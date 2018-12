Champions League, Paarungen Achtelfinale: Bayern spielt gegen Liverpool

Die Auslosung zum Achtelfinale der UEFA Champions League hat spannende Paarungen gebracht. Atletico trifft auf Juventus, Manchester United muss gegen PSG bestehen. Borussia Dortmund spielt gegen Tottenham, während die Bayern gegen den FC Liverpool ran müssen. Die Auslosung zur Europa League mit Rapid und Salzburg steigt in Kürze im SPOX-LIVESTREAM!

Maximilian Wöber tritt mit Ajax gegen Real Madrid an. Schalke ist mit Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf bei Manchester City gefordert.

Champions League: Achtelfinal-Paarungen im Überblick

Heim Hinspiel Gast Hinspiel FC Schalke 04 Manchester City Atletico Madrid Juventus Manchester United Paris St. Germain Tottenham Borussia Dortmund Olympique Lyonnais Barcelona AS Rom FC Porto Ajax Real Madrid Liverpool FC Bayern

Die Hinspiele der Achtelfinals werden am 12., 13., 19. und 20. Februar 2019 ausgetragen. Die Rückspiele steigen am 5., 6., 12., und 13. März 2019. Ab dieser Phase kommt erstmals auch der Videobeweis in der Champions League zum Einsatz. Der detaillierte Spielplan wird am Montagnachmittag veröffentlicht.

UEFA Champions League: Welche Spiele zeigt DAZN? Was zeigt Sky?

Sky und DAZN haben ein detailliertes Picking-System entwickelt, wonach die Verteilung der Spiele festgelegt wird. Hat ein Unternehmen ein Spiel gepickt, wird dieses Match exklusiv live und in voller Länge auf dieser Plattform gezeigt.

Dieses Picking-System sieht für jede Runde (Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale) eine eigene Vorgehensweise vor. Als Faustregel gilt: DAZN zeigt deutlich mehr Spiele in voller Länge, während Sky in den meisten Situationen den Vorrang bei der Spielauswahl hat.

Champions-League 2018/19: Road to Madrid