Champions League - Halbfinale, Rückspiele: TV, Übertragung, Livestream

Der FC Bayern München hat das Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid mit 1:2 verloren. Im Rückspiel im Estadio Santiago Bernabeu braucht die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes daher mindestens zwei Tore. Im zweiten Halbfinale hofft der AS Rom nach der 2:5-Niederlage in Liverpool auf das nächste Wunder. Hier gibt es die Infos zur Übertragung der Rückspiele.

Ein Finaleinzug ist nicht nur aus sportlicher Sicht erstrebenswert. Dem Champions-League-Sieger winkt eine Siegprämie in Höhe von 15,5 Millionen Euro, bei einer Niederlage im Endspiel gibt es immerhin noch elf Millionen Euro von der UEFA. Hier gibt's alle Informationen zu den CL-Prämien.

Champions League: Die Ergebnisse der Halbfinal-Hinspiele

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis 24.04.2018 20.45 Uhr FC Liverpool - AS Rom 5:2 25.04.2018 20.45 Uhr FC Bayern München - Real Madrid 1:2

Champions League: Wann finden die Halbfinal-Rückspiele statt?

Dienstag, 01.05.2018: Real Madrid - FC Bayern München (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) Mittwoch, 02.05.2018: AS Rom - FC Liverpool (20.45 Uhr)

Das Finale in Kiew findet am Samstag, den 25. Mai statt.

CL-Halbfinale: Die Rückspiele im TV und Livestream sehen

Das Rückspiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern ist im Free-TV im ZDF zu sehen. Das ZDF bietet zudem einen kostenlosen Livestream an. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, Kommentator ist Oliver Schmidt.

Optional können Sky-Kunden das Spiel auch auf Kanal "Sky Sport 1 HD" verfolgen. Die Übertragung startet um 19.30 Uhr, Kommentator ist Wolff Fuss. Alle weiteren Informationen gibt's hier.

Die Partie vom FC Liverpool gegen die Roma wird hingegen nur im Pay-TV gezeigt. Auch diese Partie überträgt Sky ab 19.30 Uhr. Martin Groß kommentiert das Spiel. Hier gibt's die genauen Infos.

SPOX bietet wie gewohnt einen Liveticker zu den Einzelspielen:

Spiele Liveticker Real Madrid - FC Bayern München LIVETICKER AS Rom - FC Liverpool LIVETICKER

Real Madrid - FC Bayern: Die Ausgangslage vor dem Rückspiel

Noch nie ist es einer Mannschaft in der Champions League gelungen nach einer 1:2-Heimniederlage im Hinspiel die nächste Runde zu erreichen.

Der letzte Auswärtssieg der Bayern gegen Real Madrid liegt zudem 17 Jahre zurück. Damals erzielte Giovane Elber das entscheidende 1:0 für die Münchner, die schließlich den Henkelpott gewannen.

Um ins Finale 2018 in Kiew einzuziehen, benötigt der FC Bayern mindestens zwei Tore. Ein 1:0-Sieg würde den Münchnern aufgrund der Auswärtstorregel nicht reichen. Schon im Vorjahr verlor der Deutsche Meister das Hinspiel zu Hause mit 1:2. Im Rückspiel schaffte es Bayern sogar in die Verlängerung, ehe Real ins Halbfinale einzog.

Ausfälle Real Madrid: Carvajal (Oberschenkelverletzung), Isco (Schulterverletzung)

Carvajal (Oberschenkelverletzung), Isco (Schulterverletzung) Ausfälle FC Bayern München: Neuer (Aufbautraining), Boateng (strukturelle Muskelverletzung im linken Oberschenkel), Coman (Syndesmoseriss), Robben (Adduktorenverletzung), Vidal (Knie-OP)

Neuer (Aufbautraining), Boateng (strukturelle Muskelverletzung im linken Oberschenkel), Coman (Syndesmoseriss), Robben (Adduktorenverletzung), Vidal (Knie-OP) Schiedsrichter der Partie: Cüneyt Cakir (Türkei)

© getty

AS Rom - FC Liverpool: Die Ausgangslage vor dem Rückspiel

Mohamed Salah kehrt nach seinem Wechsel von Rom zu Liverpool erstmals zurück ins Stadio Olimpico. Der Ägypter war beim 5:2-Sieg im Hinspiel der überragende Mann auf Seiten der Reds.

Die Roma bräuchte für den Einzug ins Finale einen Sieg mit drei Toren Unterschied, während Liverpool lediglich einen Treffer erzielen dürfte.

Bereits im Viertelfinale gelang den Italienern dieses Kunststück. Nach der 1:4-Hinspiel-Niederlage gegen den FC Barcelona gewann Rom zuhause mit 3:0. Immerhin: In der Vergangenheit kamen die Römer in einem europäischen K.o.-Duell nach einer Auswärtsniederlage im Hinspiel in acht von 22 Fällen weiter.