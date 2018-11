TSG Hoffenheim: Julian Nagelsmann - Minimalziel: Europa League sichern

Die TSG Hoffenheim empfängt Shakhtar Donezk am 5. Spieltag in Gruppe F der Champions League (Dienstag, 21 Uhr live auf DAZN). Trainer Julian Nagelsmann hat dabei ein klares Ziel vor Augen, tritt aber zugleich auf die Euphoriebremse.

Für Nagelsmann steht die Sicherung von Platz 3 und die damit verbundene Qualifikation für die Europa League im Vordergrund: "Ich finde es immer gut, wenn man von dem spricht, was man selbst beeinflussen kann. Und das ist das Spiel gegen Donezk", sagte der TSG-Coach im Exklusiv-Interview mit DAZN.

Nagelsmann erklärt diese bescheidene Sichtweise so: "Das Weiterkommen in der Champions League haben wir nicht mehr in der eigenen Hand. Von dem her tun wir gut daran, erst mal von den Dingen zu sprechen, die wir beeinflussen können - das Minimalziel Europa League, das wir vor der Saison hatten." Denn: "Ein Sieg wäre unglaublich wichtig. Das kann jeder anhand der Tabelle ablesen."

Hoffenheim belegt derzeit Platz 3 in der Gruppe mit drei Zählern nach drei Remis. Donezk liegt auf Rang 4 mit zwei Zählern. Für ein Weiterkommen bedarf es also Schützenhilfe aus dem Parallelspiel zwischen Manchester City (9 Punkte) und Olympique Lyon (6).

TSG Hoffenheim: Erster Sieg in der CL als Ziel

Doch damit will sich Nagelsmann nicht befassen, es sei ihm zu hypothetisch. "Es würde uns nichts bringen, wenn Lyon verliert und wir auch verlieren", sagt Nagelsmann und ergänzt: "Mir geht es für uns darum, endlich einen Sieg in der CL einzufahren, den wir uns auch verdient haben."

Ganz abgeschrieben hat der künftige Trainer von RB Leipzig ein Weiterkommen in der Königsklasse jedoch noch nicht: "Wenn City gegen Lyon leer" ausgehen sollte, dann "können wir schauen, wie groß der Glaube noch ist", im letzten Spiel im Etihad Stadium eine Überraschung zu schaffen. Doch das ist "schon ein bisschen Zukunftsmusik".

