Manchester United gegen Paris Saint-Germain (PSG) in der Champions League: TV-Übertragung und Livestream

Das Duell zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain ist wohl eines der spektakulärsten Achtelfinal-Duelle in diesem Jahr. SPOX zeigt, wo das Hin- und das Rückspiel übertragen werden.

Manchester United - PSG: Wann und wo finden die Spiele statt?

Am Dienstag, 12. Februar, empfängt Manchester United PSG zunächst um 21 Uhr im Old Trafford. Am Mittwoch, 6. März kommt es im Parc des Princes um 21 Uhr zum Rückspiel.

Manchester United - PSG live im TV und Livestream

Das Hin- und Rückspiel läuft in Deutschland jeweils exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky, in Österreich wird allerdings der Streamingdienst DAZN das Spiel zeigen.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat allerdings gratis ist. Neben den Spielen der Champions League zeigt DAZN auch sämtliche Partien der Europa League sowie Spiele aus der Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue 1.

Champions League: Die Achtelfinal-Paarungen im Überblick

Im Hinspiel Zuhause Im Rückspiel Zuhause FC Schalke 04 Manchester City Atletico Madrid Juventus Turin Manchester United Paris Saint-Germain FC Liverpool Bayern München Olympique Lyon FC Barcelona AS Rom FC Porto Ajax Amsterdam Real Madrid Tottenham Hotspur Borussia Dortmund

Manchester United und PSG: Weg in das Achtelfinale

ManUtd. schloss die Gruppenphase auf dem zweiten Platz der Gruppe H hinten Juventus Turin ab.

3:0-Sieg in Bern

0:0 gegen den FC Valencia

0:1-Niederlage Zuhause gegen Juventus

2:1-Erfolg in Turin

1:0 gegen die Young Boys

1:2-Pleite in Valencia

PSG setzte sich in der starken Gruppe C vor dem FC Liverpool als Tabellenführer durch.

2:3-Niederlage an der Anfield Road

6:1-Erfolg gegen Belgrad

2:2 gegen Neapel

1:1 auswärts in Neapel

2:1-Sieg gegen den FC Liverpool

4:1-Sieg bei Roter Stern

Champions League: Die nächsten Termine