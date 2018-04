Stimmen zum Champions-League-Viertelfinale: Robben? "Das war mir zu riskant"

Davis Cup Men Fr 06.03. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende So 08.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Serie A Benevento -

Der FC Bayern München hat mit 2:1 beim FC Sevilla gewonnen. Nach dem Sieg in Spanien sprach Trainer Jupp Heynckes über deutliche Worte in der Pause, die Auswechslungen und den Bankplatz von Arjen Robben. Jerome Boateng sah ein unnötiges Gegentor, Mats Hummels zwischenzeitlich viele Konter für den Gegner - die Stimmen zum Viertelfinale der Champions League.

Jupp Heynckes: "Wenn wir die Champions League gewinnen wollen, müssen wir uns noch steigern. Die erste Halbzeit geht an Sevilla, weil wir zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung hatten und im Mittelfeld nicht geordnet waren. Wir sind nicht rechtzeitig zurück in die Positionen gekommen und so kommt ein Team wie Sevilla zu Torchancen. Wir haben eigentlich ganz gut begonnen, sehr ballsicher. Danach haben wir aber sehr viele Fehler im Aufbau gemacht, waren im Mittelfeld nicht gut organisiert. In der Pause habe ich deutliche Worte gebraucht. Das haben wir in Halbzeit zwei behoben, weshalb wir verdient gewonnen haben."

...über die Auswechslungen von Vidal und Bernat: "Beide Wechsel geschahen aufgrund von Verletzungen. Vidal hatte Knieprobleme, Bernat eine tiefe Fleischwunde oberhalb des Knöchels. Beide Einwechselungen haben das Spiel belebt, wir hatten dann viel mehr Spielfluss und Ballbesitz. Der Ausgleich war psychologisch wichtig und sicher auch bisschen glücklich, aber das gehört zum Fußball dazu. Bis auf die letzten paar Minuten haben wir in der zweiten Halbzeit das Geschehen bestimmt."

...über die Zukunft von Ribery und Robben: "Es ist nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden und zu beeinflussen. Ich werde mit beiden bis Ende der Saison top zusammenarbeiten. Was dann der Verein macht - oder vielleicht haben die Spieler ja andere Ambitionen -, das muss man abwarten."

...über den Bankplatz von Robben: "Ich muss das Ganze sehen. Wir haben viele sehr gute Spieler. Arjen war drei Wochen verletzt, hat am Samstag 90 Minuten gespielt und dann drei Tage später schon das nächste Spiel - das war mir zu riskant. Er wird noch wichtig von uns. Am Samstag kriegt er wieder mehr Spielpraxis und nächsten Mittwoch zu Hause dann selbstverständlich auch."

Noten und Einzelkritik zu FC Sevilla - FC Bayern: Münchner Musterschüler - und einmal die 6 © getty 1/15 Ohne James, ohne Robben und ohne Alaba gingen die Bayern das Viertelfinal-Hinspiel in Sevilla an - und fahren mit einem 2:1-Sieg im Gepäck nach Hause. SPOX hat die Spieler des Rekordmeisters unter die Lupe genommen. © getty 2/15 Sven Ulreich: Machtlos beim Tor musste der Keeper nur einmal ernsthaft eingreifen – hielt in der 81. Minute aber stark gegen Ramirez. Ansonsten souverän bei Ecken und sicher im Spiel hinten raus. Note: 2. © getty 3/15 Joshua Kimmich: Ließ in Hälfte eins zwar einige Flanken zu, glänzte aber mit guter Antizipation und mehreren wichtigen Ballgewinnen gegen die Tempoangriffe Sevillas. Brachte 92 Prozent der Pässe an den Mann, schlug mit acht die meisten Flanken. Note: 2,5. © getty 4/15 Jerome Boateng: Leistete sich vor Martinez’ Rettungsgrätsche (49.) den Fehler im Aufbau. Sonst defensiv stabil, zudem mit dem starken Seitenwechsel vor dem 2:1. Note: 3. © getty 5/15 Mats Hummels: Gute Kopfballchance schon nach zwei Minuten, die der Verteidiger neben den Kasten setzte. In der Defensive unter dem Strich sehr souverän. Verlor im ganzen Spiel nur einen Zweikampf. Note: 2,5. © getty 6/15 Juan Bernat: Grauenhafte Vorstellung! Brachte seine Nebenleute schon früh mit schlampigen und nervösen Aktionen in Bedrängnis und blieb ein Unsicherheitsfaktor. Zweikampfverhalten und Stellungsspiel beim 0:1 indiskutabel. Musste zur Pause raus. Note: 6. © getty 7/15 Javi Martinez: Lange nicht so staubsaugerhaft wie gewohnt, packte aber in der 49. Minute ein Monster-Tackling aus und bewahrte den FCB vor dem 1:2. In der Folge der Herr im Mittelfeld. Vergab in Minute 66 eine Hundertprozentige. Note: 2. © getty 8/15 Arturo Vidal: Wach, zweikampfstark und umsichtig - war in der Anfangsphase Bayerns bester Mann, verletzte sich aber früh in der Partie. Musste nach 36 Minuten schließlich vom Feld. Note: 2. © getty 9/15 Thiago: Die ordnende Hand der Münchner. Auch in der hektischen ersten Halbzeit ballsicher und mit Überblick. Glänzte immer wieder als Balleroberer und köpfelte das 2:1. Note: 1,5. © getty 10/15 Thomas Müller: Viel unterwegs zwischen den Linien verhedderte sich Müller auf der Suche nach Lücken zu oft in der Defensive der Spanier. Leitete den Ausgleich durch ein gute Verlagerung ein, blieb ansonsten aber wirkungslos in der Offensive. Note: 4. © getty 11/15 Robert Lewandowski: Extrem undankbarer Abend. In der kompakt stehenden Sevilla-Defensive komplett abgemeldet. Wirkungslos, wenn er sich mal ins Mittelfeld fallen ließ. Bei seiner Chance nach 83 Minuten zu eigensinnig. Note: 5. © getty 12/15 Franck Ribery: Hitzköpfig nach 13 Minuten, als er für einen Schubser glücklicherweise nur Gelb kassierte. Abgesehen davon spielstark mit guten Vorstößen über seine Seite. Spielte den Ball vor dem Eigentor zum 1:1 und bereitete das 2:1 vor. Note: 1,5. © getty 13/15 James Rodriguez: Nach 36 Minuten für den angeschlagenen Vidal eingewechselt, eine Minute später mit dem Pass auf Ribery vor dem 1:1. Sensationell sicher im Passspiel – in der Hälfte Sevillas ohne einen einzigen Fehlpass. Note: 2. © getty 14/15 Rafinha: Kam zur Pause für den völlig überforderten Bernat, was das Spiel der Münchner merklich beruhigte. Clever, routiniert - ohne große Highlights, dafür mit guten Ballgewinnen. Note: 2. © getty 15/15 Arjen Robben: Kam in der Schlussphase für Franck Ribery, blieb aber ohne nennenswerte Szene. Ohne Bewertung.

Mats Hummels: "Wir hatten einen guten Beginn und haben Sevilla etwas den Wind aus den Segeln genommen. Dann war aber Sevilla definitiv die bessere Mannschaft. Wir sind in viele Konter gelaufen. Wir haben sie fast noch stärker und wilder von Anfang an erwartet und haben gedacht, dass sie noch extremer anlaufen werden. Der Ausgleich viel ein bisschen aus dem Nichts. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel komplett in den Griff bekommen, so dass sich Sevilla erst einmal wieder sammeln musste. Nach dem 2:1 hätten wir die Bälle besser halten müssen, denn so ist Sevilla wieder etwas dominant geworden, ohne die ganz großen Chancen zu haben."

Thomas Müller: "Wir sind die bessere Mannschaft, auch wenn wir das in der ersten Halbzeit nicht in allen Phasen auf den Platz gebracht haben. Wir haben den Gegner durch bittere Ballverluste zu ein, zwei Chancen eingeladen und haben den Ball zu viel quer gespielt. Jupp Heynckes war zur Pause absolut nicht zufrieden. In Halbzeit zwei haben wir ein bisschen mehr aufs Tempo und den Gegner nach hinten gedrückt. Ein 2:1-Auswärtssieg ist immer ein Top-Ergebnis. Man muss uns erst einmal im eigenen Stadion schlagen."

Jerome Boateng: "Wir haben sehr gut angefangen, dann zwei, drei leichte Fehler gemacht. Das Gegentor war unnötig. Danach haben wir es aber viel besser angestellt und verdient gewonnen. Die Maßgabe war, weiter ruhig zu bleiben und Fußball zu spielen. Es ist noch nichts entschieden. In der Champions League wird einem nichts geschenkt. Ich hoffe, das wir im Rückspiel noch einen drauflegen können und weiterkommen."

Franck Ribery: "Die ersten zehn Minuten waren gut, danach war es aber nicht gut. Wir waren schlecht organisiert und haben nicht gut nach vorne gespielt. Die zweite Halbzeit war dann richtig gut. Die Champions League ist ein anderes Kaliber, da müssen wir sehr wach sein. Man darf in der Champions League keine Fehler machen. Es ist wichtig, in Sevilla gewonnen zu haben. Sevilla ist eine sehr gute Mannschaft. Dort ist es nie einfach, aber wir haben nach dem 0:1 gut reagiert und in der zweiten Halbzeit so gespielt wie am Samstag gegen Dortmund. Wir müssen jetzt so weitermachen, die Stimmung ist sehr positiv."

Gigi Buffon (Juventus Turin) über das Spiel: "Ich bin schon sehr traurig, weil wir wahrscheinlich nicht weiter kommen werden. Aber es ist so, wenn man auf solche Gegner trifft. Man muss anerkennen, dass Real klar besser war als wir."

... über Cristiano Ronaldos Fallrückzieher: "Cristiano kann man mit Maradonna, Pele und Messi vergleiche. Es sind Spieler, die mit solchen Aktion ein Spiel alleine entscheiden können."

Sergio Ramos (Real Madrid): "Cristianos Tor war der absolute Wahnsinn. Dass die Tifosi applaudiert haben, war auch für Cristiano etwas Besonderes."