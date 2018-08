Fußball heute live: Champions-League-Qualifikation - wer spielt wann und wo?

Nachdem letzte Woche die Hinspiele der Champions-League-Qualifikation anstanden, entscheidet sich in den heutigen Rückspielen, wer es in die Playoffs schafft. Hier bekommt ihr alle Informationen zur dritten Runde der Champions-League-Qualifikation.

Die Gewinner der Partien bekommen in den Playoffs die Möglichkeit, in die Gruppenphase der Königsklasse einzuziehen. Die unterlegenen Teams dürfen in der Gruppenphase der UEFA Europa-League 2018/19 an den Start gehen.

Fußball heute live: Quali für die Champions League

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Hinspiel Austragungsort 14. August 18.30 Uhr Dynamo Kiew Slavia Prag 1:1 Olympiastadion Kiev (Ukraine) 14. August 19 Uhr BATE Borisov Qarabag Agdam 1:0 Borisov-Arena (Weißrussland) 14. August 19.30 Uhr Spartak Moskau PAOK Saloniki 2:3 Otkrytije Arena (Russland) 14. August 20 Uhr AEK Athen Celtic Glasgow 1:1 Olympiastadion Athen (Griechenland) 14. August 20 Uhr Dinamo Zagreb FK Astana 2:0 Stadion Maksimir (Kroatien) 14. August 20 Uhr Videoton FC Malmö FF 1:1 Pancho-Arena (Ungarn) 14. August 20 Uhr Fenerbahçe Istanbul Benfica Lissabon 0:1 Şükrü Saracoglu Stadı (Türkei) 14. August 20.15 Uhr Shkendija Tetovo RB Salzburg 0:3 Ekolog-Arena (Mazedonien) 14. August 20.30 Uhr Ajax Amsterdam Standard Lüttich 2:2 Johan Cruyff Arena (Niederlande) 14. August 20.30 Uhr Spartak Trnava FK Roter Stern Belgrad 1:1 Stadion Antona Malatinskeho (Slovakei)

CL-Quali heute live: Die Ergebnisse der Hinspiele

In beinahe allen zehn Begegnungen ist für beide Teams alles offen. Lediglich RB Salzburg konnte sich im Hinspiel einen beruhigenden Vorsprung sichern, als mit 3:0 gegen Shkendija Tetovo gewonnen wurde. Eines der spannendsten Duelle dürfte sicherlich Fenerbahce Istanbul gegen Benfica Lissabon werden. Zwar konnten die Portugiesen im Hinspiel mit 1:0 die Oberhand behalten, in der hitzigen Atmosphäre in der Türkei sind allerdings schon so einige Vereine gescheitert.

Champions-League-Qualifikanten aus der Bundesliga

Aus der Bundesliga muss kein Team über den Umweg der Qualifikation gehen. Der FC Bayern München, die TSG Hoffenheim, der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund stehen bereits sicher in der Gruppenphase der Champions League.

Champions League 2018/19 live auf DAZN

Die Champions League wird ab der Saison 2018/19 auf DAZN übertragen. Zusammen mit Sky teilt sich der Streamingdienst DAZN für die nächsten drei Jahre die Übertragungsrechte für die Königsklasse. Alle Infos zu den Übertragungsrechten sowie dem ausgeklügelten Picking-System gibt es hier.

Champions League: Termine, restlicher Spielplan und Auslosung

Datum Ereignis 14. August 3. Qualifikationsrunde, Rückspiel 06. August Auslosung: Playoff-Spiele 21./22. August Playoffs: Hinspiele 28./29 August Playoffs: Rückspiele 30. August Auslosung: Gruppenphase 18. Spetember Start der Gruppenphase

So liefen die Playoffs aus deutscher Sicht in der Vergangenheit