Barca gegen Vigo - Real ins Baskenland

Am 14. Spieltag der Primera Division wollen die Top-Teams den Anschluss an Tabellenführer Barcelona halten. Die Katalanen empfangen im Camp Nou Celta Vigo, Real Madrid muss in die "Kathedrale der Basken" San Mames. Atletico Madrid will sich gegen Real Sociedad endgültig aus der Lethargie schießen. Auf SPOX erfahrt ihr alles Wichtige zum Spieltag und wo ihr die Spiele im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach schleppender erster Halbzeit flogen beim Spitzenspiel in Valencia in Durchgang zwei die Fetzen. Um ein Haar hätte der FC Valencia Tabellenführer Barcelona zum ersten Mal in dieser Saison in die Knie gezwungen. Doch dann drehte La Pulga wieder auf: Mit einem Geniestreich servierte Lionel Messi aus dem Halbfeld den Ball perfekt für Jordi Alba, bevor der Katalane in Stürmermanier den Ball formidabel im Tor unterbrachte. 1:1 endete das Spitzenspiel schlussendlich.

Am 14. Spieltag empfängt Barcelona Celta Vigo, die in dieser Saison im Mittelfeld der Tabelle zu finden sind. Der FC Valencia muss in die Madrider Vorstadt zum FC Getafe.

Die einstige Festung San Mames im Herzen der Stadt Bilbao ist einnehmbar geworden. Nur zwei Heimspiele konnte Athletic in dieser Saison gewinnen. Die Konsequenz: Man muss in der Tabelle ungewohnt weit nach unten blicken, nur Platz 15 steht für die Löwen zu buche. Die Duelle gegen Madrid liefern immer Brisanz. Doch gerade in den letzten Jahren sah Athletic gegen Madrid kein Land mehr, verlor die letzten vier direkten Duelle.

Die Top-Facts zum Spieltag in Kürze

Der FC Barcelona hat zum ersten Mal seit Dezember 2016 wieder zwei Remis in Folge eingefahren. Gelingt nun gegen Vigo mal wieder ein Dreier?

Atletico Madrid ist immer noch ungeschlagen und hat damit seinen besten Start ohne Niederlage in eine Saison überhaupt hingelegt. Bei den Rot-Weißen stehen sieben Siege und sechs Remis auf dem Konto. Damit überboten sie ihre bisherige Bestmarke von zwölf Spielen ohne Niederlagen aus der Saison 1995/96, als sie das nationale Double gewannen.

Real Betis hat nun acht Tore nach den letzten zwölf Schüssen aufs eigene Tor kassiert. Das alles über eine Spanne von drei Spielen. Zudem kassierten sie 19 Gegentore nach den letzten 34 Schüssen aufs eigene Tor (in sieben Spielen).

Der 14. Spieltag der Primera Division im Livestream und Liveticker

Datum Uhrzeit Begegnung Livestream Liveticker Fr., 01.12.17 21.00 Malaga - Levante DAZN SPOX Sa., 02.12.17 13.00 Barcelona - Celta Vigo DAZN SPOX 16.15 Atletico - Real Sociedad DAZN SPOX 18.30 Sevilla - La Coruna DAZN SPOX 20.45 Athletic Club - Real Madrid DAZN SPOX So., 03.12.17 12.00 Leganes - Villarreal DAZN SPOX 16.15 Getafe - Valencia DAZN SPOX 18.30 SD Eibar - Espanyol DAZN SPOX 20.45 Las Palmas - Real Betis DAZN SPOX Mo., 04.12.17 21.00 Girona - Alaves DAZN SPOX

Die Tabelle der Primera Division vor dem 14. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Barcelona 13 34:5 29 35 2. FC Valencia 13 33:12 21 31 3. Atlético Madrid 13 21:6 15 27 4. Real Madrid 13 25:11 14 27 5. FC Sevilla 13 17:14 3 25 6. FC Villarreal 13 21:15 6 21 7. Real Sociedad 13 27:24 3 19 8. Betis Sevilla 13 23:27 -4 18 9. Celta de Vigo 13 24:19 5 17 10. Girona 13 16:19 -3 17 11. CD Leganés 13 9:12 -3 17 12. Getafe 12 19:14 5 16 13. Levante 13 14:20 -6 15 14. SD Eibar 13 13:26 -13 14 15. Athletic Bilbao 13 14:18 -4 13 16. Espanyol Barcelona 12 9:15 -6 13 17. Deportivo La Coruña 13 17:25 -8 12 18. FC Málaga 13 11:28 -17 7 19. UD Las Palmas 13 10:32 -22 7 20. Deportivo Alavés 13 7:22 -15 6

