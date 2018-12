FC Bayern München gegen FC Liverpool in der Champions League: TV-Übertragung und Livestream

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Liverpool. Wo ihr das Spitzenspiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die Achtelfinals der Champions League sind ausgelost. Und der FC Bayern hat mit dem FC Liverpool einen schweren Brocken bekommen. Außerdem sind von den deutschen Teams noch Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 vertreten.

FC Bayern gegen FC Liverpool, Termin: Wann und wo finden die Partien statt?

Das Hinspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Bayern findet am 19.02.2019 im Anfield statt. Die Bayern empfangen Jürgen Klopp und sein Team in der Allianz-Arena am 13.03.2019 zum Rückspiel.

Bayern gegen Liverpool live im TV und Livestream sehen

Das Hin- und Rückspiel des FC Bayern gegen den FC Liverpool wird in Deutschland und Österreich jeweils live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

Das Parallelspiel zwischen Lyon und Barca läuft dagegen ebenso wie die Hinspiele der anderen deutschen Mannschaften beim Streamingdienst DAZN.

Champions League: Die Achtelfinal-Partien im Überblick

Heimteam im Hinspiel Heimteam im Rückspiel FC Schalke 04 Manchester City Tottenham Hotspur Borussia Dortmund Manchester United Paris Saint-Germain Atletico Madrid Juventus Turin Olympique Lyon FC Barcelona AS Rom FC Porto Ajax Amsterdam Real Madrid FC Liverpool Bayern München

FC Bayern gegen FC Liverpool: Wege ins Achtelfinale

Der FC Bayern ist in Gruppe E Gruppensieger geworden.

Die Ergebnisse vom FCB in der Champions-League-Saison 2018/19:

2:0-Auswärtssieg gegen Benfica Lissabon

1:1 gegen Ajax Amsterdam

2:0-Auswärtserfolg gegen AEK Athen

2:0-Heimsieg gegen AEK Athen

5:1-Heimsieg gegen Benfica Lissabon

3:3 in Amsterdam

Liverpool wurde hinter Paris Saint-Germain Gruppenzweiter.

Die Resultate der Reds in der aktuellen Spielzeit der Champions League:

3:2-Heimsieg gegen PSG

0:1-Niederlage in Neapel

4:0-Heimerfolg gegen Roter Stern Belgrad

0:2-Niederlage in Belgrad

1:2-Niederlage in Paris

1:0-Heimsieg gegen Neapel

Champions League: Termine und Übersicht