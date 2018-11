Champions League: Dieses Partien überträgt DAZN heute am Mittwoch live im Livestream

Der vorletzte Gruppenspieltag der Champions League ist bereits in vollem Gange, heute gibt es weitere acht Partien. SPOX zeigt euch, welche Spiele im Livestream bei DAZN laufen.

Champions League: Welche Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream?

Pro Tag zeigt DAZN sieben der acht ausgetragenen Spiele live und exklusiv, die weitere Partie sowie die Konferenz laufen beim Pay-TV-Sender Sky.

So zeigt der Streamingdienst unter anderem die Partie von Schalke in Porto sowie die Auftritte von Atletico, Barca und Tottenham. In Deutschland wird nur die Begegnung zwischen dem BVB und Brügge nicht bei DAZN laufen, in Österreich fehlt das Duell PSG - Liverpool.

Uhrzeit Spiel Übertragung (DE) Übertragung (AT) 18.55 Uhr Lokomotive Moskau - Galatasaray Istanbul DAZN DAZN 18.55 Uhr Atletico Madrid - AS Monaco DAZN DAZN 21.00 Uhr PSV Eindhoven - FC Barcelona DAZN DAZN 21.00 Uhr Borussia Dortmund - FC Brügge Sky DAZN 21.00 Uhr Tottenham Hotspur - Inter Mailand DAZN DAZN 21.00 Uhr SSC Neapel - Roter Stern Belgrad DAZN DAZN 21.00 Uhr Paris Saint-Germain - FC Liverpool DAZN Sky 21.00 Uhr FC Porto - FC Schalke 04 DAZN DAZN

Übertragung der Champions League: DAZN und Sky

Wie die Aufteilung für den letzten Spieltag der Gruppenphase aussieht, könnt ihr hier nachlesen.

Ab dem Achtelfinale hängt die Übertragungssituation stark vom Abschneiden der deutschen Teams ab. Das wird in der German Rule festgelegt.

DAZN zeigt die Champions League: Anmeldung, Kosten, Rechte

Der Streamingdienst DAZN hat neben den Rechten an der Champions League auch die alleinigen Exklusivrechte an der Europa League.

Das Netflix des Sports ist im ersten Monat gratis und kostet anschließend 9,99 Euro monatlich. Für diesen Preis kann man auch die Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A sowie die US-Sportligen NHL, NBA, NFL und MLB verfolgen.