Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon live im TV, Livestream, Ticker

In der Champions League empfängt Ajax Amsterdam am dritten Spieltag Benfica Lissabon. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Livestream, TV und Live-Ticker sehen könnt.

Ajax Amsterdam sammelte bereits vier Punkte. Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen AEK Athen, trennte sich Ajax in München beim FC Bayern mit einem 1:1. Benfica Lissabon hat die erste Parte gegen den FCB mit 0:2 verloren, konnte aber am letzten Spieltag in Athen mit 3:2 gewinnen.

Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon: Spielstätte und Uhrzeit

Das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Benfica wird heute Abend, 23. Oktober, um 21 Uhr angepfiffen. Spielstätte ist die Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon heute im TV, Livestream, Ticker

In der Gruppenphase wird kein Spiel der UEFA Champions League im Free-TV übertragen, stattdessen teilen sich Sky und DAZN die Rechte auf.

Das Spiel zwischen Ajax und Benfica wird live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. DAZN kostet monatlich lediglich 9,99 Euro und hat bei alle Spiele der Europa League sowie viele Spiele der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 im Angebot. Hole dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und schaue 30 Tage lang gratis Champions League.

Sky hat eine Konferenz im Programm, bei der ihr Ausschnitte der Partie sehen könnt.

Auf SPOX hält euch der Liveticker auf dem aktuellen Stand.

Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon: Fünf Fakten zum Spiel

Ajax ist die bisher einzige niederländische Manschaft, die jemals gegen einen portugiesischen Verein gewinnen konnte.

Drei der vier Ajax-CL-Tore wurden von Verteidigern erzielt.

Benfica ist in den letzten 14 CL-Auswärtspartien nur einmal ohne Gegentor geblieben, kassierte in den letzten sechs jeweils zwei.

Ajax ist bisher erst einmal mit drei Spielen ohne Niederlage in die CL-Gruppenphase gestartet (1995/96).

Ajax´s Hakim Ziyech schoss in der CL-Saison (zusammen mit Messi) am häufigsten aufs gegnerische Tor (zwölfmal). Ein Tor gelang ihm dabei allerdings noch nicht.

UEFA Champions League Gruppe E mit Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon

Zwei von sechs Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Gruppe E sehen wie folgt aus:

Ajax Amsterdam - AEK Athen 3:0 (0:0)

Benfica Lissabon - FC Bayern 0:2 (0:1)

FC Bayern - Ajax Amsterdam 1:1 (1:1)

AEK Athen Benfica Lissabon 2:3 (0:2)

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Ajax Amsterdam 2 4:1 3 4 2 FC Bayern 2 3:1 2 4 3 Benfica Lissabon 2 3:4 -1 3 4 AEK Athen 2 2:6 -4 0

Insgesamt stehen heute Abend acht Spiele auf dem Programm. Neben dem FC Bayern ist auch die TSG Hoffenheim aktiv.