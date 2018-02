Schachtjors Fred vor Wechsel zu Manchester City: Das ist Guardiolas neuer Mittelfeldmotor

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Championship Live Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Superliga Union SF -

Colon Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtylland -

Brondby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Brighton -

Arsenal Serie A Benevento -

Hellas Verona Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas

Wenn Schachtjor Donezk im Champions-League-Achtelfinale gegen den AS Rom (20.45 Uhr im LIVETICKER) antritt, wird bei den Ukrainern der Brasilianer Fred im Mittelfeld die Fäden ziehen. Für Schachtjor eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch nach der WM wird der 24-Jährige wohl schon bei Manchester City für Pep Guardiola aufschlagen.

Zwölfmal hat Schachtjor Donezk in diesem Jahrtausend mindestens die Gruppenphase der Champions League erreicht, viermal schaffte man es in die K.o.-Runde. Für den Klub aus dem Osten der Ukraine eine stattliche Leistung. Möglich gemacht vor allem durch Schachtjors Status als brasilianische Kaderschmiede.

Seit Jahren holt man vergleichsweise unbekannte Samba-Kicker in den Donbass, präsentiert sie in der Königsklasse - und verkauft sie mit reichlich Gewinn an die großen europäischen Klubs. Für Willian gab es 2012 35 Millionen vom FC Chelsea. Henrikh Mkhitaryan und Fernandinho brachten ein Jahr später über 67 Millionen ein. 2015 zahlte der FC Bayern rund 30 Millionen für Douglas Costa, Alex Teixeira ging für 50 Millionen nach China.

Derzeit hat das Team von Trainer Paulo Fonseca neun Spieler mit brasilianischer Staatsbürgerschaft unter Vertrag. Sechs davon holte man für einen einstelligen Millionenbetrag.

Freds Wechsel zu Manchester City soll bereits perfekt sein

Fred war etwas teurer. 2013 kam er von Internacional und kostete 15 Millionen Euro. Und wenn die übereinstimmenden Medienberichte stimmen, wird er im Sommer mehr als die dreifache Summe einbringen.

Die Verteilung der Champions-League-Tore von Cristiano Ronaldo: Manuel Neuers Albtraum © getty 1/12 Cristiano Ronaldo und die Champions League und die Tore - eine innige Beziehung. Am 14. Februar 2018 erzielte CR7 einen Doppelpack gegen PSG und damit seine Tore 100 und 101 in der Königsklasse. Doch damit nicht genug... © getty 2/12 Dass da nicht einmal Lionel Messi mithalten kann, ist schon eine Ansage. CR7 hat mit 101 Buden den Rekord für die meisten CL-Treffer für ein einzelnes Team - Messi kommt aktuell auf 97. Bei den meisten CL-Toren insgesamt kommt Ronaldo gar auf 116. © getty 3/12 95 Spiele, 101 Tore - das sind die Zahlen von CR7 für Real Madrid in der CL. Damit hat er klubintern Rang eins locker in der Tasche. Es folgen: Raul (130 Spiele, 66 Tore), Benzema (80/41) und Morientes (58/17). © getty 4/12 Gehen wir mal in die Analyse: Wie schoss Ronaldo seine 101 Buden? Zum Beispiel trifft er per Kopf. Das war bislang 13 Mal der Fall. © getty 5/12 Mit seinem starken rechten Fuß erzielte der Portugiese den Großteil seiner Treffer: 71 Stück. Mit links waren's bisher "nur" 17. © getty 6/12 Den Ausgleich gegen PSG markierte Ronaldo per Strafstoß. Vom Punkt gelangen ihm bereits 13 Treffer, per direktem Freistoß waren es zehn. © getty 7/12 Wie hier netzt CR7 vor allem von innerhalb des Strafraums eins: 86 Mal passierte das schon. Außerhalb des Sechzehners kommt Ronaldo auf 15 Tore. © getty 8/12 Ronaldo und Neymar auf dem Weg in die Kabine. Vor der Pause erzielte Ronaldo in der CL bislang 44 Tore, nach dem Seitenwechsel steht der Zähler bei 54. In der Nachspielzeit traf er drei Mal. © getty 9/12 Für Bayern- und BVB-Fans kommt's jetzt dicke: Ronaldo hat nämlich die meisten seiner CL-Treffer gegen den FCB erzielte (9 in 6 Spielen). Gegen die Schwarzgelben netzte er sieben Mal in neun Begegnungen ein. © getty 10/12 In besonders schlechter Erinnerung wird Ronaldo bei Malmö FF sein. Da reichten ihm zwei Partien, um sechs Treffer zu markieren. Auch Schachtjor Donezk hat's in zwei Spielen fünf Mal erwischt. © getty 11/12 Ronaldo und Karim Benzema - zwei Jungs, die sich ziemlich gut verstehen. Der Franzose legte die meisten CL-Tore von Ronaldo auf - elf an der Zahl. Auf den Plätzen: Bale (7) und Marcelo (6). © getty 12/12 Was haben Manuel Neuer und Johan Wiland (Malmö und Kopenhagen) gemeinsam? Beide bekamen am häufigsten von CR7 eingeschenkt - neuen Treffer erzielte er gegen diese beiden Torhüter. Gianluigi Buffon musste gegen Ronaldo sieben Mal hinter sich greifen.

Rund 50 Millionen Euro soll Manchester City für den 24-Jährigen nach Donezk überweisen, angeblich ist der Deal bereits fix. Im Wintertransferfenster sträubte sich Schachtjor noch, nach der Saison soll der Wechsel über die Bühne gehen. "Er wird zu City gehen, wie Fernandinho vor ihm", bestätigte Trainer Mircea Lucescu bereits. Angeblich hat City im Kampf um Fred den Stadtrivalen United ausgestochen.

Wer ist der Mittelfeldmotor, der Pep Guardiola so beeindruckte, dass er ihn offenbar zum Nachfolger für den 33 Jahre alten Fernandinho auserkoren hat?

Guardiola konnte mit dem 1,69 Meter großen Neuzugang in spe in der Gruppenphase Bekanntschaft machen. Fred spielte eine entscheidende Rolle dabei, City die erste Niederlage der laufenden Saison beizubringen: 2:1 für Schachtjor hieß es Anfang Dezember.

Freds Stärken und Schwächen

Fred zog dabei die Fäden. Der Brasilianer ist enorm laufstark, arbeitet bis zum eigenen Strafraum zurück, ist schnell und eine Pest für den Gegner im Pressing. Hat sein Team den Ball erst einmal erobert, kann er sowohl den entscheidenden Pass spielen, als auch selbst mit seinem starken linken Fuß abschließen. Auch von außerhalb des Strafraums.

Schneller Antritt und gutes Dribbling: Check. Ballbesitzfußball: Check. Mit Ruhe und Übersicht aus gegnerischem Pressing befreien? Check. Man muss seine Highlights nicht lange studieren, um ihn sich im Mittelfeld der Citizens vorzustellen.

Hat er auch Schwächen? Mit seiner Körpergröße ist er im Kopfball natürlich keine Macht. Hin und wieder treibt ihn sein Vorwärtsdrang in riskante Positionen, hinter ihm eröffnen sich Räume für den Gegner. Zudem klebt eine Dopingsperre an ihm, nachdem er bei der Copa America 2015 positiv auf ein Diuretikum getestet worden war.

Ist Fred sogar ein Schnäppchen für Pep Guardiola?

Auf der Sechs oder Acht könnte er in der Premier League trotzdem zum Shootingstar werden. "England ist die härteste Liga der Welt", sagte er im Januar gegenüber Globo Esporto. "Ich will dort spielen. Das könnte gut zu mir passen." Unter einem Trainer wie Guardiola könne er weiter wachsen.

Insofern könnten die 50 Millionen für Fred am Ende eine kluge Investition sein. Sechs Länderspiele hat er bisher für die Selecao absolviert und wird ganz sicher im Kader für die WM in Russland stehen. "Dort will ich beeindrucken, man soll sich an mich erinnern", erklärte er. "Wir haben viele talentierte Spieler, aber ich werde um meinen Platz kämpfen."

Dort hätte sich sein Preisschuld gut und gerne verdoppeln können - zumal er seinen Vertrag bei Shakhtar erst kürzlich um fünf Jahre verlängert hat. In der Champions League darf sich Fred am Mittwochabend gegen den AS Rom und damit gegen hochkarätige Konkurrenz beweisen. Zumindest Pep Guardiola scheint er bereits überzeugt zu haben.