Borussia Dortmund (BVB) gegen Atletico Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase empfängt der BVB im Spitzenspiel Atletico Madrid. Hier findet ihr alle Informationen zur Partie sowie ihrer Übertragung im TV und im Livestream.

In der Bundesliga steht der BVB nach acht Spieltagen souverän auf dem ersten Platz. Gegen Atletico Madrid würde schon ein Unentschieden reichen, um auch in der Königsklasse Tabellenführer zu bleiben. Die Rojiblancos sind jedoch alles andere als ein einfacher Gegner, auch wenn der fünfte Platz in der spanischen Liga noch nicht den eigenen Ansprüchen genügt.

Champions League: Wann und wo spielen der BVB und Atletico?

Anpfiff der Partie ist heute Abend um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park, der Heimspielstätte von Dortmund, die bei internationalen Spielen immerhin 66.099 Zuschauern Platz bietet.

BVB gegen Atletico: Übertagung im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen. Lediglich über den Pay-TV-Sender Sky habt ihr die Möglichkeit das Spiel live und in voller Länge zu verfolgen. Ab 20.50 Uhr läuft das Spiel auf Sky Sport 2 HD, die Vorberichte beginnen jedoch schon um 19.30 Uhr. Sky Go bietet den Kunden des Senders zudem die Möglichkeit das Partie im Livestream zu verfolgen.

In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte der Champions League. Sky zeigt an jedem Spieltag ein Spiel in voller Länge und dazu eine Konferenz aus allen Begegnungen, DAZN hingegen die anderen sieben Spiele im Einzelspiel. Eine Übersicht über die Aufteilung der Spielen der Gruppenphase findet ihr hier.

Zudem bietet SPOX einen kostenlosen Liveticker zur Begegnung an.

BVB gegen Atletico: Die Statistiken

Bei den bisher ausgetragenen Duellen hat der BVB die Nase vorn. Die letzte Begegnung in der Champions-League-Gruppenphase 1996 entschied jedoch Atletico mit 2:1 für sich.

Begegnungen Gesamt 4 Siege Borussia Dortmund 2 Siege Atletico Madrid 1 Unentschieden 1 Torverhältnis 4:3

UEFA Champions League Gruppe A mit dem BVB und Atletico

Zwei von sechs Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Gruppe A sehen wie folgt aus:

FC Brügge - BVB 0:1

AS Monaco - Atletico Madrid 1:2

BVB - AS Monaco 3:0

Atletico Madrid - FC Brügge 3:1

Platz Team Spiele Torverhältnis Tordifferenz Punkte 1 Borussia Dortmund 2 4:0 4 6 2 Atletico Madrid 2 5:2 3 6 3 FC Brügge 2 1:4 -3 0 4 AS Monaco 2 1:5 -4 0

UEFA Champions League: Der Mittwoch mit BVB, S04, Barca und Liverpool

Mit Borussia Dortmund und Schalke 04 sind heute zwei der vier deutschen Teams aktiv.