Juan Bernat Gegenspieler Ashley Young an der Seitenlinie plump über den Haufen und verdient sich seine zweite Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb.

34. Seit einer Viertelstunde hat United offensiv nichts mehr auf die Reihe bekommen. Wo ist die Courage der Anfangsphase geblieben?

32. Mittlerweile gibt PSG zumindest optisch den Ton an. Der Ball läuft also wieder besser durch die Reihen der Franzosen. Allerdings lassen beide Abwehrreihen bislang kaum etwas zu.

30. Ashley Young stoppt den flinken Kylian Mbappe auf dem linken Flügel und fängt sich dafür seine zweite Verwarnung dieser Champions-League-Saison ein.

28. Richtig Fahrt mag die Partie nicht aufnehmen - erst als Kylian Mbappe auf dem rechten Flügel den Turbo zündet. Einen Torabschluss zieht die Aktion allerdings nicht nach sich.

26. Die Karten sitzen locker beim italienischen Unparteiischen. Jetzt wird Paul Pogba für einen übertriebenen Einsatz gegen Marco Verratti verwarnt, die erste Karte für den Weltmeister im Wettbewerb.

23. Prompt wird der französische Meister wieder agiler. Doch das ändert nichts daran, dass den Männern von Thomas Tuchel der Zug zum Tor nahezu komplett fehlt. Und Kylian Mbappe findet man noch überhaupt nicht.

21. Spielerisch lässt PSG gerade etwas nach. Den Gästen fehlt es an Zielstrebigkeit. Manchester setzt sich dank Körperlickeit und Zweikampfstärke besser in Szene.

19. Julian Draxler rammt an der Mittellinie Ander Herrera etwas ungestühm um und fängt sich dafür seine zweite Gelbe Karte in dieser Königsklassensaison ein.

18. Nach einer kurz ausgeführten Ecke schließt Paul Pogba nahe des linken Strafraumecks ab. Der Rechtsschuss ist zu hoch angesetzt und zwingt Buffon nicht zum Eingreifen.

16. Dann setzt sich Paul Pogba wunderbar auf dem rechten Flügel durch, zieht über die Grundlinie in den Sechzehner und bringt den Ball flach in die Mitte. Dort zeigt sich Buffon erneut sehr aufmerksam und macht das Ding fest.

15. Auf der rechten Seite versucht Ashley Young, sich auf dem Weg in die Box durchzusetzen. Letztlich springt ihm die Kugel zu weit vom Fuß. Gianluigi Buffon greift zu.

United - PSG: Intensive Anfangsphase

13. Insgesamt entwickelt sich ein offenes und ausgeglichenes Spiel. Bislang nehmen sich beide Teams nicht viel, wechseln sich mit den aktiven Phasen regelmäßig ab.

11. Nach einem Foul von Presnel Kimpembe an Marcus Rashford ist Daniele Orsato erstmals mit der Gelben Karte zur Hand. Für den Verteidiger ist es die erste Verwarnung im laufenden Wettbewerb.

9. Die Szene hat den ersten Eckstoß der Begegnung zur Folge. Um den kümmert sich Luke Shaw auf der rechten Seite. Die Hereingabe zieht keine Gefahr nach sich, weil Rashford ein Foul gegen Verratti zur Last gelegt wird.

8. Anschließend reißen die Hausherren das Geschehen wieder etwas an sich. Überraschend zieht Marcus Rashford aus spitzem Winkel ab. Der Schuss von der rechten Strafraumkante fliegt aufs kurze Eck. Gianluigi Buffon bringt blitzschnell die Fäuste nach oben und pariert.

7. Dann setzt Angel Di Maria den ersten Torschuss der Partie ab. Der Argentinier, einst auch eine Saison in Diensten von Manchester United, feuert aus halblinker Position. Der Linksschuss streicht gut einen halben Meter am langen Eck vorbei.

6. Bereits in der Anfangsphase zeichnet sich ein sehr hohes Niveau ab. Die allesamt technisch sehr beschlagenen Akteure auf dem Platz wissen ganz genau, was sie tun.

4. Dann schiebt auch Paris mal etwas hinten raus, läuft den Gegner hoch an. Die Red Devils aber beweisen Ballsicherheit und passen sich das Spielgerät in aller Ruhe zu.

3. United bemüht sich um einen forschen Beginn. Die Gastgeber gehen da durchaus schon aggressiv drauf und bestimmen die ersten Momente dieser Begegnung.

2. Vergleichsweise mild präsentiert sich das Wetter in Manchester. Bei lockerer Bewölkung zeigt das Thermometer acht Grad an. Mit Niederschlägen wird im Spielverlauf nicht gerechnet. Der Rasen im Old Trafford präsentiert sich in sehr guter Verfassung. Und auf den Rängen ist kein Platz mehr frei.

1. Der Ball rollt.

Manchester United - Paris St. Germain im LIVETICKER: Vor dem Anpfiff

Die Aufstellungen:

United: De Gea - Young, Bailly, Lindelof, Shaw - Matic, Herrera - Lingard, Pogba, Martial - Rashford

De Gea - Young, Bailly, Lindelof, Shaw - Matic, Herrera - Lingard, Pogba, Martial - Rashford PSG: Buffon - Kehrer, T. Silva, Kimpembe, - Alves, Veratti, Draxler, Marquinhos, Bernat - Mbappe, Di Maria

Vor Beginn: Unterdessen tummeln sich die Protagonisten auf dem Rasen, die Champions-League-Hymne ertönt erstmals in diesem Kalenderjahr. Und dann treffen sich die Kapitäne Ashley Young und Thiago Silva zur Platzwahl. Letzterer gewinnt die Seitenwahl, damit bekommen die Hausherren den Ball und dürfen anstoßen.

Vor Beginn: Erstmals überhaupt treffen diese beiden Mannschaften in einem Pflichtspiel aufeinander. Das wird unter der Aufsicht von Daniele Orsato geschehen. Der 43-jährige Italiener pfeift sein 27. Champions-League-Spiel (inklusive Qualifikation). Dabei erhält der Unparteiische Unterstützung von einer Armada italienischer Kollegen um die Assistenten Fabiano Preti und Alessandro Costanzo. Verzichten müssen wir heute auf die Kollegen neben den Toren. Die kommen ab dem Achtelfinale nicht mehr zum Einsatz, denn ab sofort gibt es auch in der Königsklasse den Videobeweis.

Vor Beginn: Die aktuelle Form sollte in jedem Fall stimmen. Nach der Entlassung von Jose Mourinho startete die Mannschaft voll durch. Unter Solskjaer ist United noch ungeschlagen und gewann zehn der elf Pflichtspiele - zuletzt am Samstag beim FC Fulham (3:0). PSG reagierte auf die Niederlage in Lyon mit Siegen unter der Woche im Pokal - das gegen Villefranche Beaujolais allerdings erst nach Verlängerung (3:0) - sowie am Wochenende zu Hause gegen Bordeaux (1:0).

Vor Beginn: National ist der Titelzug ohne das Team von Ole Gunnar Solskjaer abgefahren. 14 Punkte Rückstand zu Spitzenreiter Liverpool sind kaum aufzuholen - vor allem weil den Red Devils noch der Stadtrivale City sowie Tottenham Hotspur vor der Nase herumschwirren. So gilt es, um die erneute Teilnahme an der Champions League zu kämpfen. Und da hat man Arsenal und Chelsea unmittelbar im Nacken.

Vor Beginn: Manchester hatten den nominell schwächsten Kontrahenten der Gruppe, die Young Boys Bern, ebenfalls im Griff, den FC Valencia dagegen eher nicht. 0:0 zu Hause und 1:2 zum Abschluss in Spanien - da mussten die Red Devils gegen Juventus etwas holen. Nach der 0:1-Heimniederlage gelang das gegen den italienischen Meister ausgerechnet auswärts (2:1). So kam United am Ende hinter der Alten Dame als Tabellenzweiter ein.

Vor Beginn: Doch die Männer aus Frankreichs Hauptstadt wollen endlich mal auf der ganz großen europäischen Bühne etwas reißen. In der Gruppenphase berappelte man sich nach der Auftaktpleite, ließ zwei Siege gegen Roter Stern Belgrad folgen und revanchierte sich zudem mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Liverpool. Darüber hinaus trennten sich die Pariser von Napoli zweimal unentschieden. In der Summe reichte das für den Gruppensieg.

Vor Beginn: Nach dem Fehlstart in die Champions League mit der Niederlage in Liverpool hatte PSG lange Zeit gar nicht mehr verloren - national ohnehin nicht. Doch dann patzte das Starensemble Anfang Januar im Ligapokal, schied überraschend daheim gegen Guingamp aus (1:2). Knapp einen Monat später ereilte es die Männer von Thomas Tuchel dann auch in der Liga, man zog in Lyon 1:2 den Kürzeren. Dennoch bestehen angesichts von zehn Punkten Vorsprung keine Zweifel an der Titelverteidigung.

Vor Beginn: Die Königsklasse meldet sich aus der Winterpause zurück, es beginnt die K.o.-Phase. Und bereits im Achtelfinale stehen echte Knaller auf dem Programm. So trifft beispielsweise der englische Vizemeister auf den amtierenden französischen Champion, der aktuelle Tabellenvierte der Premier League auf den überlegenen Spitzenreiter der Ligue 1.

Vor Beginn: Natürlich fehlt den Franzosen nach wie vor auch Neymar (Mittelfußverletzung).

Vor Beginn: Sogar sechs Umstellungen gibt es auf Seiten der Gäste, die aber mitunter erzwungen sind. Thomas Meunier (Gehirnerschütterung) und Edinson Cavani (Hüftverletzung) stehen nicht zur Verfügung. Stanley N'Soki (nicht im Kader), Christopher Nkunku, Eric Maxim Choupo-Moting und Moussa Diaby (alle Bank) schauen ebenfalls zu. Dafür dürfen Thilo Kehrer, Marquinhos, Juan Bernat, Kylian Mbappe, Angel Di Marioa und Julian Draxler von Beginn an spielen.

Vor Beginn: Im Vergleich zum letzten Punktspiel nimmt Ole Gunnar Solskjaer fünf Veränderungen vor. Anstelle von Phil Jones, Diogo Dalot, Juan Mata, Romelu Lukaku (alle Bank) und Chris Smalling (nicht im Kader) rücken heute Victor Lindelöf, Eric Bailly, Ashley Young, Jesse Lingard und Marcus Rashford in Manchesters Startelf.

Vor Beginn: Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr im Old Trafford.

Manchester United gegen PSG heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Manchester United und Paris St. Germain wird in Deutschland exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ihr habt dort die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz. Mit Sky Go könnt ihr die Begegnung außerdem im Livestream verfolgen. In Österreich ist die Partie zwischen den Red Devils und PSG bei DAZN zu sehen.

United vs. PSG: Die Aufstellungen

United: De Gea - Young, Bailly, Lindelof, Shaw - Matic, Herrera - Lingard, Pogba, Martial - Rashford

De Gea - Young, Bailly, Lindelof, Shaw - Matic, Herrera - Lingard, Pogba, Martial - Rashford PSG: Buffon - Kehrer, T. Silva, Kimpembe, - Alves, Veratti, Draxler, Marquinhos, Bernat - Mbappe, Di Maria

Manchester United gegen Paris heute live: Vorschau

Zwar ist PSG in der heimischen Liga klar auf Meisterkurs, aber dennoch sind die Fragezeichnen vor der Reise ins Old Trafford groß: Mit Neymar, Edinson Cavani und Thomas Meunier fallen drei Leistungsträger aus.

Seit Solskjaers Amtsantritt im Dezember marschieren die Red Devils durch die Premier League und stehen aktuell auf Platz vier. Der Norweger setzt sein Vertrauen in den vorher unzufriedenen Superstar Paul Pogba und dieser dankt es mit Top-Leistungen.

Manchester United - Paris Saint-Germain: Der Schiedsrichter

Daniele Orsato aus Italien wird die Partie leiten. Fabiano Preti, Alessandro Costanzo und Daniele Dover vervollständigen das Schiedsrichtergespann vor Ort. Massimiliano Irrati und Marco Guida sind die Video-Schiedsrichter.

Manchester United - PSG: Wann findet das Rückspiel statt?

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United ist auf den 6. März terminiert. Austragungsstätte ist der Prinzenpark in Paris.

Champions League: Die Hinspiele im Achtelfinale