Vor OP am Samstag: PSG-Star Neymar in Rio eingetroffen - Bis zu drei Monate Pause

Superstar Neymar ist am Donnerstagvormittag (Ortszeit) aus Paris kommend in Rio de Janeiro gelandet. Der 26 Jahre alte Ausnahmespieler von Paris St. Germain will sich in seiner Heimat einer OP unterziehen, nachdem er am vergangenen Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen Olympique Marseille einen Haarriss im Mittelfuß erlitten hatte.

Der behandelnde Nationalmannschaftsarzt Rodrigo Lasmar betonte am Donnerstag, dass es sich "nicht um eine einfache Fraktur handelt, es ist ein wichtiger Knochen im Fuß. Ich rechne mit einer Pause von zweieinhalb bis drei Monaten. Neymar ist traurig, sieht aber ein, dass es keine Alternative zur OP gibt".

Lasmar, der auch die Operation vornehmen wird, wies darauf hin, dass es keine Alternative, also keinen Verzicht auf eine OP gegeben haben: "Die beste und einzige Empfehlung in diesem Fall ist der chirurgische Eingriff. Eine konservative Behandlung birgt die große Gefahr, eines erneuten Bruches in nur kurzer Zeit. Dieses Risiko für den Athleten wollen wir nicht eingehen."

Neymar: WM-Einsatz wohl nicht in Gefahr

Nach Auskunft von Vinicius Rodrigues, Sprecher der brasilianischen Nationalmannschaft, soll die Operation mit "99-prozentiger Sicherheit" am Samstag in Belo Horizonte stattfinden. Neymar fällt damit für das Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid (Hinspiel 1:3) aus. Gleich nach seiner Ankunft in Rio reiste der 222-Millionen-Mann mit unbekanntem Ziel in einem Privatjet weiter.

Neymar befand sich in von Lasmar und des Nationalmannschaftskoordinators Edu Gaspar. Sein WM-Einsatz in Russland soll nicht in Gefahr sein.