Ajax Amsterdam gegen AEK Athen heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

In der Bayern-Gruppe E der Champions League treffen heute Ajax Amsterdam und AEK Athen um Punkte (im LIVESTREAM). Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die beiden Außenseiter der Gruppe E mit Bayern und Benfica treffen gleich am ersten Spieltag im direkten Duell aufeinander. Sowohl Ajax als auch AEK Athen müssen zum Auftakt schon punkten, um die Hoffnungen auf das Überstehen der Gruppenphase nicht schon früh begraben zu müssen. Beide Teams überstanden die lange Qualifikation und sind nun auf dem allerhöchsten Niveau gefordert.

Champions League: Wann und wo findet das Spiel Ajax gegen AEK Athen statt?

Die Partie wird am heutigen Mittwoch, dem 19. September, um 18.55 Uhr in der Johan-Cruyff-ArenA, ehemals auch als Amsterdam ArenA bekannt, statt. Geleitet wird das Spiel von Carlos Del Cerro aus Spanien.

© getty

Ajax Amsterdam gegen AEK Athen heute live im Livestream und Liveticker

In Deutschland ist das Spiel nicht im Free-TV zu sehen. Sky wird das Spiel als Teil der Konferenz mit dem Parallelspiel Donezk gegen Hoffenheim begleiten.

In voller Länge zeigt DAZN die Partie exklusiv. Der Streaming-Dienst kostet 9,99 Euro im Monat, kann aber zuvor einen Monat gratis getestet werden. Neben über 100 Spielen der Königsklasse überträgt DAZN auch die komplette Europa League und zeigt jede Menge europäischen Spitzenfußball aus England, Spanien, Italien oder auch Frankreich.

Wenn ihr unterwegs seid oder das Spiel anderweitig nicht sehen könnt, ist auch der Liveticker von SPOX eine gute Alternative. Dort könnt ihr das Spielgeschehen jederzeit nachlesen.

Wo kann ich die Partie zwischen Ajax Amsterdam und AEK Athen in Österreich sehen?

Wie in Deutschland wird auch in Österreich die Partie in voller Länge auf DAZN zu sehen sein.

Ajax Amsterdam gegen Athen heute: Lange Qualifikation

Da Ajax in der heimischen Liga nur Zweiter wurde, musste man durch die lange Mühle der Qualifikation. Gleich drei Runden gewannen die Niederländer dabei und dies durchaus souverän. Sowohl Sturm Graz (2:0, 3:1), Standard Lüttich (2:2, 3:0) als auch Dynamo Kiew (3:1, 0:0) wurden ohne Niederlage aus dem Weg geräumt.

AEK Athen heute live gegen Ajax: Die Rückkehrer

Nach elf Jahren ist der Hauptstadtklub mal wieder in der Königsklasse vertreten. In der vergangenen Saison scheiterten die Griechen noch in der Qualifikation an ZSKA Moskau, diesmal wurden die Hürden Celtic Glasgow (2:1, 1:1) und MOL Vidi aus Ungarn (1:1, 2:1) genommen. In der Gruppe E mit den Bayern und Benfica ist AEK aber der klare Außenseiter.