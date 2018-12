Juventus Turin: Cristiano Ronaldo nach Pleite in der Kritik

Nach der überraschenden 1:2-Niederlage von Juventus Turin bei den Young Boys Bern haben die heimischen Medien nicht mit Kritik am italienischen Rekordmeister und dessen Star Cristiano Ronaldo gespart.

Juve hatte sich trotz der Niederlage in der Schweiz den Sieg in der Gruppe H gesichert. Allerdings nur, weil Konkurrent Manchester United beim FC Valencia ebenfalls mit 1:2 verlor.

"Ronaldo vergibt zu viele Gelegenheiten. Die Zahl der verfehlten Tore ist rekordverdächtig: mindestens vier", kommentierte die Gazzetta dello Sport. "Verwunschener Abend für Ronaldo. Der Ball will nicht ins Tor", kommentierte die Tuttosport.

In der Nachspielzeit brachte der portugiesische Superstar die "Alte Dame" zudem um den möglichen Ausgleich, als er in der Nachspielzeit einen Schuss von Paulo Dybala, der im Tor landete, per Kopf abfälschte, dabei allerdings im Abseits stand.

Can von Presse gelobt

Mehr Lob als Ronaldo erntete Emre Can, der sein zweites Match nach der Schilddrüsen-Operation bestritt. "Nicht schlecht seine Leistung! Can setzt all seine Energie im Spiel ein, er knurrt die Gegner an, sein Gewicht in der Partie ist unbestreitbar", analysierte Gazzetta. "Ich bin sehr glücklich, dass Can sich voll erholt hat. Ich bin sicher, dass er beim nächsten Match durchspielen kann", sagte Coach Massimiliano Allegri.