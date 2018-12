FC Bayern München gegen FC Liverpool in der Champions League, Termine, Achtelfinale

Der FC Bayern München trifft in der Champions League auf den FC Liverpool. Was ihr alles zu dieser Partie wissen müsst und wann das Achtelfinale zwischen dem FCB und LFC stattfindet, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Im wichtigsten Wettbewerb des Vereinsfußballs wurden die Partien der Königsklasse ausgelost. Von den deutschen Mannschaften sind noch der FC Bayern, Schalke 04 und Borussia Dortmund vertreten.

Champions League: Wann finden die Achtelfinal-Partien statt?

Am 12. und 13., sowie am 19. und 20. Februar finden die Hinspiele des Achtelfinals statt. Die Rückspiele steigen am 5. und 6., sowie am 12. und 13. März.

Achtelfinale der Champions League: Die Partien im Überblick

Team Team FC Schalke 04 Manchester City Atletico Madrid Juventus Turin Manchester United Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur Borussia Dortmund Olympique Lyon FC Barcelona AS Rom FC Porto Ajax Amsterdam Real Madrid FC Liverpool Bayern München

Übertragung des Achtelfinals im TV und Livestream

In dieser Champions-League-Saison übertragen der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Spiele. DAZN überträgt 104 Spiele, den Rest Sky. Ab dem Achtelfinale teilen sich die beiden Anbieter die Spiele anhand der sogenannten German Rule. Was diese Regel bedeutet, erfahrt ihr hier.

Neben den Partien der Champions League zeigt DAZN die Premier League, Europa League, Serie A, Primera Divison, Ligue 1 und weitere Top-Ligen.

Champions-League 2018/19: Road to Madrid