BVB-PK mit Lucien Favre und Mario Götze vor dem Champions-League-Spiel gegen FC Brügge im Liveticker

Vor dem morgigen Spiel gegen den FC Brügge stellen sich BVB-Trainer Lucien Favre und Mario Götze den Fragen der Journalisten bei der Pressekonferenz. Im SPOX-Liveticker verpasst ihr nicht.

Die BVB-PK mit Lucien Favre und Mario Götze im Liveticker

14.28 Uhr: Keine Fragen mehr! Handgestoppte elf Minuten hat diese PK gedauert. Damit verabschieden auch wir uns - Anstoß ist morgen Abend um 21 Uhr - live auf DAZN.

Götze über das Spiel in Brügge: "War ein Spiel zu Beginn der Saison, wussten noch nicht wo die Reise hingeht. Auswärts, war schwer, sie haben die Räume eng gemacht. War wichtig, 1:0 zu gewinnen. Brügge ist eine sehr gute Mannschaft."

Götze über das Augsburg-Spiel als Wendepunkt: "Das war ein sehr emotionales Spiel, auch wenn mein kleiner Bruder auf der Gegenseite stand. War besonders, das Tor und dass wir dann noch gewinnen. Definitiv sehr emotional für mich."

Favre über Brügge: "Wir müssen eine sehr gute Leistung bringen. Wir erinnern uns an das Hinspiel dort, das war sehr schwer für uns. 1:1 gegen Monaco und 4:0 in Monaco, das sagt alles über Brügge. Wir wollen eine gute Leistung bringen. Keine Spieler sind krank oder verletzt."

Götze über eine bisherige Saisonbilanz: "Ich bin Fußballer und will immer spielen, das will jeder bei uns. Wichtig, dass wir als Mannschaft gewinnen und Erfolg haben und jeder seinen Teil beiträgt. Muss den Trainer davon überzeugen, dass ich spiele. Schön, dass wir in Liga und Champions League so gut dastehen. Aber wir denken von Spiel zu Spiel und geben keine Prognose ab."

Götze: "Wenn man die Situation betrachtet, ist die natürlich positiv. Das hat man in Mainz gesehen, nach dem Spiel war das eine tolle Aktion. War hartes Stück Arbeit in Mainz, die Fans merken, dass wir alles tun, um zu gewinnen."

Götze über Brügge: "Wir haben uns viel vorgenommen. Spiel in Brügge war schwierig. Brügge wird alles tun um zu gewinnen, darauf sind wir eingestellt. Wird wieder kein leichtes Spiel werden."

Favre über Götze: "Er spürt Fußball. Ich sage die Wahrheit, er spielt richtig. Was kann ich anderes sagen? Das ist ein Kompliment. Und er gibt alles."

Favre über Alcacer: "Er war zwei Jahre in Barcelona und hat nicht viel gespielt. Das ist ganz normal, dass er seine Zeit braucht, um 90 Minuten zu spielen. Das dauert. Man wird sehen [wann es für die Startelf reicht]."

Götze über seine Rolle: "Natürlich habe ich in der Vergangenheit nicht so häufig vorn drin gespielt. bin nicht der Typ, der auf lange Bälle wartet. Für mich ist es gut, dass ich meinen Teil beitragen kann. Wenn ich dann nach der 60. müde bin, Paco kommt rein und macht das Tor, ist das für die Mannschaft und mich nicht schlecht. Gibt definitiv Schlechteres."

Favre über die Entwicklung der Mannschaft: "Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung. Am Anfang war es in der Liga sehr schwer. Wir sind einen Schritt besser geworden und machen Fortschritte, aber es gibt für mich noch viel zu tun. Wir wollen nach vorn spielen und müssen die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive finden."

Götze: "Wir haben uns als Mannschaft sehr gut entwickelt, sind einen guten Weg gegangen. Das ist das Entscheidende. Das Hinspiel war recht früh in der Saison."

Favre über Brügge: "Es gibt gegen eine Fünferkette weniger Lücken als gegen eine Viererkette. Brügge wird wahrscheinlich mit Fünferkette spielen, aber wir sind daran jetzt gewöhnt, viele andere Mannschaften haben gegen uns so gespielt: Hoffenheim, Nürnberg, das letzte Spiel in Mainz."

Der Pressesprecher will sich nicht zur Haftstrafe des BVB-Bombers äußern. Man werde die Strafe nicht einordnen und sich auf das Sportliche konzentrieren. Auch Mario Götze darf sich nicht äußern.

14.16 Uhr: Und da sind sie auch schon. Lucien Favre und Mario Götze haben Platz genommen.

13.30 Uhr: Um 10.30 Uhr fand bereits das Abschlusstraining für das morgige Spiel statt.

BVB vor Brügge: Achtelfinale in Sicht

Im Spiel gegen Brügge könnte der BVB das Achtelfinale perfekt machen. Dazu würde bereits ein Punkt gegen die Belgier reichen. Bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Atletico Madrid gegen Monaco wäre der BVB zudem bereits sicher Gruppensieger.

Champions League: Gruppe A mit dem BVB