FC Schalke 04 - Lokomotive Moskau in der Champions League heute live im TV, Livestream, Liveticker

Am letzten Gruppenspieltag der Champions League empfängt der FC Schalke noch Lokomotive Moskau. Allerdings haben die Königsblauen bereits den zweiten Tabellenplatz und das Achtelfinale sicher. Alle weiteren Informationen zum Spiel und der Übertragung gibt es hier.

Im Hinspiel in Moskau siegte Schalke dank eines Treffers von Weston McKennie kurz vor Schluss mit 1:0.

Schalke 04 - Lokomotive Moskau: Wann und wo findet das Spiel statt?

Schalke empfängt Lokomotive Moskau am heutigen Dienstag, 11. Dezember, um 18.55 Uhr in der heimischen Veltins-Arena, die international 54.740 Zuschauern Platz bietet.

Schalke 04 - Lokomotive Moskau heute live im TV, Livestream, Liveticker

In Deutschland ist der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung zuständig. Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie live und exklusiv in Österreich. In der Konferenz läuft das Spiel in beiden Ländern bei Sky auf dem Kanal Sky Sport 1.

Neben dieser Partie zeigt DAZN auch einen Großteil der anderen Champions-League-Matches sowie alle Spiele der Europa League. Dazu kommen die Rechte an der Premier League, der Serie A, der Primera Division und der Ligue 1 sowie an zahlreichen weiteren Sportwettbewerben. DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, zunächst könnt ihr das Programm aber 30 Tage lang kostenlos testen.

Schalke gegen Lokomotive Moskau im LIVETICKER verfolgen

Wer kein Abo bei Sky oder DAZN hat, der hat dennoch die Möglichkeit die Partie live mitzuerleben. Dafür bietet euch SPOX einen LIVETICKER zum Spiel an.

FC Schalke 04: Personalsorgen bei Königsblau

Den FC Schalke plagen aktuell große Personalsorgen, gerade im Angriff. "Bei Alternativen für die Offensive halten wir die Augen offen und haben dabei natürlich auch einige Talente aus der Knappenschmiede im Blick. Bei Guido Burgstaller kann ich noch keine Prognose abgeben. Und wenn es bei Steven Skrzybski eine Chance auf einen Einsatz im Derby gegeben hätte, wäre er im Kader gewesen", erklärte Manager Christian Heidel.

Das Spiel gegen Moskau wolle man dennoch auf jeden Fall gewinnen: "Zwar stehen wir bereits im Achtelfinale, trotzdem wollen und werden wir das Spiel nicht abschenken."

Lokomotive Moskau: Benedikt Höwedes kehrt zurück

Nachdem der langjährige Schalker Kapitän Benedikt Höwedes bereits im Hinspiel auf seinen Ex-Klub traf, kehrt er heute nun wieder nach Gelsenkirchen zurück.

Sportlich geht es für die Russen im Gegensatz zu Schalke noch um etwas. Sollte der Klub gegen Schalke gewinnen und Galatasaray nicht gegen Porto siegen, wäre Lok immerhin für die Europa League qualifiziert.

Champions League: Gruppe D mit Schalke und Lokomotive Moskau

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 FC Porto 5 12:4 13 2 Schalke 04 5 5:4 8 3 Galatasaray Istanbul 5 3:5 4 4 Lokomotive Moskau 5 4:11 3

