Der FC Bayern München empfängt am 4. Spieltag der Champions League den AEK Athen. Hier könnt ihr das CL-Spiel des FCB am Mittwoch im Live-Ticker verfolgen.

Tagsüber erhaltet ihr hier alle wichtigen Informationen zur Partie zwischen den Bayern und AEK Athen. Ab 20.30 Uhr verpasst ihr in unserem Live-Ticker nichts zum Spielgeschehen.

FC Bayern München gegen AEK Athen heute im LIVE-TICKER

Vor dem Spiel: Anpfiff des Spiels FC Bayern München gegen AEK Athen ist um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

FC Bayern München gegen AEK Athen heute live: TV und Livestream

In Deutschland und Österreich wird die Partie nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen wird das Spiel in Deutschland exklusiv auf Sky übertragen. In Österreich zeigt hingegen DAZN (hier geht's zum kostenlosen Probemonat) das Spiel live und exklusiv in voller Länge.

So wird das Spiel bei Sky begleitet:

Moderator: Sebastian Hellmann

Experten: Lothar Matthäus und Erik Meijer

Gäste: Ewald Lienen und Rafael Buschmann

Außerdem bietet Sky eine Konferenz mit allen gleichzeitig stattfinden Spielen an.

© getty

FC Bayern in der Champions League sehen: TV und Livestream - so geht's

Sky und DAZN teilen sich die Rechte für die Champions-League-Übertragung seit dieser Saison auf. Während DAZN in der Gruppenphase deutlich mehr Spiele exklusiv zeigt, hat Sky eine Konferenz im Programm.

Am Mittwoch sieht die Aufteilung folgendermaßen aus:

Spiel Übertragung DE Übertragung AT ZSKA Moskau - Roma (18.55 Uhr) DAZN DAZN FC Valencia - Young Boys Bern (18.55 Uhr) DAZN DAZN FC Bayern - AEK Athen (21 Uhr) Sky DAZN Juventus Turin - Manchester United (21 Uhr) DAZN Sky Benfica - Ajax (21 Uhr) DAZN DAZN City - Donezk (21 Uhr) DAZN DAZN Lyon - Hoffenheim (21 Uhr) DAZN DAZN Pilsen - Real (21 Uhr) DAZN DAZN

DAZN ist ein Streaming-Dienst, den es im deutschsprachigen Raum seit 2016 gibt. Neben der Champions League zeigt DAZN die Europa League und die internationalen Top-Ligen. Außerdem hat DAZN US-Sport (NFL, NHL, NBA, MLB), Tennis, Darts und vieles mehr im Angebot.

Eine Mitgliedschaft kostet im Monat 9,99 Euro, der erste Monat ist kostenlos.

Hole dir jetzt den kostenlosen Probemonat!