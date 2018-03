FC Bayern bei Besiktas in der Champions League live sehen: TV, Livestream, Liveticker

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? CSL Live Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Live Eibar -

Real Madrid Premier League Live Man United -

Liverpool Indian Super League Goa -

Chennai Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (Delayed) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien

Der FC Bayern steht nach dem klaren Erfolg im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Besiktas so gut wie sicher in der nächsten Runde. Zur Rückpartie muss der Rekordmeister nach Istanbul. Bei SPOX bekommt ihr die wichtigsten Infos zum Spiel, der Übertragung und den Teams.

Die Bayern marschieren unaufhaltsam durch alle Wettbewerbe. Seit 16 Spielen sind die Münchner ungeschlagen, die einzigen Punkte musste man beim 0:0 gegen die Hertha abgeben. Ansonsten gab es 15 Siege, einer davon war das 5:0 gegen Besiktas im Hinspiel, durch das sich die Münchner das Viertelfinale schon nach dem Hinspiel so gut wie gesichert haben.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nach einer frühen Roten Karte gegen Domagoj Vida konnten die Türken dem bayerischen Druck nicht lange Stand halten. Kingsley Coman in der ersten sowie Robert Lewandowski mit einem Doppelpack und der ohnehin seit Wochen überragende Thomas Müller - ebenfalls mit zwei Treffern - in der zweiten Halbzeit schossen den Münchner Kantersieg heraus.

Für Besiktas, in der heimischen Liga drei Zähler hinter dem Spitzenduo Galatasaray und Basaksehir auf Rang drei liegend, war es die erste Niederlage in der Königsklassen-Saison. Die Istanbuler haben zumindest in der Meisterschaft und im Pokal noch alle Chancen auf Titel.

Wann und wo findet Besiktas gegen Bayern statt?

Datum Mittwoch, 14. Februar 2018 Uhrzeit 18 Uhr (MESZ) Ort Vodafone Arena, Istanbul

Besiktas gegen Bayern: Wo kann ich die Partie live verfolgen?

Die Partie der Bayern in Istanbul kann in Deutschland im Free-TV live im ZDF verfolgt werden. Außerdem überträgt der Pay-TV-Sender Sky, wie jede andere Champions-League-Partie, auch das Match des Rekordmeisters bei Besiktas live als Einzelspiel und in der Konferenz.

Sowohl das ZDF als auch Sky bieten auf zdf.de bzw. SkyGo auch einen Livestream zur Partie an.

Gibt es einen Liveticker zur Partie?

Wer beim Gastspiel des Rekordmeisters in der Türkei auch ohne Bewegtbild auf dem Laufenden bleiben möchte, der ist bei SPOX richtig. Wie zu jedem Champions-League-Spiel gibt es auch zur Partie aus Istanbul einen Liveticker - den findet ihr hier.

© getty

Besiktas gegen Bayern: James Rodriguez wieder dabei?

Bayern-Coach Jupp Heynckes durfte sich schon vor dem Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV über einen fast voll regenerierten Kader freuen. Bis auf den länger verletzten Kingsley Coman seien alle Spieler wieder im Training, so Heynckes. Das heißt auch: James Rodriguez ist nach seiner Muskelverletzung in der Wade wieder am Ball.

Gegen die Hanseaten wurde James noch geschont, bei dem "wir kein Risiko eingehen", wie Coach Heynckes bestätigte. Vier Tage später winkt dem Kolumbianer gegen Besiktas aber vielleicht schon wieder ein Kurzeinsatz.

Abwehrchef Pepe fehlt Besiktas gegen den FCB

Einen personellen Rückschlag musste dagegen Besiktas hinnehmen. So erlitt Abwehrchef Pepe am vergangenen Wochenende einen Zehenbruch und fehlte bereits am Montagabend im Ligaspiel bei Trabzonspor.

Der 35 Jahre alte portugiesische Nationalspieler wird laut mehreren türkischen Medienberichten den kompletten März ausfallen und somit auch das Rückspiel gegen die Münchner verpassen.

Fakten zum Spiel Besiktas gegen Bayern