Champions League: Gruppe C mit Liverpool, PSG, Napoli: Tabelle, Spielplan

In der Gruppe C spielt am dritten Spieltag der FC Liverpool bei Roter Stern Belgrad, des Weiteren ist Napoli zu Besuch in Paris. SPOX präsentiert euch alle wichtigen Informationen zu den Partien, wann und wo sie stattfinden und wie es in der Tabelle aussieht.

Die Reds konnten ihre erste Partie zuhause gegen Paris Saint-Germain mit 3:2 gewinnen, während Roter Stern Belgrad sich in der Heimat ebenfalls tapfer schlug und ein 0:0 gegen den SSC Neapel halten konnte.

Im darauffolgenden Spiel in Paris wurden sie allerdings mit 6:1 abgefertigt und stehen nun mit einer katastrophalen Tordifferenz auf dem letzten Platz der Gruppe C. Napoli gewann das zweite Duell gegen den FC Liverpool knapp mit 1:0 und sicherte sich so die Führung in der Tabelle.

Champions League: Gruppe C - Wo und wann?

Beide Partien starten an diesem Mittwoch, dem 24. Oktober, um 21 Uhr. Im Parc de Princes in Paris stellt sich Napoli der Mannschaft von Thomas Tuchel. Gleichzeitig wird im legendären Anfield das Duell von Roter Stern und den Reds angepfiffen.

Champions League: Gruppe C - TV, Livestream, Liveticker

Wollt ihr die Spiele daheim live auf dem Bildschirm verfolgen, benötigt ihr entweder ein Abo von DAZN oder Sky. Der Pay-TV-Sender Sky bietet eine Konferenz aller Champions League-Partien an. Auf DAZN könnt ihr Spitzen-Fußball in voller Länge genießen und hin und her wechseln, wie ihr wollt. Der Streamingdienst überträgt die beiden Partien der Gruppe C heute exklusiv in volle Länge. Zudem bekommt ihr ab 0 Uhr alle Highlights zu sehen.

Kein Abo parat? Alle wichtigen Informationen gibt es natürlich auch wieder im Liveticker (Paris/Liverpool) von SPOX.

Champions League: Gruppe C - Tabelle