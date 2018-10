Galatasaray Istanbul gegen FC Schalke 04 heute live im TV und im Livestream

Nach dem 0:2 in der Bundesliga gegen Werder Bremen brennt der FC Schalke 04 am heutigen Mittewoch bei Galatasaray Istanbul auf Wiedergutmachung. Hier findet ihr alle Infos zum Champions-League-Duell und der Übertragung im TV und Livestream.

Während S04 in der Bundesliga nach acht Spieltagen auf einem enttäuschenden 16. Platz steht, sieht es dafür in der Champions League um einiges besser aus. Vier Punkte aus zwei Spielen bedeuten aktuell Rang zwei in der Gruppe D. Nur einen Punkt dahinter liegt aktuell Galatasaray, das mit einem Sieg sogar Tabellenführer werden könnte. In der Süper Lig hat der Verein aus der türkischen Hauptstadt den Platz an der Sonne ebenfalls sicher, da aus acht Spielen starke 19 Punkte geholt wurden.

Champions League: Wann und wo spielen Galatasaray und Schalke 04?

Anpfiff der Partie ist am heutigen Mittwoch um 21 Uhr. Gespielt wird im Türk Telekom Stadyumu, der Heimspielstätte von Galatasaray.

Galatasaray gegen Schalke 04: Übertagung im TV, Livestream und Liveticker

Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Begegnung live und exklusiv in voller Länge. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt hingegen eine Konferenz aller laufenden Spiele, bei der ihr Ausschnitte der Partie sehen könnt. Wie gewohnt haben Kunden des Senders die Möglichkeit, die Konferenz im Livestream auf Sky Go zu verfolgen.

Sky und DAZN teilen sich in dieser Saison die Übertragungsrechte der Champions League. Sky zeigt neben der Konferenz ein Spiel pro Spieltag in voller Länge, DAZN die anderen sieben Spiele im Einzelspiel. Eine genauere Übersicht über die Aufteilung der Spiele findet ihr hier.

Einen Liveticker der Partie findet ihr zudem bei SPOX.

Galatasaray gegen Schalke: Die Statistiken

Die einzigen beiden Duelle gab es im Champions League Achtelfinale 2013, in dem sich Galatasaray nach einem 3:2-Auswärtssieg im Rückspiel durchsetzen konnte.

Begegnungen Gesamt 2 Siege Galatasaray Istanbul 1 Siege Schalke 04 0 Unentschieden 1 Torverhältnis 4:3

UEFA Champions League Gruppe D mit Galatasaray und Schalke

Zwei von sechs Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Gruppe D sehen wie folgt aus:

Schalke 04 - FC Porto 1:1

Galatsaray Istanbul - Lokomotive Moskau 3:0

Lokomotive Moskau - Schalke 04 0:1

FC Porto - Galatasaray 1:0

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 FC Porto 2 2:1 1 4 2 FC Schalke 04 2 2:1 1 4 3 Galatasaray Istanbul 2 3:1 2 3 4 Lokomotive Moskau 2 0:4 -4 0

UEFA Champions League: Der Mittwoch mit BVB, S04, Barca und Liverpool

Mit Borussia Dortmund und Schalke 04 sind heute zwei der vier deutschen Teams aktiv.