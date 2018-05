Loris Karius' Fehler im Finale gegen Real Madrid: Leider kein "Wish Concert"

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer zieht in die Finals ein? Allsvenskan Live Malmö -

Der FC Liverpool hat das Champions-League-Finale gegen Real Madrid mit 1:3 (0:0) verloren. Sündenbock dabei war Torwart Loris Karius mit zwei katastrophalen Fehlern. Karius war nach dem Abpfiff untröstlich - es liegt nun an Trainer Jürgen Klopp, ihn wieder aufzubauen. Aber vom Leistungsgedanken kann er sich dabei nicht verabschieden.

Ein kurzes Interview gab Karius nach dem Spiel. Knapp zwei Minuten, mit rauer, emotionsloser Stimme. Ein bisschen betäubt schien der 24-Jährige, suchte gegenüber dem Reporter von talkSPORT gleich mehrfach nach Worten. "Im Moment fühle ich gar nichts", begann er schließlich. "Heute habe ich das Spiel verloren."

Was nicht heißt, dass Liverpool das Spiel mit einem anderen Keeper gewonnen hätte. Nach der Verletzung von Superstar Mo Salah schien die Elf von Jürgen Klopp geschockt, musste sich in veränderter Formation und neuer Ausgangsposition erst wiederfinden. Vor dem 1:0 hatte Reals Isco bereits die Latte getroffen, dem waren vor dem Seitenwechsel mehrere Chancen für Madrid vorausgegangen.

Dennoch hatte Karius natürlich Recht. Seine zwei haarsträubenden Fehler hatten Real den 13. Europapokalsieg der Vereinsgeschichte auf dem Silbertablett serviert.

Loris Karius: Schwere Fehler gegen Benzema und Bale

Dabei wird vor allem der Blackout gegen Karim Benzema in Erinnerung bleiben: Souverän hatte Karius einen langen Ball vor dem Franzosen abgefangen, wollte dann aber das Spiel schnell machen. Gegen die Laufrichtung Benzemas nach links war alles frei, doch Karius entschied sich um, drehte sich in Benzemas Laufweg und schleuderte den Ball. Benzema musste sein Bein nur ein wenig ausstrecken und den Ball ins Tor prallen lassen. Der französische Stürmer wusste danach vor lauter Glück und Unglauben gar nicht, wie ihm geschehen war.

Karius protestierte zwar, aber auch er wusste, dass alles mit rechten Dingen zugegangen war, dass er niemandem auch nur eine klitzekleine Teilschuld würde anheften können.

Im Vergleich dazu war Bales fulminanter Weitschusstreffer zum 3:1-Endstand fast schon ein herkömmlicher Torwartfehler. "Der Ball hat sich bewegt, ich wollte ihn fangen und habe ihn falsch eingeschätzt", sagte Karius. "Vielleicht hätte ich ihn einfach ins Aus bugsieren sollen."

Pressestimmen zum Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool © getty 1/20 Real Madrid hat zum dritten Mal in Folge die Champions League gewonnen, zum 13. Mal insgesamt ist man die beste Mannschaft Europas. So feierte die internationale Presse die Königlichen mit Doppeltorschütze Gareth Bale und Trainer Zinedine Zidane. 2/20 Die As aus Spanien muss man nicht übersetzen. Sie feiert den "Ewigen Champion". 3/20 Auch die Headline von La Razon Bedarf wenig Übersetzungsarbeit. 4/20 Die Marca huldigt dem zweifachen Torschützen: "Reals 13. gehört Bale" - verständlich, nach einem solchen Fallrückzieher. 5/20 Auch in der Printausgabe bleibt man bei der 13. 6/20 In der Mundo Deportivo beschert Bale Real Madrid den dritten Titel in Folge. Unten platzt derweil die "Bomba!" von CR7. 7/20 In der spanischen ABC wird auch gefeiert: Real Madrid, dreizehn Mal Champion Europas. 8/20 Und in der Printausgabe tags darauf: Legenden! 9/20 Für die Sport geriet der Finalsieg ob der Abwanderungsgedanken von Cristiano Ronaldo schnell in den Hintergrund. 10/20 La Vanguardia ist eigentlich eine katalanische Zeitung. Aber auch sie weiß, was die Stunde geschlagen hat: Real bestätigt seine Vorherrschaft in Europa. 11/20 Wie sieht es auf der Insel aus? Die Sun weiß nicht, ob sie sich mit Bale freuen, oder mit Karius und dessen Albtraum leiden soll ... 12/20 Der Guardian konzentriert sich auf den "brillanten Bale" ... 13/20 ... während die Daily Mail vom "Albtraum in Kiew" spricht. Im Mittelpunkt natürlich Loris Karius. 14/20 Knackiger wird's in der gedruckten Fassung. Ekstase - Qual - fertig. 15/20 Der Daily Star schießt sich ebenfalls auf "Katastrophen-Karius" ein. Den Spitznamen "Calamity James" hatte früher übrigens Nationaltorwart David James inne. 16/20 Und am Tag danach. Wird's episch - dank Gareth. 17/20 Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte: Der Echo aus Liverpool ... 18/20 The Telegraph: "Liverpools Jagd nach Ruhm und Ehre endet in Tränen, Gareth Bales Wundertor bricht Herzen." 19/20 Ein Blick nach Frankreich: L'Equipe kurz und knackig. "Historisch!" Stimmt. 20/20 Le Parisien weiß noch, dass Zinedine Zidane vor 20 Jahren das WM-Finale entschieden hat. Bis heute gilt: Zinedine Zidane auf ewig der Erste.

Loris Karius: "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte ..."

Aber das hatte er nicht. Zwei Fehler, aus 1:1 wurde ein 1:3. So gnadenlos, so unbarmherzig ist die Fußball-Arithmetik. Und so lag Karius nach dem Abpfiff vollkommen aufgelöst im eigenen Fünfmeterraum, allein mit sich und seinen zentnerschweren Gedanken. "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es tun", sagte er später, "ich habe mein Team heute im Stich gelassen. Diese Tore haben uns praktisch den Titel gekostet."

Vielleicht dauerte es auch deshalb ein bisschen, bis sich Karius' Teamkollegen zum eigenen Keeper aufmachten. Wie kann man jemanden angesichts dieser brutalen Wahrheit wirklich trösten? Auch sie mussten erst einmal verarbeiten, dass ihnen in an diesem Abend eine große, womöglich einmalige Gelegenheit durch die Finger geronnen war.

"Alle haben versucht, mich aufzumuntern", beschrieb Karius die Stimmung in der Kabine, als die Siegerehrung abgeschlossen war. "Aber ansonsten war es sehr still, weil alle so enttäuscht waren. Es wird dauern, bis wir darüber hinweg sind."

Karius in der Kurve mit den Liverpool-Fans: You'll never walk alone

Mehrere Real-Spieler, darunter Doppeltorschütze Gareth Bale, bewiesen nach dem Schlusspfiff im Angesicht des Sieges Größe und versuchten, Karius aufzumuntern. Der eine oder andere Betreuer kam hinzu und legte den Arm um ihn. Aber es dauerte eine Weile, bis der Deutsche seinen schwersten Gang des Abends antreten konnte: in die Kurve, zu den über 20.000 mitgereisten Fans.

Immer wieder bat er um Vergebung, winkte und legte sich die Hand als Eingeständnis der Schuld aufs Herz. Und immer wieder versteckte er sein Gesicht unter dem Kragen seines schwarzen Trikots, um die Tränen abzuwischen.

Er lief allein. Und lief doch nicht allein.

Denn die Zuschauer, viele immer noch mit versteinertem Gesicht, sie klatschten. Sie munterten den jungen Karius auf, in der schwärzesten Stunde seiner Karriere. You'll never walk alone.

Klopp muss Karius nach Fehlern wieder aufbauen

"So ist das Leben", bilanzierte ein äußerlich gefasster Jürgen Klopp am Sky-Mikrofon. "Es tut mir natürlich sehr leid für ihn, das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht." Auch er wusste, dass er Karius nur bis zu einem gewissen Punkt aus diesem Loch ziehen konnte: "Er ist ein schlauer Junge, da gibt es nichts zu sagen."

Die gute Nachricht: Wenn es einen perfekten Trainer für eine solche Situation gibt, dann ist es Jürgen Klopp. Der 50-Jährige ist ein Menschenflüsterer, mit einer warmherzigen Ader und dem Talent, die Dinge auf den Punkt zu bringen. "Manche Leute sind doof genug, dir das ein Leben lang aufs Brot zu schmieren", entgegnete er auf die Frage, ob die Ereignisse in Kiew an diesem Abend Karius verfolgen könnten. Im Klartext: Der Spieler muss die Fehler verarbeiten und abhaken. Aber Fans und Medien müssen das eben auch.

Klopp hat Karius im Sommer 2016 aus Mainz nach Liverpool geholt, über zwei Jahre trotz diverser Rückschläge an ihm festgehalten und ihn zur Nummer eins aufgebaut. Karius, der die Saison als Champions-League-Torwart begann, aber erst im Januar zur unangefochtenen Nummer eins aufstieg, dankte es ihm mit ansteigenden Leistungen. Wenn jemand weiß, wie Karius wieder Selbstvertrauen eingeimpft werden kann, dann ist es Klopp.

Netzreaktionen zu Real Madrid - FC Liverpool: "Das ist ne verf*** Tragödie" © getty 1/16 Das Champions-League-Finale zwischen Real und Liverpool war nichts für schwache Nerven. Es wurde dramatisch mit Tränen, Traumtoren und Patzern. Reichlich Futter also für die Rumtreiber im Social Network. SPOX zeigt die Netzreaktionen zum CL-Finale. © getty 2/16 Die erste Geschichte des dramatischen Finals ist die vielleicht traurigste: Mo Salah musste nach einem Zweikampf mit Sergio Ramos verletzt vom Platz. Das Netz hatte seine eigene Meinung zu den Geschehnissen... © twitter.com/BALLtexter 3/16 Viele unterstellten dem Abwehrchef der Königlichen Absicht beim Einsteigen gegen Salah. © twitter.com/Mr_West92 4/16 Matchwinner Ramos? Gewagte These, aber das Aus von Salah schwächte Liverpool merklich. Nach dem Wechsel schoss Liverpool in der ersten Halbzeit nicht mehr auf das Tor. Mit Salah waren es zuvor neun Torschüsse. © twitter.com/Schmiso 5/16 Absicht oder nicht: Für Salah, für die Reds, ja gefühlt für die ganze Fußballwelt war die Verletzung von Mo Salah einfach nur der erste und leider traurige Höhepunkt eines dramatischen Finals. © twitter.com/en_sscnapoli 6/16 Neben Mo Salah war Loris Karius mit seinen zwei dicken Patzern die tragische Figur des Finals. Karius erntete viel Hohn und Spott, aber auch Aufmunterung im Netz. Ganz groß, SSC Neapel! © twitter.com/OlivierCantona 7/16 Karius konnte einem leidtun. Doch seine Aussetzer erinnerten vom Slapstick-Level her an Komödien aus Hollywood. © twitter.com/Mingablog 8/16 Man sieht sich immer zweimal im Leben ... © twitter.com/rioferdy5 9/16 Die zweite Geschichte des Finals schrieb Gareth Bale mit einem der wohl schönsten Tore in einem Champions-League-Finale. Nicht nur Rio Ferdinand fragte sich zurecht, was zum Teufel er da gerade gesehen hat. © twitter.com/matshummels 10/16 Das Flehen nach dem lieben Gott war die einzige Reaktion von Mats Hummels auf das Champions-League-Finale. © twitter.com/luisholuch 11/16 Der Fallrückzieher im Finale hebt Bale in ungeahnte Sphären. Im Netz kursieren schon jetzt schon Vergleiche mit den ganz großen des Fußballs. Unser Vorschlag für das Verb des Jahres steht auch schon. © twitter.com/jochenrabe 12/16 Für viele steht fest: Das war das schönste Tor in der Geschichte der Champions-League-Finals. Schöner als Zidane 2002, schöner als Mandzukic 2017, schöner als Luka Modric sowieso. Brutal das alles! © twitter.com/_sinasophie 13/16 Und alle vor dem Fernseher nur: Whuuuuut?! © getty 14/16 Schade, Cristiano! Während Bale den Doppelpack schnürte, gelang CR7 dieses Mal kein Final-Tor. Dass es so kam, hatte seine Gründe. Oder vielmehr einen Grund ... © twitter.com/spox 15/16 Ein Flitzer rannte bei der letzten guten Möglichkeit von CR7 auf das Spielfeld. Wir sind der Meinung: So muss es sich abgespielt haben. © twitter.com/fums_magazin 16/16 Am Ende gewann Real aber auch ohne ein Ronaldo-Tor. Toni Kroos hat damit zum vierten Mal die Champions League gewonnen. Wer ist das nochmal da auf dem Bild neben ihm?

Kosten die Fehler Karius seinen Stammplatz in Liverpool?

Aber beide, Trainer und Spieler, wissen ebenso, dass nicht nach Mitleid oder Sympathie aufgestellt werden kann. Dass im Fußballgeschäft der Leistungsgedanke zählt, weil er eben zählen muss.

Und so wird sich Klopp neben aller Unterstützung für seinen Schützling fragen müssen, wie weit die Loyalität zu Karius gehen kann, oder ob nicht doch ein Keeper der Kategorie "Weltklasse" nötig ist. Einer wie Allison von der AS Rom, nach dem die Reds ihre Finger Medienberichten zufolge schon im Frühjahr ausgestreckt haben sollen.

Das Team hat mit mitreißendem Fußball die Fans begeistert, ist völlig unerwartet ins Finale eingezogen, nun gilt es, die Schwachstellen zu bearbeiten, damit der Erfolg dieser Saison kein One-Hit-Wonder bleibt. Virgil van Dijk kam für die Abwehr, im Mittelfeld darf man sich auf den Leipziger Naby Keita freuen. Bleibt der Platz zwischen den Pfosten.

Klopp, der ganze Verein, auch die Fans sind gefragt, um Karius aus dieser Krise wieder herauszuhelfen. Aber das heißt nicht, dass er seinen Stammplatz nicht an einen Konkurrenten verlieren kann. Das weiß Karius auch. Er ist ein schlauer Junge und das Fußball-Geschäft kein Wish Concert.

