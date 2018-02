Premier League, 27. Spieltag: London-Derby zwischen Tottenham und Arsenal

Premier League Live Watford -

Am 27. Spieltag kommt es zum Nordlondoner Derby zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal. Für beide Klubs geht es darum, den Anschluss an die Champions-League-Ränge zu wahren. Außerdem empfängt Manchester City Leicester und Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool nach Southampton. Hier findet ihr alle Infos zum aktuellen Spieltag, die Tabelle sowie die LIVESTREAM- und Tickerzeiten.

Nach den Topspielen gegen Manchester United (2:0) und Liverpool (2:2) wartet am 27. Spieltag der dritte Gegner aus der englischen Top Six auf die Spurs. Kann das Team von Mauricio Pochettino diese drei Partien ungeschlagen überstehen?

Für die Gunners vom FC Arsenal geht es darum, die Form aus dem 5:1-Sieg gegen Everton in der Vorwoche zu bestätigen und den Vier-Punkte-Rückstand auf Tottenham zu verringern.

In den weiteren Partien trifft Tabellenführer Manchester City auf Leicester City. Guardiolas Team kam am 26. Spieltag nicht über ein 1:1 in Burnley hinaus und will schleunigst wieder auf die Siegerstraße zurück.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

Tottenham holte in den letzten zehn Heimspielen acht Siege und zwei Remis, Arsenal bejubelte hingegen in dieser Saison bislang nur drei Erfolge in fremden Stadien.

Mit dem AFC Bournemouth gastiert das formstärkste Team der vergangenen sechs Spieltage (4 Siege, 2 Remis) bei Huddersfield Town, die mit nur einem Zähler in den letzten sechs Partien die formschwächste Mannschaft stellen.

In den letzten sechs Aufeinandertreffen verbuchte Liverpool bei drei Niederlagen und zwei Remis nur einen Sieg gegen Southampton. Die Hoffnungen der Reds dürften einmal mehr auf Mohamed Salah ruhen, der in den letzten sechs Ligaspielen an neun Treffern direkt beteiligt war (sechs Tore, drei Assists).

27. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 10.02. 13.30 Uhr Tottenham Arsenal DAZN SPOX Sa., 10.02. 16 Uhr Everton Crystal Palace DAZN* SPOX Sa., 10.02. 16 Uhr Stoke City Brighton & Hove DAZN* SPOX Sa., 10.02. 16 Uhr Swansea Burnley DAZN* SPOX Sa., 10.02. 16 Uhr West Ham Watford DAZN* SPOX Sa., 10.02. 18.30 Uhr Manchester City Leicester DAZN SPOX So., 11.02. 13 Uhr Huddersfield Bournemouth DAZN SPOX So., 11.02. 15.15 Uhr Newcastle Manchester United DAZN SPOX So., 11.02. 17.30 Uhr Southampton Liverpool DAZN SPOX Mo., 12.02. 21 Uhr Chelsea West Bromwich DAZN SPOX

*im Re-Live ab 23 Uhr

Die Tabelle der Premier League vor dem 27. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 26 74:19 55 69 2. Manchester United 26 51:18 33 56 3. FC Liverpool 26 59:31 28 51 4. FC Chelsea 25 45:19 26 50 5. Tottenham Hotspur 26 51:24 27 49 6. FC Arsenal 26 51:35 16 45 7. FC Burnley 26 21:23 -2 36 8. Leicester City 26 38:35 3 35 9. AFC Bournemouth 26 30:37 -7 31 10. FC Everton 26 29:45 -16 31 11. FC Watford 25 33:44 -11 27 12. West Ham United 26 32:46 -14 27 13. Brighton & Hove Albion 26 21:35 -14 27 14. Crystal Palace 26 24:39 -15 27 15. FC Southampton 26 28:38 -10 26 16. Newcastle United 26 24:36 -12 25 17. Swansea City 26 19:37 -18 24 18. Stoke City 26 26:52 -26 24 19. Huddersfield Town 26 19:46 -27 24 20. West Bromwich Albion 26 21:37 -16 20

