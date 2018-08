CL-Qualifikation: Benfica haut Fenerbahce raus - diese Teams stehen in den Playoffs

Benfica Lissabon hat sich in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation dank eines 1:1 im Rückspiel gegen Fenerbahce durchgesetzt und steht in den Playoffs zur Königsklasse.

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel reichte den Portugiesen ein Tor in Istanbul, um den in Hälfte zwei vergeblich anrennenden Türken früh den Wind aus den Segeln zu nehmen. Auch Ajax Amsterdam und Red Bull Salzburg haben den Einzug in die vorentscheidende Runde vor der Gruppenphase geschafft. Aus Griechenland sind mit AEK Athen und PAOK gleich zwei Klubs vertreten.

Am 21. und 22. August steigen die Hinspiele der Playoffs, am 28. und 29 August die entscheidenden Rückspiele. Für die ausgeschiedenen Klubs geht es derweil in der anstehenden Spielzeit in der Europa League zur Sache. Alle Teams treten direkt in der Gruppenphase der EL an.

Champion League: Diese Teams stehen in den Playoffs

Mannschaft Land Gegner in den Playoffs Dynamo Kiew Ukraine Ajax Amsterdam BATE Borisov Weißrussland PSV Eindhoven PAOK Griechenland Benfica AEK Athen Griechenland Videoton FC Dinamo Zagreb Kroatien Young Boys Bern Videoton FC Ungarn AEK Athen Benfica Portugal PAOK RB Salzburg Österreich Roter Stern Belgrad Ajax Amsterdam Niederlande Dynamo Kiew Roter Stern Belgrad Serbien RB Salzburg

CL-Quali, 3. Runde: So gingen die Rückspiel aus

Dynamo Kiew - Slavia Prag 2:0 (1:0) - Hinspiel 1:1

Tore: 1:0 Verbic (11.), 2:0 Besiedin (74.)

BATE Borisov - Qarabag Agdam 1:1 (1:0) - Hinspiel 1:0

Tore: 1:0 Ivancic (20.), 1:1 Michel (54.)

Gelb-Rote Karte: Emeghara (77./Qarabag)

Spartak Moskau - PAOK Saloniki 0:0 - Hinspiel 2:3

Rote Karte: Adriano (33./Spartak/Tätlichkeit)

AEK Athen - Celtic Glasgow 2:1 (1:0) - Hinspiel 1:1

Tore: 1:0 Galo (6.), 2:0 Livaja (50.), 2:1 Sinclair (78.)

Dinamo Zagreb - FK Astana 1:0 (0:0) - Hinspiel 2:0

Tor: 1:0 Gavranovic (74.)

Videoton FC - Malmö FF 0:0 - Hinspiel 1:1

Bes- Vorkommnis: Lazovic (Videoton) vergibt Elfmeter (67.)

Fenerbahce - Benfica 1:1 (1:1) - Hinspiel 0:1

Tore: 0:1 Fernandes (26.), 1:1 Potuk (45.+1)

Shkendija Tetovo - RB Salzburg 0:1 (0:0) - Hinspiel 0:3

Tor: 0:1 Ramalho (90.+2)

Ajax Amsterdam - Standard Lüttich 3:0 (2:0) - Hinspiel 2:2

Tore: 1:0 Huntelaar (30.) 2:0 de Ligt (34.), 3:0 Neres (46.)

Spartak Trnava - Roter Stern Belgrad 1:2 n.V. (1:1, 1:1) - Hinspiel 1:1

Tore: 1:0 Bakos (6.), 1:1 Ben (7.), 1:2 Radonjic (98.)

Bes. Vorkommnis: Godal (Trnava) vergibt Elfmeter (120.+1)