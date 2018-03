Ilkay Gündogan warnt vor dem FC Basel: "Wird ein hartes Stück Arbeit."

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Alles andere als ein Weiterkommen von Englands Topklub Manchester City gegen den krassen Außenseiter FC Basel wäre eine Sensation - doch Ilkay Gündogan erwartet keinen Selbstläufer.

"Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns, auch wenn wir leicht zu favorisieren sind", sagte der Mittelfeldspieler des englischen Tabellenführers vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Basel der Schweizer Zeitung Blick.

Vor allem die beiden Siege der Schweizer Meisters in der Gruppenphase gegen Benfica Lissabon (5:0 und 2:0) haben Gündogan beeindruckt: "Das ist nicht ohne, ehrlich gesagt." Dass in Basel nach dem 1:0-Heimsieg gegen Manchester United in der Gruppenphase von einem zweiten Sieg gegen einen Klub aus Manchester geträumt wird, hält der ehemalige Dortmunder für angemessen: "Das ist ein vollkommen gesundes Selbstvertrauen, wenn man in den Achtelfinals der Champions League steht."

ManCity aktuell in Spitzenform

Es darf jedoch bezweifelt werden, dass Basels Traum in Erfüllung geht. Zu souverän und stark tritt Manchester seit Wochen und Monaten auf, der 5:1-Sieg am Wochenende gegen Ex-Meister Leicester City mit dem vierfachen Torschützen Sergio Agüero war erneut eine Meisterleistung.

In der vergangenen Saison schied das Starensemble von Teammanager Pep Guardiola im Achtelfinale gegen AS Monaco aus, das soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen. Der noch angeschlagene Nationalspieler Leroy Sane ist für die Spiele gegen Basel aber noch keine Option.