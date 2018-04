Franck Ribery spielt beim FC Bayern München in Galaform: Wie Robben im Triplejahr

Davis Cup Men Fr 06.03. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende So 08.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Serie A Benevento -

Franck Ribery präsentiert sich beim FC Bayern München in Topform. Noch vor wenigen Monaten hatten viele den 34-Jährigen abgeschrieben, eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags galt als mindestens fraglich. Spätestens mit seinen Leistungen beim 6:0 gegen den BVB und beim 2:1 gegen den FC Sevilla spielte sich Ribery wieder in die erste Reihe. Dabei profitiert er von der Verletzung eines eigentlich gesetzten Leistungsträgers. Eine weitere Analogie zum Triplejahr.

Sein Temperament bekommt er nicht mehr in den Griff. Wenn ein Gegner provoziert, rennt er bei Franck Ribery schon immer sperrangelweit offene Türen ein. Bei einem kleinen Scharmützel ist der Franzose immer dabei. So auch in der 13. Minute des Auswärtsspiels seines FC Bayern beim FC Sevilla.

Nach einem Foul gegen Franco Vazquez lässt sich Ribery provozieren. Wissam Ben Yedder pöbelt. Da lässt sich Ribery nicht zweimal bitten, rennt auf seinen französischen Landsmann zu und schubst ihn weg. Zwar nur leicht, dennoch zeigt diese Szene die größte Schwäche der Bayern-Legende.

Unter dem Strich geht die Gelbe Karte von Schiedsrichter Daniele Orsato in Ordnung. Ribery ging jedoch einmal mehr das Risiko ein, seine Mannschaft durch eine Unbeherrschtheit in einem wichtigen Spiel durch einen Platzverweis entscheidend zu schwächen. Wie im Champions-League-Finale 2013 gegen den BVB. Wie in gefühlt 1000 anderen Fällen gegen den BVB.

Ribery spielt entscheidende Rolle für FC Bayern gegen Sevilla

Doch wie in eben jenem Finale von Wembley bedeute die Szene für Ribery nicht die vorzeitige Dusche. Und wie in jenem Finale spielte Ribery in der Folge eine entscheidende Rolle für den Sieg der Bayern.

Auf seiner linken Außenbahn machte Bayerns Nummer 7 ordentlich Betrieb, ließ seine Gegenspieler stehen und bereitete fünf Torschüsse vor - die mit Abstand meisten aller Spieler. Ribery wirkte frisch, beinahe jugendlich in seiner Dynamik.

Nicht zuletzt war er an beiden Toren direkt beteiligt. Beim ersten Treffer brachte er den Ball von der Strafraumkante mit dem rechten Innenrist in Richtung langes Eck, Jesus Navas fälschte ihn unhaltbar ins kurze Eck ab. Das Siegtor bereitete Ribery schließlich mit einer perfekten Flanke auf Thiago vor.

© getty

Dass Jupp Heynckes ihn in der 79. Minute für Arjen Robben vom Platz nahm, war eine Auswechslung der Marke Dankeschön. Ribery bekam den verdienten Szenenapplaus.

Ulreich und Müller loben Ribery

"Frankie ist natürlich ein klasse Kicker", schwärmte Teamkollege Sven Ulreich später in der Mixed Zone des Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan: "Er tut der Mannschaft unendlich gut. Wenn er seine Läufe und seine Dribblings ansetzt, ist das brutal wichtig für uns - und das mit seinen 35 Jahren. Er ist auf jeden Fall noch fit und kann in solchen Spielen den Unterschied machen."

Kapitän Thomas Müller stimmte seinem Keeper zu: "Er hat alles reingehauen, was er hatte. Er ist ein aktiver Spieler, der immer wieder den Ball haben will. Wir profitieren von seinen kreativen Momenten."

Ribery bereits gegen den BVB entscheidend

Nach seiner Galavorstellung gegen den BVB, als er ein Tor selbst erzielte und eines mit einem überragenden Sololauf gegen Lukasz Piszczek vorbereitete, lieferte Ribery die zweite Spitzenleistung in Folge ab. Seit Wochen performt er auf höchstem Niveau.

Eine Form, die noch vor wenigen Monaten nicht mehr möglich erschien. Zu Beginn der Rückrunde fehlte dem Franzosen die Spritzigkeit, er kam kaum noch an seinen Gegnern vorbei, hatte wenige Torbeteiligungen und wenige gelungene Aktionen. Dass die Diskussion darüber öffentlich überhaupt im Raum stand, ob es überhaupt sinnvoll wäre, den im Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern, ließ tief blicken.

Aber Kingsley Coman hatte seinem Landsmann mittlerweile den Rang abgelaufen. Er war in den entscheidenden Spielen bei Jupp Heynckes erste Wahl, weil er eben spritziger und mittlerweile sogar effizienter war. Für Ribery schien im Saisonendspurt nur die Rolle des Stand-by-Profis für die Spiele der Kategorie B zu bleiben.

Noten und Einzelkritik zu FC Sevilla - FC Bayern: Münchner Musterschüler - und einmal die 6 © getty 1/15 Ohne James, ohne Robben und ohne Alaba gingen die Bayern das Viertelfinal-Hinspiel in Sevilla an - und fahren mit einem 2:1-Sieg im Gepäck nach Hause. SPOX hat die Spieler des Rekordmeisters unter die Lupe genommen. © getty 2/15 Sven Ulreich: Machtlos beim Tor musste der Keeper nur einmal ernsthaft eingreifen – hielt in der 81. Minute aber stark gegen Ramirez. Ansonsten souverän bei Ecken und sicher im Spiel hinten raus. Note: 2. © getty 3/15 Joshua Kimmich: Ließ in Hälfte eins zwar einige Flanken zu, glänzte aber mit guter Antizipation und mehreren wichtigen Ballgewinnen gegen die Tempoangriffe Sevillas. Brachte 92 Prozent der Pässe an den Mann, schlug mit acht die meisten Flanken. Note: 2,5. © getty 4/15 Jerome Boateng: Leistete sich vor Martinez’ Rettungsgrätsche (49.) den Fehler im Aufbau. Sonst defensiv stabil, zudem mit dem starken Seitenwechsel vor dem 2:1. Note: 3. © getty 5/15 Mats Hummels: Gute Kopfballchance schon nach zwei Minuten, die der Verteidiger neben den Kasten setzte. In der Defensive unter dem Strich sehr souverän. Verlor im ganzen Spiel nur einen Zweikampf. Note: 2,5. © getty 6/15 Juan Bernat: Grauenhafte Vorstellung! Brachte seine Nebenleute schon früh mit schlampigen und nervösen Aktionen in Bedrängnis und blieb ein Unsicherheitsfaktor. Zweikampfverhalten und Stellungsspiel beim 0:1 indiskutabel. Musste zur Pause raus. Note: 6. © getty 7/15 Javi Martinez: Lange nicht so staubsaugerhaft wie gewohnt, packte aber in der 49. Minute ein Monster-Tackling aus und bewahrte den FCB vor dem 1:2. In der Folge der Herr im Mittelfeld. Vergab in Minute 66 eine Hundertprozentige. Note: 2. © getty 8/15 Arturo Vidal: Wach, zweikampfstark und umsichtig - war in der Anfangsphase Bayerns bester Mann, verletzte sich aber früh in der Partie. Musste nach 36 Minuten schließlich vom Feld. Note: 2. © getty 9/15 Thiago: Die ordnende Hand der Münchner. Auch in der hektischen ersten Halbzeit ballsicher und mit Überblick. Glänzte immer wieder als Balleroberer und köpfelte das 2:1. Note: 1,5. © getty 10/15 Thomas Müller: Viel unterwegs zwischen den Linien verhedderte sich Müller auf der Suche nach Lücken zu oft in der Defensive der Spanier. Leitete den Ausgleich durch ein gute Verlagerung ein, blieb ansonsten aber wirkungslos in der Offensive. Note: 4. © getty 11/15 Robert Lewandowski: Extrem undankbarer Abend. In der kompakt stehenden Sevilla-Defensive komplett abgemeldet. Wirkungslos, wenn er sich mal ins Mittelfeld fallen ließ. Bei seiner Chance nach 83 Minuten zu eigensinnig. Note: 5. © getty 12/15 Franck Ribery: Hitzköpfig nach 13 Minuten, als er für einen Schubser glücklicherweise nur Gelb kassierte. Abgesehen davon spielstark mit guten Vorstößen über seine Seite. Spielte den Ball vor dem Eigentor zum 1:1 und bereitete das 2:1 vor. Note: 1,5. © getty 13/15 James Rodriguez: Nach 36 Minuten für den angeschlagenen Vidal eingewechselt, eine Minute später mit dem Pass auf Ribery vor dem 1:1. Sensationell sicher im Passspiel – in der Hälfte Sevillas ohne einen einzigen Fehlpass. Note: 2. © getty 14/15 Rafinha: Kam zur Pause für den völlig überforderten Bernat, was das Spiel der Münchner merklich beruhigte. Clever, routiniert - ohne große Highlights, dafür mit guten Ballgewinnen. Note: 2. © getty 15/15 Arjen Robben: Kam in der Schlussphase für Franck Ribery, blieb aber ohne nennenswerte Szene. Ohne Bewertung.

Comans Verletzung ein harter Schlag für den FC Bayern

Entsprechend hart war der Schlag für den FC Bayern, als Coman sich Ende Februar einen Syndesmosebandriss zuzog und seitdem nicht mehr zur Verfügung steht. Die Formexplosion Riberys in den letzten Wochen macht den 21-Jährigen aber beinahe vergessen.

Die Situation könnte sich zu einer Analogie zum Triplejahr entwickeln. Damals war es Robben, der bei Jupp Heynckes nicht zur ersten Wahl für die wichtigsten der wichtigen Spiele gehörte. In den wichtigsten Spielen des Frühjahrs stand der Niederländer nicht in der Startelf.

Stattdessen setzte Heynckes im 4-2-3-1 auf Müller, Kroos und Ribery in der offensiven Dreierreihe. Erst als Kroos sich im Viertelfinal-Hinspiel gegen Juventus verletzte, war die Bahn für Robben frei. Später entschied er das Finale in Wembley gegen den BVB.

Noch ist die Geschichte nicht zu vergleichen, die großen Spiele sind noch nicht gespielt. Für den Moment hat sich Ribery jedoch vom Stand-by- in einen Unterschiedsspieler verwandelt.

Franck Ribery: Seine Champions-League-Statistiken beim FC Bayern

Saison Spiele Tore Assists 2008/2009 8 4 7 2009/2010 7 1 3 2010/2011 4 2 1 2011/2012 12 3 5 2012/2013 12 1 5 2013/2014 10 3 2 2014/2015 6 3 1 2015/2016 7 - - 2016/2017 6 - 2 2017/2018 5 - 2

Alaba: "Ribery hat nie aufgehört, wichtig zu sein"

"Er hat nie aufgehört, wichtig zu sein", sagte sein Kumpel David Alaba bereits vor Wochen nach Riberys starker Leistung beim 6:0 gegen den HSV. Für die Identifikation der Fans mit der Mannschaft hat der Publikumsliebling das tatsächlich nie, sportlich schien es zumindest so, als sei er austauschbar geworden.

Entsprechend schien es auch alles andere als sicher, dass der FC Bayern Riberys Vertrag über den Sommer hinaus verlängern würde. Robben relativ sicher, Ribery auf der Kippe, so war die Stimmungslage.

Die Situation stellt sich mittlerweile anders da. Ribery ist in Galaform, war gegen den BVB und Sevilla einer der Besten, Robben war lange verletzt, gegen den BVB blass und gegen Sevilla zunächst auf der Bank.

Dass sich die Bayern-Bosse von solchen kurzfristigen Entwicklungen beeinflussen lassen, ist unwahrscheinlich. Die gefühlte Wahrheit hat sich dennoch verschoben.

© getty

Heynckes wichtiger Ratgeber für Zukunft von Robben und Ribery

Bis Ende April will der Verein geklärt haben, ob es mit den beiden Helden eine Dekade weitergeht. Heynckes bestätigte bei der Pressekonferenz in Sevilla, mit den Verantwortlichen über die Verträge der beiden gesprochen zu haben: "Ich habe da auch meine Meinung, werde mich da aber zurückhalten. Ich werde mit beiden so gut wie möglich bis zum Saisonende arbeiten. Die Entscheidung muss der Klub schon selbst treffen."

Ja, Heynckes wird in der nächsten Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr auf der Bayern-Bank sitzen. Dennoch wird er ein wichtiger Ratgeber bleiben. Seine Meinung hat Gewicht. Und Riberys jüngste Leistungen werden diese Meinung nicht unbedingt verschlechtert haben.

Am Samstag wird Ribery 35 Jahre alt - da hatte sein Kollege Ulreich ihm etwas verfrüht einen Lenz draufgepackt. Einen Fünfjahresvertrag wird er nicht mehr unterschreiben. Die Spiegelstriche auf der Pro-Seite der Pro-und-Contra-Liste werden jedoch immer mehr.

Und das schönste Geburtstagsgeschenk wird sich der Franzose aller Voraussicht nach selbst machen: Sollte der FC Bayern die Meisterschaft erwartungsgemäß beim FC Augsburg perfekt machen, wäre es der achte deutsche Meistertitel für Ribery. Dann ist er Rekordhalter und zieht er mit Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn und Mehmet Scholl gleich.

Der Legendenstatus ist ihm sicher. Im Herzen der Anhänger schon lange. Dann auch statistisch.