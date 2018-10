Real Madrid gegen Viktoria Pilsen heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League empfängt Real Madrid am dritten Spieltag den FC Viktoria Pilsen. Die wichtigsten Infos zur Partie, sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, bekommt ihr bei SPOX.

Real Madrid hat zuletzt in der Champions League gegen den ZSKA Moskau mit 0:1 verloren. Auch in der Primera Division haben sie seitdem zwei knappe Niederlagen eingesteckt. Nun müssen die Königlichen endlich wieder zurück in die Spur finden.

Real Madrid: Mit Toren raus aus der Krise?

Vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen und das Problem liegt auf der Hand. Es fehlen die nötigen Tore. Zuletzt stellte Real sogar einen Negativ-Rekord auf: 480 Minuten ohne Torerfolg. Marcelo konnte diese unrühmliche Serie zwar beenden, das Problem bleibt jedoch bestehen.

Real-Trainer Julen Lopetegui hat beinahe sein komplettes Personal für das Champions-League-Spiel zur Verfügung, lediglich Dani Carvajal ist noch nicht einsatzbereit.

Trotz der Krise scheint der Trainer bei den Spielern nicht in der Kritik zu stehen. "Wir Spieler treffen die Entscheidungen nicht. Aus meiner Sicht als Kapitän hat Lopetegui aber die Unterstützung der Mannschaft", sagte Sergio Ramos gegenüber Sport1. Marcelo stimmt seinem Teamkollegen zu: "Wir stehen bis zum Tod hinter ihm (Julen Lopetegui)."

Real Madrid gegen Viktoria Pilsen heute live: Spielstätte und Uhrzeit

Das Spiel zwischen Real Madrid und Viktoria Pilsen wird heute Abend, am 23. Oktober, um 21 Uhr angepfiffen. Spielstätte ist das Estadio Santiago Bernabéu in Madrid.

Real Madrid gegen Viktoria Pilsen: Übertragung im TV, Livestream, Liveticker

Die Partie zwischen dem Titelverteidiger und Pilsen wird in Deutschland nicht im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel Real Madrid gegen Viktoria Pilsen live und exklusiv.

Hole dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und schaue gratis das Spiel zwischen Real Madrid und Viktoria Pilsen.

Ausschnitte des Spiels sind beim Pay-TV-Sender Sky oder im Livestream Sky Go in einer Konferenz mit den anderen späten Abendspielen der UEFA Champions League zu sehen.

Auf SPOX hält euch der Liveticker auf dem aktuellen Stand.

UEFA Champions League Gruppe G mit Real Madrid und Viktoria Pilsen

Zwei von sechs Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Gruppe G sehen wie folgt aus:

Real Madrid - AS Rom 3:0

Viktoria Pilsen - ZSKA Moskau 2:2

ZSKA Moskau - Real Madrid 1:0

AS Rom - Viktoria Pilsen 5:0

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 ZSKA Moskau 2 3:2 1 4 2 AS Rom 2 5:3 2 3 3 Real Madrid 2 3:1 2 3 4 Viktoria Pilsen 2 2:7 -5 1

UEFA Champions League: Der Dienstag mit Real, Juve, ManUnited, ManCity

Insgesamt stehen heute Abend acht Spiele auf dem Programm. Neben dem FC Bayern ist auch die TSG Hoffenheim aktiv.