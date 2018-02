Stimmen zum Champions-League-Achtelfinale: "Der Traum vom Triple ist Schwachsinn"

Premier League Darts Do 22.02. Berlin Calling! Wer rockt die Premiere in der Hauptstadt? DAZN World Freestyle Masters Do 22.02. So spektakulär wird der Titel-Streit der Ball-Artisten Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtylland -

Brondby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Brighton -

Arsenal Serie A Benevento -

Hellas Verona Primera División Valencia -

Real Betis

Trotz des am Ende souveränen Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Besiktas ist man beim FC Bayern München nicht gänzlich zufrieden, vor allem die erste Halbzeit sorgt für kritische Stimmen. Präsident Uli Hoeneß will derweil nichts vom Triple wissen.

Uli Hoeneß (Präsident FC Bayern): "Nach einem schwierigen Start haben wir vor allem in der zweiten Halbzeit einen guten Rhythmus gefunden. Die Hereinnahme von Arjen Robben war fantastisch. Dann haben wir es gut gemacht und ein gutes Ergebnis eingefahren."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

...über die Chance aufs Triple: "Der Traum vom Triple ist Schwachsinn. Wir müssen von Runde zu Runde denken. Wir haben jetzt eine gute Ausgangssituation fürs Viertelfinale und dann sehen wir weiter. Egal, wer da kommt, es wird immer schwer."

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern): "Jeder im Stadion hat gesehen, dass wir uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan haben. Wir haben nicht unseren Rhythmus gefunden. Es war viel Stückwerk. Wir waren komischerweise auch nervös, was ich von meiner Mannschaft überhaupt nicht kenne. Der Schlüssel war der Platzverweis und natürlich auch das Tor vor der Halbzeit."

Thomas Müller (FC Bayern): "Wichtig war, dass wir ein super Ergebnis mitnehmen. Die Rote Karte hat uns in die Karten gespielt, auch wenn wir in der ersten Halbzeit noch nicht viel Kapital daraus schlagen konnten, weil wir nicht aggressiv nach vorne gespielt haben. Das ist in der zweiten Halbzeit besser geworden. Aggressivität ist da das richtige Wort."

Arjen Robben (FC Bayern): "Die erste Halbzeit war absolut nicht gut. Die Rote Karte hat uns mehr ins Spiel gebracht. Aber davor haben wir zu viele Fehler gemacht und waren nicht gut bei der Sache. Das hat der Trainer in der Halbzeit auch angesprochen."

Andres Iniesta (FC Barcelona): "Chelsea ist eine der besten Mannschaften in Europa und grundsätzlich haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. Das Rückspiel wird auch eine enge Kiste werden."

Willian (FC Chelsea): "Ich bin ein bisschen traurig über das Ergebnis. Barcelona hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wir haben uns trotzdem viele Chancen herausgearbeitet."

Antonio Conte (Trainer FC Chelsea): "Wir haben fast ein perfektes Spiel gemacht. Wir haben nur einen einzigen Fehler gemacht, aber ein solcher Gegner bestraft dich dann dafür. Wir sind ein bisschen enttäuscht, aber das Spiel wird uns trotzdem Selbstbewusstsein geben. Man darf nicht vergessen, dass wir zwei mal im Pech bei den Pfostentreffern waren. Unsere drei Angreifer waren heute wieder überragend. Wir können mit dem Spiel insgesamt sehr zufrieden sein, aber im Endeffekt nicht mit dem Ergebnis."