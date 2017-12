Wo kann ich Real gegen den BVB sehen?

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Am letzten Spieltag der Gruppenphase der UEFA Champions League reist Borussia Dortmund zum Titelverteidiger Real Madrid (Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es alle Infos zu der Partie, den beiden Mannschaften, sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Während es für Real Madrid um nichts mehr geht, steht für den BVB noch Platz drei und die damit verbundene Qualifikation für die erste K.o.-Runde der Europa League auf dem Spiel. Hier liefert sich die Borussia ein Fernduell mit APOEL Nikosia, das zeitgleich in London gegen Tottenham Hotspur antritt.

Im Hinspiel gewann Real Madrid im Signal Iduna Park mit 3:1 und sorgte damit essenziell schon für eine Vorentscheidung in der Gruppe zu Ungunsten von Dortmund, das somit nach zwei Spielen noch ohne Punkt dastand.

Die Tabelle der Gruppe H vor dem sechsten Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte 1 Tottenham Hotspur 5 12 4 8 13 2 Real Madrid 5 14 5 9 10 3 Borussia Dortmund 5 5 10 -5 2 4 APOEL Nikosia 5 2 14 -12 2

Wann findet die Partie zwischen Real und dem BVB statt?

Partie Real Madrid - Borussia Dortmund Anstoß Mittwoch, 6. Dezember um 20.45 Uhr Stadion Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Wo kann ich die Partie im TV und Livestream sehen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel als Einzeloption sowie in der Konferenz. Skygo ermöglicht den Kunden des Senders darüber hinaus, das Spiel auch im Livestream zu verfolgen.

Wo kann ich die Partie im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet wie zu allen anderen Spielen der UEFA Champions League einen Liveticker an, ebenfalls als Einzelspiel und in der Konferenz.

So kommt Borussia Dortmund in die Europa League

Die Konstellation ist ziemlich einfach: Holt Borussia Dortmund gleich viele oder mehr Punkte am letzten Vorrunden-Spieltag wie APOEL, dann qualifiziert sich der BVB als Dritter für die Europa League. Beide Spiele zwischen den Zyprern und dem BVB gingen 1:1 aus, weshalb der direkte Vergleich nicht greift. Also wird aufs Torverhältnis zurückgegriffen, das klar für die Borussia spricht.

So liefen die Generalproben von Real und dem BVB

Borussia Dortmund trennte sich 1:1 von Bayer Leverkusen und wartet nun schon seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Zuletzt gelang beim 5:0-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals ein Erfolgserlebnis beim 1. FC Magdeburg. Am 13. Spieltag der Bundesliga verspielte das Team vom unter Druck stehenden Trainer Peter Bosz gar einen 4:0-Vorsprung gegen Schalke 04 im Revierderby, das am Ende 4:4 ausging.

In der Bundesliga-Tabelle ist Dortmund damit nur noch Sechster mit bereits zehn Punkten Rückstand auf den FC Bayern an der Spitze. Bis zum vierten Platz, der die Champions League bedeutet, sind es derweil zwei Zähler auf Mönchengladbach, das noch ein Spiel weniger absolviert hat.

Real Madrid kam am Wochenende ebenfalls nicht über ein Remis hinaus. Beim Gastspiel in Bilbao bei Athletic Club gab es lediglich ein 0:0, womit die Königlichen bereits acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona haben und nur auf Platz vier rangieren.

Verletzungen bei Real Madrid

Madrids Shootingstar Marco Asensio plagen muskuläre Probleme, die ihn wohl noch bis Mitte Dezember außer Gefecht setzen.

Flügelstürmer Gareth Bale ist einmal mehr an der Wade verletzt und steht für das Spiel gegen Dortmund auf der Kippe.

Verletzungen beim BVB