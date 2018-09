Serie A: Ronaldo und Mandzukic führen Juve zum Sieg - Roma gewinnt Derby

Juventus Turin macht in der italienischen Meisterschaft Jagd auf den fünf Jahre alten Startrekord von AS Rom. Nach dem siebten Sieg im siebten Saisonspiel mit 3:1 (1:1) gegen Vize und Verfolger SSC Neapel benötigt die Alte Dame nur noch drei weitere Erfolge zur Einstellung von Roms Bestmarke.

Auch ohne Tore von Superstar Cristiano Ronaldo, der allerdings alle drei Treffer vorbereitete, baute der Tabellenführer seinen Vorsprung zumindest vorläufig auf sechs Punkte aus. Zugleich gelang Juve eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Heimspiel am Dienstag gegen Young Boys Bern.

Mit dem deutschen Nationalspieler Emre Can in der Anfangsformation hatte Turin durch Neapels Führungstreffer durch Dries Mertens (10.) zunächst einen Dämpfer zu verkraften. Doch der frühere Bundesliga-Star Mario Mandzukic drehte die Begegnung bis kurz nach der Pause mit einem Doppelpack (26. und 49.).

Nachdem Napoli durch die Gelb-Rote Karte gegen Mario Rui (58.) in Unterzahl geraten war, sorgte Leonardo Bonucci 14 Minuten vor dem Abpfiff für die Entscheidung zugunsten der Platzherren.

Ex-Weltmeister Sami Khedira gehörte wegen seiner Oberschenkelverletzung aus dem Champions-League-Match beim FC Valencia (2:0) erneut nicht zum Turiner Kader. Ob der frühere Stuttgarter gegen Bern wieder auflaufen könnte, ist nicht bekannt.

Roma triumphiert im Derby

Bereits am Nachmittag war es zum Derby zwischen dem AS Rom und Lazio Rom gekommen, das mit 3:1 an die Roma ging. Lorenzo Pellegrini (45.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Ciro Immobile (67.) ausglich.

Schließlich besorgten Aleksandar Kolarov (71.) und Federico Fazio (86.) den Sieg für die Roma.

Serie A: Der 7. Spieltag im Überblick

Tag, Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 29.09., 15:00 AS Rom 3:1 Lazio Roma 29.09., 18:00 Juventus Turin 3:1 SSC Neapel 29.09., 20:30 Inter Mailand -:- Cagliari Calcio 30.09., 12:30 Bologna -:- Udinese Calcio 30.09., 15:00 Frosinone Calcio -:- CFC Genua 30.09., 15:00 AC Florenz -:- Atalanta Bergamo 30.09., 15:00 Chievo Verona -:- FC Turin 30.09., 18:00 Parma FC -:- Empoli FC 30.09., 20:30 US Sassuolo Calcio -:- AC Mailand 01.10., 20:30 Sampdoria Genua -:- SPAL

Serie A: Tabelle