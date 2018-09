Champions League im Liveticker: Konferenz mit allen Spielen - Bayern, Hoffenheim, Real heute live

Am heutigen Mittwoch finden in der UEFA Champions League acht Spiele statt. Hier erfahrt ihr, wer auf wen trifft und wo ihr die Partien des 1. Spieltags im Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem mit dem BVB und Schalke am Dienstag bereits zwei deutsche Teams im Einsatz waren, beginnt heute für den FC Bayern und die TSG Hoffenheim die Champions-League-Saison 2018/19.

Champions League im Liveticker: Konferenz mit allen Spielen - Bayern, TSG, Real heute live

Wer die heutigen Spiele der Champions League nicht live im TV oder Livestream verfolgen kann, aber trotzdem nichts verpassen will, ist bei SPOX richtig aufgehoben.

Denn SPOX bietet einen Konferenz-Liveticker mit allen Partien um 21 Uhr an. Diesen findet ihr hier.

SPOX tickert alle Partien der Champions League live mit, so gibt es zu den beiden Partien um 18.55 Uhr zwar keinen Konferenz-Ticker, dafür bietet SPOX zu Hoffenheim gegen Donezk und Ajax gegen Athen jeweils einen eigenen Liveticker.

© getty

Champions League, Liveticker: Bayern, Hoffenheim, Real, Juventus

Hier gibt es eine Übersicht zu den Livetickern zu den jeweiligen Einzelpartien.

Champions League live sehen: TV, Livestream

Seit Beginn der Saison 2018/19 werden nicht mehr alle Spiele auf Sky übertragen. Stattdessen hat sich DAZN Rechte an der Live-Übertragung gesichert.

In der Gruppenphase zeigt Sky an jedem Tag eine Partie, DAZN hat die anderen sieben Matches im Angebot. Für den Mittwoch bedeutet das: Sky überträgt Bayern, alle anderen Spiele sind in voller Länge exklusiv auf DAZN zu sehen.

So sieht die Aufteilung für die gesamte Gruppenphase aus, eine Konferenz gibt es jeweils nur auf Sky.

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der monatlich 9,99 Euro kostet. Für diesen Preis erhalten Sport-Fans ein großes Angebot an Live-Events: Neben der Champions League überträgt DAZN die UEFA Europa League, Primera Division, Serie A, Premier League und Ligue 1. Außerdem können DAZN-Kunden die NFL, NBA, MLB sowie Tennis, Darts und ausgewählte Boxen-Highlights live genießen.

Hier könnt ihr euch einen kostenlosen Probemonat sichern und DAZN 30 Tage gratis testen.