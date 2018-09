Champions League: Donezk gegen TSG Hoffenheim live im TV, Livestream, Liveticker

Die TSG Hoffenheim gibt sein Debüt in der Königsklasse. Am Mittwoch, 19. September, trifft die TSG im Heimspiel auf Shakhtar Donezk (ab 18.55 Uhr bei DAZN und im Liveticker). SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zum ersten Auftritt der Hoffenheimer und sagt euch, wo ihr die Begegnung im Fernsehen und Internet verfolgen könnt.

Noch nie standen standen sich die TSG Hoffenheim und Donezk gegenüber. Die TSG ist der 13. deutsche Verein, der in der Champions-League an den Start geht. Shakhtar Donezk geht in seine 13. Champions-League-Saison, elf davon in den letzten 13 Jahren.

Donezk - Hoffenheim: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die TSG Hoffenheim tritt am Mittwoch, 19. September, im Metalist-Stadion in Charkiw an.

Donezk - Hoffenheim live im TV, Livestream, Liveticker

Das Königsklassen-Debüt der Hoffenheimer gegen Donezk, sowie zahlreiche andere Partien der UEFA Champions League, seht ihr in Deutschland und Österreich live und exklusiv auf DAZN.

Sky übeträt die Spiele der UEFA Champions League in der Konferenz.

Auf SPOX könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

TSG Hoffenheim: Tor-Garantie auf europäischer Ebene

Die TSG konnte nur eines ihrer bisherigen acht Pflichtspiele auf europäischer Ebene, inklusive der Qualifikationsspiele für die Europa League, gewinnen (gegen Istanbul Basaksehir). Dabei spielte sie zweimal Remis, fünfmal ging sie als Verlierer vom Platz. Torlos blieb es in keinem der Hoffenheimer Auftritte. Die TSG erzielte bisher, genauso wie ihr jeweiliger Gegner, immer mindestens ein Tor.

Champions League: TSG Hoffenheim selbstbewusst gegen Donezk, Lyon und City

In der Gruppe F bekommt es die Nagelsmann-Elf neben Donezk mit Olympique Lyon und dem englischen Meister Manchester City von Trainer Pep Guardiola zu tun. Keine leichte Gruppe, die die Kraichgauer da erwartet. Dennoch rechnet sich die TSG etwas aus. Hoffenheim-Manager Alexander Rosen: "ManCity ist eine ganz große Herausforderung, das ist einer der absoluten Topfavoriten auf den Titel. Die anderen Gegner sind auch spannend, aber da rechnen wir uns was aus. Wir sind nicht so vermessen zu sagen, dass wir die Gruppenphase in jedem Fall überstehen, aber das ist natürlich unser Ziel."