FC Barcelona gegen Inter Mailand heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Barcelona muss am dritten Spieltag der Champions League gegen Inter Mailand bestehen. Alle wichtigen Informationen zum Topspiel der Gruppe B, sowie der Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.

Beide Teams haben ihre zwei Auftaktpartien in der Champions League gewonnen und spielen nun den Tabellenführer aus. Während der FC Barcelona auch in der Primera Division auf dem ersten Tabellenplatz steht, läuft es für Inter Mailand in der Serie A noch nicht so rund. Nach neun Spielen beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Juventus schon sechs Punkte.

Wo und wann spielt FC Barcelona gegen Inter Mailand?

Wie alle Heimspiele des FC Barcelona wird auch das Spiel gegen Inter im Camp Nou ausgetragen, das international für 96.636 Zuschauer Platz bietet. Anstoß ist um 21 Uhr.

FC Barcelona gegen Inter Mailand heute live im TV, Livestream, Liveticker

Bis auf die Begegnung zwischen dem BVB und Atletico überträgt DAZN heute alle anderen sieben Partien des Champions-League-Mittwochs exklusiv in voller Länge. Kommentiert wird das Spiel zwischen Barca und Inter von Lukas Schönmüller, der von Experte Jonas Hummels begleitet wird.

Wer das Spiel nicht in Bewegtformat verfolgen kann, bleibt über den Liveticker von SPOX immer bestens informiert.

Barcelona gegen Inter Mailand: Die Statistiken

In den direkten Duellen hatte Barca gegen Inter zumeist die Nase vorn. Das letzte Aufeinandertreffen im Halbfinale 2010 konnte jedoch Inter für sich entscheiden und gewann im Finale gegen die Bayern sogar den Titel.

Begegnungen Gesamt 10 Siege FC Barcelona 5 Siege Inter Mailand 2 Unentschieden 3 Torverhältnis 17:8

Champions League: Gruppe B mit Barcelona und Inter Mailand

FC Barcelona - PSV Eindhoven 4:0

Inter Mailand - Tottenham Hotspur 2:1

Tottenham Hotspur - FC Barcelona 2:4

PSV Eindhoven - Inter Mailand 1:2

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Barcelona 2 8:2 6 6 2 Inter 2 4:2 2 6 3 Tottenham 2 3:6 -3 0 4 Eindhoven 2 1:6 -5 0

