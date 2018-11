Champions League heute live: ZSKA Moskau gegen AS Rom live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Abend kommt es zum UEFA-Champions-League-Duell zwischen ZSKA Moskau und dem AS Rom. Wir informieren euch, wann und wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Roma steht im Moment an der Spitze der Gruppe G vor Titelverteidiger Real Madrid. Besonders der Angriff der Italiener ist in Bestform, Stürmer Edin Dzeko schnürte im Hinspiel einen Doppelpack. Ein Sieg würde den AS Rom dem Achtelfinale ein deutliches Stück näherbringen.

ZSKA Moskau - AS Rom: Wo und wann findet die Partie statt?

Am heutigen Mittwochabend, den 7. November, kommt es zum Rückspiel zwischen ZSKA Moskau und der AS Rom. Die Partie wird bereits um 18.55 Uhr im Luschniki-Stadion in Moskau angepfiffen.

ZSKA Moskau gegen AS Rom: TV, Livestream und Liveticker

DAZN überträgt das Spiel zwischen ZSKA Moskau und dem AS Rom live ab 18.55 Uhr. Wer noch kein Kunde bei DAZN ist kann sich hier für den Probemonat registrieren und 30 Tage lang vom umfangreichen Programm profitieren. Danach kostet der Streamingdienst nur 9,99 Euro im Monat.

Auch beim Pay-TV-Sender Sky kann die Partie zumindest in Ausschnitten verfolgt werden. Neben dem Livespiel Bayern gegen Athen bietet der Sender eine Konferenz mit den 21-Uhr-Spielen an.

SPOX bietet zusätzlich wie immer einen Livesticker zum Spiel an.

Uhrzeit Spiel Übertragung (DE) Übertragung (AT) 18.55 Uhr Valencia - Bern DAZN DAZN 18.55 Uhr ZSKA Moskau - AS Rom DAZN DAZN 21 Uhr Juventus - Manchester United DAZN Sky 21 Uhr Manchester City - Donezk DAZN DAZN 21 Uhr Lyon - Hoffenheim DAZN DAZN 21 Uhr FC Bayern - AEK Athen Sky DAZN 21 Uhr Pilsen - Real Madrid DAZN DAZN 21 Uhr Benfica - Ajax DAZN DAZN

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G